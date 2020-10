Ilustrační FOTO - Pixabay

Začátek plošného testování Slováků provázely dlouhé fronty

Dlouhé fronty a problémy provázely ráno na Slovensku zahájení plošného testování obyvatel na koronavirus, které potrvá do nedělního večera. Německo má za den znovu víc nově nakažených koroanavirem - 19.059. Polsko má rekordních 21.897 nových případů za den. Rusko má druhý den přes 18.000 nových případů, Ukrajina přes 8000. USA za den zaznamenaly bezmála 100.000 nákaz koronavirem, uvedl deník The New York Times.

Už před oficiálním startem ojedinělé akce svého druhu v Evropě čekali zejména ve větších městech lidé v řadě, armádě se pak i kvůli chybějícím zdravotníkům nepodařilo včas otevřít všechna testovací místa. Později se situace zlepšila. Podle premiéra Igora Matoviče bude otestován každý zájemce. Účast na testování je dobrovolná, podle rozhodnutí vlády se ale na obyvatele s negativním výsledkem testu od pondělí nebude vztahovat zákaz vycházení.

"Každý, kdo se chce testování zúčastnit, se určitě dostane na řadu. Nechoďte na odběrová místa, kde jsou velké fronty, vpodvečer bude prázdno a zítra (v neděli, pozn. ČTK) ještě víc," napsal na sociální síti Matovič.

Dlouhé fronty čekajících na testy hlásili představitelé vícero měst či obcí z různých regionů. Rovněž vybízeli obyvatele, aby raději přišli později. Bratislavský magistrát ráno uvedl, že místy musejí lidé na podstoupení testu ve slovenské metropoli čekat až tři hodiny. Armáda, která celou akci organizuje, dříve odhadla, že za hodinu dokážou zdravotníci na jednom místě otestovat 35 lidí. Některé velké firmy spustily testování svých zaměstnanců již v pátek.

"Přijďte se nechat otestovat. Jsme v situaci, kdy je potřeba se semknout a zastavit šíření viru, který způsobuje onemocnění covid-19. Máme jednu z posledních příležitostí, jak dokázat zlomit křivku růstu počtu infikovaných a zastavit nápor na naše nemocnice, které se nebezpečně zaplňují," vzkázal Slovákům ministr zdravotnictví Marek Krajčí, který jako lékař spolu s chotí přišel pomáhat s testováním na jednom z odběrových míst ve slovenské metropoli.

Předseda slovenské vlády uvedl, že dvě hodiny po zahájení plošného testování bylo kompletních přes 97 procent plánovaného počtu testovacích týmů. Právě nedostatek zdravotnického personálu, který při testech provádí výtěru z nosu, nejvíce komplikoval přípravu celé akce. Premiér proto již dříve zdravotníkům slíbil vyšší odměnu za pomoc při testování.

Matovičův kabinet si od akce slibuje odhalení ohnisek nákazy koronavirem poté, co počty nakažených v pětimilionové zemi začaly v říjnu výrazněji stoupat. Úvodní fáze testování obyvatel starších deseti let se uskutečnila minulý týden ve čtyřech okresech na severu a východě země, kde se podařilo odhalit na 5594 nakažených. To představovalo bezmála čtyři procenta z celkového počtu téměř 141.000 otestovaných. Matovič odhadl, že celostátní testování potvrdí koronavirus u asi dvou procent otestovaných.

Slovenská armáda do poslední chvíle hledala zdravotníky k zajištění testování. Vyslání svých mediků na pomoc Slovensku přislíbily Maďarsko a Rakousko. Armáda plánovala sestavit na 4900 odběrových týmů, které kromě zdravotníků tvoří také vojáci, policisté či administrativní personál.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ještě během pátku, kdy armáda hlásila výraznější nedostatek zdravotníků k testování obyvatel, řekla, že akce není řádně připravena a hrozí nedostatek kapacity na otestování všech zájemců. Vybídla proto vládu, aby upravila podmínky nařízení o výrazném omezení volného pohybu osob.

K plošnému otestování obyvatel zakoupilo Slovensko antigenní testy. Ty jsou méně přesné než laboratorní PCR testy, protože neodhalí infekci u všech nakažených, zároveň ale ukážou výsledek již během zhruba čtvrt hodiny.

Německo má za den znovu víc nově nakažených - 19.059

Německo ohlásilo za minulých 24 hodin 19.059 nových případů nákazy koronavirem, což je znovu více než předchozí nejvyšší denní údaj. Podle statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI) se zvýšil rovněž počet úmrtí - za den zemřelo s covidem-19 v Německu 103 lidí, zatímco v předchozím dni to bylo 77 nemocných.

Počet potvrzených případů koronaviru v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, tak stoupl na 518.753 a počet mrtvých na 10.452.

Dosud nejvyšší denní údaj nových nákaz RKI ohlásil v pátek, kdy přibylo přes 18.600 infikovaných.

Česko, které má osmkrát méně obyvatel než Německo, se mu ale v počtech denních případů spíše blíží, za čtvrtek ohlásilo 13.051 nových případů. Údaj o rychlosti šíření nákazy, reprodukční číslo, je v obou zemích přibližně stejný - v ČR činí 1,13, v Německu je takzvané sedmidenní reprodukční číslo 1,17.

Ve snaze zpomalit epidemii od pondělka Německo zavádí rozsáhlou uzávěru, která bude platit dokonce měsíce. ČR prodloužila nouzový stav do 20. listopadu.

Polsko má 21.897 nových případů koronaviru, opět nejvíc za den

Polsko pátý den v řadě zaznamenalo rekordní přírůstky nových případů koronaviru, oznámilo 21.897 potvrzených infekcí, píše agentura Reuters. I přes zhoršující se zdravotní situaci v zemi neustávají hromadné protesty proti zákazu potratů. V pátek se na demonstraci ve Varšavě shromáždily desítky tisíc lidí.

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) varovala, že protesty povedou k nárůstu počtu případů. Někteří imunologové ale tvrdí, že protestující nosí roušky, udržují rozestupy a venkovní shromáždění představují menší riziko než ta vnitřní.

"Vláda by se možná měla soustředit na zvýšení testovacích kapacit a přestat házet vinu na nás, čímž zakrývá svoji neschopnost" uvedla Klementyna Suchanowová, spisovatelka a jedna z aktivistek z hnutí Strajk Kobiet (Ženská stávka), které protestní akce organizuje.

Polský ústavní soud, složený převážně ze soudců nominovaných PiS, chce změnit tu část zákona o potratech, která dovoluje přerušení těhotenství v případě vážných vývojových vad plodu. Povoleny mají zůstat interrupce v případě ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.

Polská vláda je pod palbou kritiky za to, že země neprovádí dostatek testů a nepřipravila se na druhou vlnu šíření viru. Nemocnice musejí v některých případech odmítat pacienty a místní média informují o tom, že také docházejí respirátory.

Podle polského ministerstva zdravotnictví je v nemocnicích přes 16.000 pacientů s covidem-19, asi 1300 z nich potřebuje ventilátor. Polsko, které má přibližně 38 milionů obyvatel, zatím zaznamenalo přes 362.700 infekcí a 5631 úmrtí v souvislosti s covidem-19.

Rusko má druhý den přes 18.000 nových případů, Ukrajina přes 8000

Rusko oznámilo přírůstek 18.140 nových případů nákazy koronavirem a 334 úmrtí za uplynulých 24 hodin, uvádí agentura Interfax. Počet nových případů tak druhý den po sobě přesáhl 18.000. O den dříve ruské úřady hlásily 18.283 nově nakažených a 355 úmrtí. Ukrajina oznámila 8752 prokázaných infekcí, což je zatím její denní maximum, informuje list Ukrajinska pravda. Dalších 155 nemocných s covidem-19 zemřelo.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo přes 1,6 milionu lidí, z nichž 27.990 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů nákazy čtvrtou nejpostiženější zemí na světě po USA, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu obětí je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, ale Rusko až v druhé desítce.

Lékaři, pacienti i oficiální představitelé z různých ruských regionů zveřejňují důkazy o tom, že zdravotní systém je kvůli přibývajícím případům covidu-19 mnohdy na hranici svých možností, píše agentura Reuters. Jekatěrina Sarajčenková ze Saratova na sociálních sítích popsala, jak nemohla sehnat léky pro svoji nemocnou matku, která nakonec zemřela dříve, než pro ni přijela sanitka.

Podobný případ se udál tento týden v sibiřském Omsku, kde dva pacienti ve vážném stavu čekali deset hodin v sanitce na příjem do nemocnice. Ministerstvo vnitra vyslalo do Kurganské oblasti na Urale armádní zdravotníky poté, co se místní lékaři obrátili s žádostí na prezidenta Vladimira Putina.

Na Ukrajině, která má přibližně 42 milionů obyvatel, se od počátku pandemie nakazilo 387.481 lidí, z nichž 7196 nákaze podlehlo.

NYT: USA za den zaznamenaly bezmála 100.000 nákaz

Ve Spojených státech se dál zvyšují přírůstky u statistiky nákaz koronavirem SARS-CoV-2. Podle deníku The New York Times (NYT) bylo v pátek v zemi nahlášeno 98.859 pozitivních testů a denní bilance tak byla podruhé za sebou nejvyšší od začátku pandemie covidu-19. Za celou dobu šíření nemoci se nákaza koronavirem v USA potvrdila u více než devíti milionů lidí.

Nový rekordní přírůstek hlásila v noci i Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), jejíchž 91.774 nových infekcí ovšem ještě nepředstavovalo konečný páteční součet. Agentura Reuters dokonce psala o 100.233 potvrzených nákazách z uplynulého dne, USA podle ní stanovily nový globální rekord v počtu pozitivních testů za 24hodinový úsek v jediné zemi.

Spojené státy zažívají těsně před vyvrcholením letošních voleb znepokojivý vývoj epidemické situace. Denní počty nákaz poslední dva týdny prudce rostou a týdenní průměr už šplhal k hranici 80.000 případů denně. Nárůst lze částečně připisovat neustálému navyšování počtu prováděných testů, nepříznivý trend ale potvrzuje vývoj statistiky hospitalizací. Podle Iniciativy The COVID Tracking Project počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s covidem-19 za měsíc narostl asi o 15.000.

Za poslední dva týdny narostly také počty úmrtí připisovaných nemoci z koronaviru. Na přelomu září a října přibývalo zhruba 700 obětí epidemie denně, nyní je podle NYT průměrný přírůstek těsně nad 800. Celkově evidují USA v souvislosti s koronavirem bezmála 230.000 mrtvých, v zemi s přibližně 330 miliony obyvatel se nákaza potvrdila v 9.044.255 případech, uvádí JHU.

Ve Spojených státech se aktuálně mluví už o třetí vlně koronavirové epidemie. Agentura AP si všímá, že i přes závažnost situace v mnoha státech nepřichází tak tvrdá opatření, jaká byla k vidění na jaře nebo v létě. Apely ze strany zdravotnických expertů podle páteční analýzy naráží na "únavu veřejnosti, skepticismus a politické kalkulace".

