KSČM požaduje přijetí dalších opatření k omezení následků nouzového stavu

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal stanovisko KSČM k prodloužení nouzového stavu. Přetiskujeme jej v plném znění:

V úterý 27. října 2020 se Vláda ČR na svém zasedání usnesla, že požádá Poslaneckou sněmovnu PČR o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince 2020. K tomuto kroku se odhodlala jen den po dalším zpřísnění opatření v boji proti COVID-19, mezi které patří zákaz vycházení mezi 21.00-4.59 či zákaz maloobchodního prodeje od pondělí do soboty od 20.00 do 5.00 hod. a v neděli po celý den. Především omezení nedělního prodeje ve vztahu k náročné práci prodavaček a prodavačů prosazovala KSČM již během jarního období nouzového stavu. Tehdy marně. Zcela proto odmítáme názor Svazu obchodu ČR, že omezení prodejní doby povede k větší koncentraci lidí a mělo by naopak dojít k jejímu prodloužení. Jsme přesvědčeni, že občané nepodlehnou panice, kterou se nám snaží vnutit média, a budou se chovat i nadále racionálně.

KSČM si je plně vědoma stále se zhoršující situace, rostoucího počtu nejen pozitivně testovaných a zároveň i hospitalizovaných, vyžadujících intenzivní zdravotní péči, ale i zemřelých. Na druhou stranu chaotičnost, nedostatečná mediální odůvodnění a bohužel i osobní selhání některých členů vlády a poslanců vládní koalice přijatým opatřením nedává mezi občany dostatečnou legitimitu ani vážnost. Za chybu KSČM považuje také rychlé a úplné rozvolnění opatření po jarní vlně, ale zejména v letním období, které vláda učinila na nátlak pravicové opozice. Vláda také tupě omítala veškeré legislativní návrhy, které by jí umožnily připravovat se na možnou druhou vlnu. Nyní na to úmyslně zapomíná nebo se to snaží zlehčovat. Kritika vlády je tedy často oprávněná a její tolerance ze strany KSČM značně obtížná. Současný pád vlády by však znamenal ještě větší chaos a nejistotu u značné části veřejnosti.

KSČM za současné složité situace proto podporuje prodloužení nouzového stavu. Zároveň ale od vlády požaduje, aby došlo jednak k prodloužení současných programů pro podporu občanů, OSVČ, ale i firem postižených pandemií COVID-19, a zároveň zavedení dalších, které omezí negativní následky přijatých opatření, a to vázáno na daňová přiznání z roku 2020. Dále trváme na jednání o vyhlášení moratoria k placení nájemného pro postižené současnými opatřeními, další odklad splátek hypoték a prodloužení doby ošetřovného pro děti mladší 10 let, již dnešní navýšení na 70 procent redukovaného denního základu je jen díky rozhodnutí KSČM. KSČM zároveň odmítá, pod záminkou řešení problémů vyvolaných COVID-19, jakékoli změny v novele zákona o zaměstnanosti (tzv. kurzarbeit), které by umožnily snadnější a rychlejší propouštění zaměstnanců, které prosazuje TOP 09.

Za VV ÚV KSČM předseda ÚV Vojtěch FILIP a místopředseda ÚV Stanislav GROSPIČ, dne 30. 10.