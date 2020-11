Ilustrační FOTO - Pixabay

Obchody s dušičkovým zbožím mohou prodávat i v neděli

Stánky i obchody prodávající pietní zboží, jako jsou věnce či svíčky, a provozovny na zpracování kamene mohou být od soboty mezi 05:00 a 19:59 otevřeny, a to i v neděli. Výjimku s ohledem na blížící se Dušičky schválila na mimořádném jednání vláda. Na twitteru to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

"Od zítřka (soboty), a to i v neděli, a tak i do budoucna, bude možno si zakoupit třeba na hřbitově věnec pro své zemřelé a bude to všechno bez jakýkoliv postihů. (...) Nechceme v žádném případě brát lidem možnost důstojně uctít své zemřelé příbuzné a drobným živnostníkům, kteří se na tento den připravovali a často je pro ně jedním z nejdůležitějších dnů v roce, upřít možnost výdělku," uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vláda v pondělí rozhodla o tom, že i obchody a služby, které mají v současné době výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje, musejí být o nedělích zavřeny. Týká se to potravinářských řetězců, drogerií, optik či květinářství. Kabinet v souvislosti s Památkou zesnulých, která připadá na 2. listopadu, rozhodl, že ze zákazu, včetně nedělního prodeje, vyjme také obchodníky s pietním zbožím a ze služeb například výrobce pomníků. "Dušičky bez komplikací," napsal Havlíček. Výjimka z nedělního prodeje se podle Havlíčka týká i květinářství a dalších provozoven, včetně mobilních, kde je možné zakoupit věnce, květinovou výzdobu na hroby, pietní svíčky a další podobné zboží, upřesnil na dotaz ČTK.

Hlavní nápor prodejů svíček, lamp, věnců a dalších dekorací na hroby vrcholí v těchto dnech. Některé potravinářské řetězce, které dušičkový sortiment nabízejí, díky zavřeným hobbymarketům zaznamenaly vyšší prodeje. Naopak květinářství hlásí velmi nízký zájem o dušičkové zboží, neočekávají poptávku srovnatelnou s předchozími lety.

Zákaz maloobchodního prodeje platí v České republice od 22. října. Od středy mohou obchody, které mají výjimku, fungovat maximálně do 20:00. V květinářství mohou od středy v jeden čas nakupovat maximálně dva zákazníci. Povoleny nejsou ani trhy kromě prodeje potravin na farmářských trzích.

(čtk)