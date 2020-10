Ilustrační FOTO - Pixabay

O sušení prádla, také o půdách

Peru rád, a když je někdo ochoten naslouchat, pochlubím se tím. Nikoho v blízkém okolí to však nezajímá, jen manželka občas prohodí: »To ses zase nadřel!«. Otevřu pračku, zavřu pračku, zapnu pračku. Mezi tím do ní vložím prádlo, nasypu nebo naliji prací prostředek, aviváž, raději však ocet, a nastavím program. A než se prádlo vypere, prolistuji noviny, projedu internet atd. Prostě peru!

Pro babičky i naše maminky však praní prádla patřilo k nejtěžším pracím. Vyvařování, praní na valše, máchání v ledové vodě, ruční ždímání atd. si mnozí ještě pamatují z dětství. Dřina, ale mýdla bylo dost, byť chyběly moderní prací prášky. Tak například v 19. století bylo mýdlo drahé, a tak nezbylo, než si je vyrobit doma, například z louhu a vepřového sádla. Pokud vím, tak je naposledy vyráběly prababičky právě koncem 19. století, v chudších rodinách možná i později, ale i tam s tím brzy skončily. V některých zemích se pro praní jemných látek používaly pěnivé rostlinné saponity, které obsahuje například kořen a listy mydlice lékařské. Mimochodem – běžně roste na vlhkých místech i u nás a naše prababičky a možná i babičky o tom dobře věděly. Zda mydlici používaly, nevím, moje babičky o ní nikdy nemluvily.

Za časů našich babiček a maminek se ložní prádlo vyvařovalo ve velkých měděných či smaltovaných kotlích, pod nimiž bylo nutno důkladně topit. Vyvařované prádlo bábinky a maminky míchaly dřevěným tloukem, připomínajícím pádlo, kterým se také prádlo z vroucí vody vyndávalo do dřevěných necek. Již zmíněná valcha s následným pracným, nejméně trojím, mácháním ve studené vodě. Takové praní vyžadovalo sílu, vytrvalost a dostatek času. Nevýhoda? Dřina! Proto se pralo jen jednou za měsíc. Výhoda? Prádlo bylo opravdu čisté.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Babičky nikdy nepraly prádlo, byl-li měsíc v novu, o vánočních svátcích, na Nový rok a též na Velký pátek. Proč, to nevím. Asi pověra. Podobné zvyky se týkají i sušení prádla.

Jen ještě přidejme pár babských rad na voňavé vyprané a vyžehlené prádlo uložené v prádelnících. Babičky je prokládaly sáčky s levandulí, mařinkou vonnou či pelyňkem brotanem. Oblíbená byla i bazalka. Později pak je prokládaly voňavými mýdly, což ostatně používají dosud.

Byla by škoda přehlédnout péči babiček o dětské »prdýlky«. Drahé jednorázové plenky, které po použití končí na smetištích, neměly. Používaly plenky látkové, zprvu lněné, později (za našeho útlého dětství) bavlněné. Dvěma, ba i třem dětem za sebou dobře sloužily. Pár plenek se muselo dokoupit. Babičky a naše maminky vyvařovaly plenky jen v prvních týdnech věku dítěte, později je na noc namáčely do roztoku teplé vody a octa. Obvykle do kbelíku, který zakryly poklicí či deskou. Ráno je běžné vypraly a nechaly uschnout. Sušení? Jasně, na slunci! To je nejlevnějším »zabijákem« bakterií a nejlepším bělícím prostředkem. I vítr byl skvělým pomocníkem sušení veškerého vypraného prádla.

S nepřízní přírody si babičky uměly poradit. Sušily prádlo na půdách, ale i v jiných místnostech s dostatečným pohybem vzduchu. Nikdy však v blízkosti zdroje tepla. Věděly totiž, že plenky by ztvrdly a jemnou dětskou kůži pak dráždily. To platí i dnes; plenky, ale ani ručníky či jiné textilie nesušte na ústředním topení či nad kamny! S výhodou můžete použít sušičky prádla, které díky proudění vzduchu veškeré prádlo zanechají měkké. O nich si však babičky mohly nechat jen zdát, pokud měly dostatek fantazie.

Půdy v městských domech, mnohdy i na venkově, se přeměnily v byty, v horším případě na skladiště kdečeho nepotřebného. Při jejich úklidu či likvidaci v nich nacházíme »poklady« mnohdy spojené se životem babiček a historií rodin. Dvě krabice dopisů, které si psala babička s dědou za první světové války a spoustu starých fotek, knih, časopisů a jiných vzpomínek také mám. Jen je utřídit a lidem na fotkách dát jméno.

Babičky si uměly poradit s praním prádla, ale archivaci vzpomínek zanedbávaly. Anebo jsme jejich vzpomínkám v dětství jen špatně naslouchali? Ať tak či onak, pořád platí, že babičky byly a jsou moudré…

(jan)