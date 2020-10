Ilustrační FOTO - Pixabay

Vidíme začátek snižování?

V současné době podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vidíme začátek snižování šíření epidemie nemoci COVID-19. Zatím ale podle něj není vyhráno.

»To, co se teď děje, je pravděpodobně začátek snižování. Když bude tento začátek pokračovat, budeme mít vyhráno. Zatím vyhráno nemáme,« řekl nový ministr zdravotnictví. Kapacita nemocnic bude podle něj dostatečná. Odkládání péče, které její navýšení umožnilo, by ale podle jeho slov nemělo trvat moc dlouho.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška ale debata o uvolňování přijatých opatření zatím není na místě. Termín, kdy budu vyhodnocena další data a účinnost přijatých opatření, je podle Duška středa příštího týdne. Uvolňování zatím nečeká zejména kvůli vysokému podílu seniorů mezi nakaženými. Za říjen je jich skoro 14 procent. »Dokud se nám nepodaří zásadně ovlivnit rizikovou skupinu, bylo by to nezodpovědné,« dodal.

Data podle šéfa statistiků ukazují, že vývoj epidemie se dál nezhoršuje. Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření nákazy, pokleslo na 1,13 a procento pozitivních z celkového počtu denních testů dál neroste. ÚZIS odhaduje, že do konce října bude nově zachyceno 250 tisíc nových případů, za měsíc září jich bylo 46 tisíc.

Nejvyšší bylo reprodukční číslo kolem 9. října na úrovni 1,5. »V dané epidemiologické situaci to ale není žádné významné vítězství,« dodal Dušek s tím, že i v příštích dnech bude přibývat nově pozitivních kolem 12 tisíc denně. »Pokud by opatření zabrala, můžeme se do konce listopadu dostat k nižším tisícům,« doplnil.

(ste)