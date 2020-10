Ilustrační FOTO - Pixabay

Zavření hřbitovů

V Polsku za poslední den přibylo 21 629 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíc od začátku epidemie. Nové rekordní bilance země nyní hlásí prakticky denně.

Premiér Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci řekl, že od soboty do pondělí zůstanou zavřené všechny hřbitovy, uvedla agentura PAP. Odborníci už dříve varovali, že svátek Všech svatých, kdy se na hřbitovech setkávají zástupy lidí a který je v Polsku příležitostí k rodinným návštěvám, bude z epidemického hlediska velice rizikový. Na cesty se totiž během Dušiček vydávají zejména starší lidé, kteří jsou k nákaze náchylnější. »Tradice nejsou tak důležité jako váš život,« řekl premiér.

Šéf vlády apeloval na občany starší 70 let, aby po následující dva týdny zůstávali co nejvíce doma. Na dva týdny mají z domova pracovat i všichni státní zaměstnanci, u nichž to dovoluje povaha jejich činnosti. Situace se podle Morawieckého zlepší až začátkem příštího roku, kdy by podle něj měly být k dispozici i první dávky vakcíny.

V polských nemocnicích leží aktuálně přes 15 400 pacientů s COVID-19, 1254 z nich je napojeno na ventilátory. V některých regionech, včetně Mazovského vojvodství, v němž leží i metropole Varšava, jsou podle polských médií prakticky všechna lůžka s ventilátory obsazená.

Ve zdravotnictví nyní pomáhají zhruba tři tisícovky vojáků a nově jich má být 20 000, polovinu z nich budou tvořit členové aktivních záloh. Vojáci se mají podílet zejména na přípravě polních nemocnic, budou pomáhat lékařům s tříděním pacientů, zřizovat nová testovací místa a pomáhat seniorům.

(čtk)