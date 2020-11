Zhanobení prezidentovy sochy

Druhého září byla zhanobena, patnáct let po svém odhalení, pražská socha druhého prezidenta ČSR prof. Dr. Edvarda Beneše, a to v jeho úmrtní den. Je zjevné, že se jedná o jeden z více projevů degenerativního procesu české – a nejen české – společnosti.

Pro pořádek věci připomínám, že nedávno byla takto zhanobena i socha Benešova přítele a anglického válečného hrdiny Winstona Churchilla. Je to znepokojivá tendence, na kterou soustavně upozorňují nejen vlastenecké organizace, ale i seriózní část české vědy.

Zralý evropský státník, jak byl Beneš také charakterizován, se svým způsobem zasloužil jak o vznik, tak také o vzkříšení Československa. Masarykův žák, dědic a pokračovatel byl pro své současníky symbolem demokracie a humanismu. Své odpůrce popouzel bojovností, se kterou tyto zásady hájil, zastával a bránil po celý svůj život. Významně zasáhl i do meziválečných mezinárodních vztahů na půdě Společnosti národů. Patří k vůbec největším Čechům a Evropanům. O to je to bolestnější skutečnost.

Jiří MALÍNSKÝ