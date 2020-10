Nebývalý posun. Thajci kritizují monarchii

Tisíce demonstrantů, kteří v Thajsku v posledních týdnech žádají demisi vlády a reformu monarchie, se v pondělí v thajské metropoli Bangkoku vydaly protestovat i před německé velvyslanectví. Informují o tom tiskové agentury. Protestující lidé žádali, aby německé úřady prošetřily pobyt thajského krále Rámy X., který v této evropské zemi tráví drtivou většinu času. Ještě před nedávnou dobou by v Thajsku něco takového bylo nemyslitelné. Německé úřady k tomu uvedly, že pobyt thajského krále dlouhodobě sledují.

Cílem pochodu před německé velvyslanectví bylo, aby upozornil thajskou veřejnost na to, že král Ráma X. v podstatě žije v Bavorsku. Dlouhodobě. Jeho syn tam chodí do školy. Ve své vlasti se král téměř nezdržuje. Demonstrující proto žádají, aby Německo prošetřilo, zda se král při pobytech v této zemi vůbec stará o politické záležitosti Thajska. Pokud ne, takové počínání by podle jejich mínění bylo nelegální. Touto neobvyklou situací, pobytem thajského krále v Bavorsku, se dokonce zabývá i německé ministerstvo zahraničí. »Situaci dlouhodobě monitorujeme,« uvedl v první říjnové dekádě k případu šéf německé diplomacie Heiko Maas. Podle jeho vyjádření by porušení zákonů ze strany thajského krále vedlo k »okamžitým důsledkům«. Řekl, že německá vláda si nepřeje, aby thajský král vládl své zemi z Německa, informovala Reuters i ČTK. Thajská vláda ani královský palác slova Maase nekomentovaly.

Thajský král Ráma X. (Mahá Vatčirálongkón). FOTO - Wikimedia commons

Nestandardní chování

Ráma X. byl »probírán« i na půdě Bundestagu. Poslanec německé strany Zelených Frithjof Schmidt se při interpelacích ptal ministra zahraničí, proč »německá vláda toleruje velice nestandardní« chování thajského krále. Protože fakticky opravdu vládne Thajsku z Německa. »Objasnili jsme, že thajská politika by neměla být řízena z německého území,« uvedl velmi opatrně v odpovědi německý ministr zahraničí a připustil »možnost« zmrazení rozhovorů o volném obchodu s Thajskem, pokud tamní vláda bude blokovat demokratické reformy. Evropská unie přerušila vztahy s Thajskem v roce 2014 po vojenském puči. Po loňských volbách, ve kterých uspěl současný premiér a bývalý generál Prajutch Čan-Oča, však rozhovory obnovila.

Nedotknutelnost se vytrácí

Protestující v Thajsku, kteří vyšli poprvé do ulic v polovině měsíce září, kromě demise vlády požadují také reformu monarchie, snížení dotací královskému paláci a omezení vlivu krále na thajskou politiku. Kritizují náklady na provoz královského dvora. Veřejná kritika monarchie nemá v Thajsku obdoby, ještě nedávno by byla nepředstavitelná, velká část obyvatelstva – téměř všichni - považovala monarchii téměř za posvátnou a zcela nedotknutelnou. V zemi navíc platí zákon na ochranu královského majestátu, který přísně trestá odnětím svobody jakoukoliv kritiku krále a jeho rodiny, sebemenší náznak neúcty či urážky. Na konci září ale stovky tisíc Thajců žádaly na Twitteru zavedení republiky v této sedmdesátimilionové zemi, i když přes veškeré současné události v zemi u mnoha Thajců se monarchie stále těší velké úctě. Obdivný vztah ke královské rodině nelze zpřetrhat ze dne na den.

Sukničkář a výstředník

Současný král Ráma X. (67), známý i jako Mahá Vatčirálongkón, nastoupil na trůn v prosinci 2016, několik měsíců po smrti svého otce Pchúmipchona Adundéta, který stál v čele Thajska sedmdesát let a těšil se přímo nesmírné úctě a oblibě. Nynější monarcha měl před nástupem na trůn pověst sukničkáře a hodně výstřední osobnosti. V předvečer své korunovace se už počtvrté oženil. Novou královnou se tehdy stala jeho stávající družka Sutchida, bývalá letuška. Kráska se v královském paláci ocitla v roce 2013 a byla jmenována do funkce velitelky panovníkovy ochranky. K tomu dostala generálskou hodnost a bylo jí uděleno i několik královských řádů.

V Německu údajně Ráma X. tráví čas s početným harémem a z míst, kde se usídlí, prý dělá sídla neřesti. To vše jistě přispělo k posunu myšlení u monarchii dosud oddaných Thajců.

(ava)