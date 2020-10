Svár nikoli o jablko

Chápu, že pět tisíc korun pro důchodce navíc tzv. demokratické strany a Piráty pálí. Jde o tah, který ony nemohou nahradit. Proto proti němu, když se návrh na přilepšení ocitl na stole, vystoupili jako proti předvolebně populistickému. Volby jsou ale za námi, a přesto se »demoblok« ve svazku s Piráty dál pokouší předlohu úplně zamítnout nebo ji alespoň rozmělnit, až to vypadá, jakoby choval nenávist vůči starým lidem. Pravda, lídři tzv. demokratických stran a Pirátů jsou mladí, nebo alespoň v produktivním věku, plní síly a energie. Jde však o slovo »vypadá«? Nebo je to jinak? Proč je pak za fanfár České televize celý návrh zpochybňován, a vlastně nejen on? Spolu s ním i další tzv. prodůchodcovská opatření?

Oněch pět tisíc navíc jistě ne všichni penzisté potřebují. Proto nám ČT vyhledala jakéhosi starého muže, jenž hrdě prohlásil, že žádných pět tisíc nepotřebuje, a ženu, která je ráda, že něco navíc dostane, protože »proč si nepřilepšit«. A diváci před obrazovkami? Ti mladší a mladí věkem si nemohli klást jinou otázku, než proč se těm důchodcům dává oněch pět tisíc a vlastně se vyhazují oknem? Proč se tyto peníze nedají právě jim, protože oni přece na »důchodce vydělávají« a »oni jsou opatřeními vlády nejzasaženější«. Jsou tak přece narušena jejich práva. Navíc ti důchodci, jak jsem mohl slyšet dokonce z obrazovky, těch pět tisíc prý stejně dají svým vnukům.

Jenže většina důchodců nedosáhne na průměrný důchod 14 397 korun a ženy-důchodkyně dokonce dostávají o dva a půl tisíce méně. Když se po jarní fázi koronaviru uvolnila téměř všechna opatření, došlo k nemalému zvýšení cen (viz třeba zmíněné jablko). Větší část důchodců to také tvrdě pocítila. Stačí se podívat do regálů supermarketů. Argumenty »demobloku« a Pirátů, že však jde o nesystémový krok, že důležitější je pomoc drobným podnikatelům, že si vláda kupuje důchodce, že se tak dál zvyšuje zadluženost, atd., neberu. Ti staří totiž v době, kdy mohli pracovat, činili tak právě pro ty, kteří dnes jsou mladí či stále ještě v produktivním věku. Ve skutečnosti jde o další krok proti těm, kteří jejich strany ze značné části nevolí a kteří se bohužel z velké části z obavy před nemocí COVID-19 neúčastnili posledních krajských voleb, ale jsou stále potenciálním nebezpečím pro volby budoucí.

Proto i řada dalších návrhů, které v tomto roce padly, byla směřována proti ním. Například Piráti by chtěli zrušit důchodcovské výjimky na železnici. Prý jen zatěžují železniční a autobusovou dopravu. Pražské vedení v čele s Pirátem Hřibem dokonce uvažuje o skončení praxe, že v Praze v MHD cestují senioři zdarma. Atd., atd.

Také opatření vlády motivovaná i ochranou těch, kteří jsou nejohroženější, jsou kritiky zpochybňována a za nemalého přispění televizí, zvláště pak ČT, je vyvolávána nálada občanské neposlušnosti. Viz pražské »protirouškové« demonstrace. Slyšel jsem dokonce, když byl vysloven argument, že je třeba seniory ochránit, odpověď, že mají sedět doma a nepřekážet životu mladých, protože kvůli nim, tedy seniorům, jsou narušovány svoboda, demokracie a lidská práva, jež »jsme si vybojovali«. To zní skutečně velmi přesvědčivě z úst dvacetiletého demonstranta. Velmi smutné je, že tato slova podporuje i exprezident.

Jde mi ale o těch pět tisíc korun, které by koncem roku měli dostat všichni důchodci, včetně mladších invalidů. Sílu »pohřbít« vládní návrh ve Sněmovně tzv. demokratické strany společně s Piráty a Českou televizí nemají. Ale na to, aby mezi starší a mladší generací, mezi většinovou společností a postiženými spoluobčany, vykopali další příkop, ano. A v tom je největší nebezpečí. A nejen v této koronavirové době.

Jaroslav KOJZAR