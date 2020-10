Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. FOTO - Wikimedia commons

Zelenskyj chce rozpustit ústavní soud

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložil parlamentu návrh zákona, který má umožnit ukončit působení stávajících soudců ústavního soudu, anulovat jejich rozhodnutí ohledně protikorupčních zákonů bez právních následků a obnovit platnost těchto právních norem v původním znění.

Prezidentův krok má podle agentury Reuters zvrátit nedávný nález ústavního soudu, silně omezující boj proti korupci. To by podle hlavy státu mohlo mít dopady i na zahraniční pomoc, podmiňovanou pokrokem v potírání korupce. Ústavní soud tento týden rozhodl o zrušení některých protikorupčních zákonů. Jako nepřiměřený zavrhl postih za nepravdivé informace v majetkových přiznáních úředníků. Rovněž zrušil klíčové pravomoci národní protikorupční agentury.

»Rozhodnutí ústavního soudu jsou neplatná od samého počátku,« praví se v prezidentově předloze. Zelenskyj rovněž navrhl rozpustit stávající ústavní soud a zvolit nové ústavní soudce.

Předseda ústavního soudu Oleksandr Tupyckyj na tiskové konferenci kritizoval prezidentův návrh jako »zjevně neústavní« a pokus o »ústavní převrat«. Režim si podle něj chce pořídit vlastní ústavní soud.

Zatím podle Reuters nebyl určen termín, kdy by parlament měl o předloze hlasovat. Zelenskyj nicméně návrh předložil jako naléhavý a poslanci by měli o něm hlasovat co nejdříve.

Více než tisícovka lidí podle agentury AFP demonstrovala před sídlem soudu v centru Kyjeva. Demonstranti přišli s transparenty typu »Pryč s korupcí«, »Zkorumpovaný soud« či »Pryč s prasaty z ústavního soudu«. Někteří házeli dýmovnice a zapalovali pneumatiky. Policie nezasáhla.

Jde o peníze i cestování

Nesoustavné výkony Ukrajiny při prosazování reforem a potírání zakořeněné korupce vykolejily program zahraniční pomoci ve výši pěti miliard dolarů (asi 117 miliard Kč), který byl s Mezinárodním měnovým fondem dohodnut v červnu, kdy se ukrajinská ekonomika v důsledku pandemie již ocitla v prudkém poklesu. Zastoupení EU v Kyjevě varovalo, že finanční pomoc Unie je podmíněna pokrokem Ukrajiny při potírání korupce. EU by podle tisku také mohla Ukrajincům pozastavit bezvízové cestování.

List Ukrajinska pravda upozornil, že podle prezidentova návrhu mají být noví ústavní soudci zvolení podle ústavy, která ale zakazuje takovýmto způsobem přerušovat pravomoci členů ústavního soudu. Složení ústavního soudu lze měnit jen se souhlasem nejméně dvou třetin ústavních soudců. Předsedu ústavního soudu Oleksandra Tupyckého si mezitím předvolali k výslechu vyšetřovatelé kvůli podezření, že v rámci zločinecké organizace ovlivňoval rozhodování soudů v majetkových záležitostech. Tupyckyj podle tisku také zatajil vlastnictví pozemků na Krymu, které prý přešly do soudcova vlastnictví až po ruském převzetí poloostrova.

(čtk)