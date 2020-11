Jsme ještě vůbec Češi?

Je všeobecně známo, že každý národ si jako oko v hlavě hlídá svoji identitu. Nejinak tomu bylo i v naší zemi až do doby, kdy jsme propadli kouzlu zlatého telete ze zámoří a začali jsme bez skrupulí přebírat vše, co nám bylo nabídnuto v podobě lidských práv, svobody a všeho možného. Zmanipulovaná část našeho národa, zejména mladá a střední generace, se s otevřenou pusou představovala světu jako bytosti, které se přistěhovaly z jiné planety. Ve svých vystupováních se ponižovaly a ztrácely soudnost nad sebou samými.

V euforii, která zavládla, si málokdo z těch »obdivovatelů« všímal, jak lehce je postupně rozkrádán náš národní majetek, jak mizí hodnoty, které byly vlastní obdobím do listopadu 1989, které budovaly předcházející generace a v mnoha případech i většina těch, kteří strašně brzy zapomněli na to, že kálet na výsledky vlastní práce se nemusí vyplatit. Mnozí z nich na to postupně přišli až tehdy, když jim novodobí vlastníci rekrutovaní převážně ze zahraničí ze dne na den oznámili, že zítra, za týden či za měsíc již nebudou moci přijít do práce, protože fabrika, instituce, zemědělská družstva či státní statek končí svoji existenci. Tito noví mocipáni, podporovaní místními realizátory podvodů, které vzletně nazvali privatizací, neměli zájem na tom, aby se dále rozvíjely tradiční výroby, se kterými naše země pronikala do všech částí světových trhů, neměli zájem na rozvoji zemědělské výroby, ve které jsme se dostali na stupeň soběstačnosti, atd. Markantní dopady se dostaly i do takových oblastí, jakými jsou zdravotnictví, školství a kultura, které zabezpečily občanům možnost uplatnit se v daném prostoru života. O těchto faktech je již známo mnoho, ale novodobí papaláši jsou k těmto faktům hluší a slepí a dál manipulují s myšlením lidí.

Tyto řádky píši proto, že v pořadu 168 hodin v neděli 18. 10. tak jako jindy poukazovala paní Fridrichová z České televize, že za všechno, co se děje v naší zemi, včetně pandemie COVID-19, může A. Babiš a »jeho parta«. Ronila slzy nad tím, jak mnozí umělci musí vykonávat podřadné práce, protože jim vláda v čele s Babišem neumožňuje rozvíjet svoji činnost. Nikdy jsem od ní však nezaznamenal, že by se ona a mnozí jí zmiňovaní umělci pozastavili nad tím, kolika špičkovým pracovníkům, mužům i ženám, mladým lidem bez výjimky bylo znemožněno vykonávat svoje profese v oborech, ve kterých neměli v mnoha směrech konkurenci. A tak mnohým zbylo jedině, aby se přeonačili do úlohy pendlerů a pracovali v sousedních státech ne pro bohatství své rodné vlasti, ale v zájmu cizího kapitálu. U mnoha oborů pak naše »obrozená« společnost vytvořila takové podmínky, že přestaly vůbec existovat a mnozí lidé bez ohledu na věk skončili »na ulici«.

Aby dostála svému oblíbenému scénáři, opět si paní Fridrichová vzala na mušku pana prezidenta Zemana a představila jednu z jeho »obětí«, známého umělce Daniela Hůlku, kde v rozsáhlé části svého pořadu líčila, jak pan prezident urazil svého přítele, který se rozhodl vrátit na protest nedávno udělené státní vyznamenání, jako odpor proti konání hlavy státu.

Na tom by nebylo nic tak strašného, více mi vadí způsob, jakým toto rozhodnutí pan Hůlka prezentoval na jakési protivládní a protizemanovské akci. Byl to jedině důkaz malosti, a jestli si myslel, že u většiny občanů zabodoval, pak si mu dovolím sdělit, že nikoliv. Myslím, že umělec takového kalibru, jakým je, takováto zviditelnění nemá zapotřebí.

Nakonec k mé otázce, zda jsme ještě vůbec Češi. Proč se ptám? Myslím, že v řadách mých spoluobčanů v mé rodné vlasti je dostatečné množství schopných, pracovitých a občany uznávaných lidí, kteří by mohli řídit záležitosti veřejné. Proč však musí stát v čele Senátu České republiky »Tchajwanec«? Tak se současný předseda představil světu.

Proč v čele Národní galerie musí stát příslušníci jiného státu? V tomto případě mi nepřísluší hodnotit odborné kvality nové ředitelky, které jsou podle zveřejněných informací v tisku rozhodně vysoké. Domnívám se však, že její rodné Polsko by ji potřebovalo stejně tak, jako pan ministr kultury České republiky Zaorálek. Vždyť je známo, že naši sousedé mají širokou škálu vlastních problémů, ve kterých se potácejí.

Tuto otázku jsem položil i v souvislosti s tím, jak se vyjadřují mnozí politici k problémům vlastní země. Paní Němcová doposud nevydýchala dobu, kdy musela opustit vedoucí funkci v Poslanecké sněmovně, a nyní se do parlamentu opět zadními dveřmi dostala, i když do jiné pozice, kterou je Senát. Stejně jako řada nově zvolených členů krajských vlád, do nichž se dostali staronoví poslanci, z nichž mnozí mají dost »másla na hlavě« z jejich předchozích působení, a nyní vykřikují, že postaví kraj opět na nohy, když mu v nedávné době ještě podřezávali větev?

Nakonec se ptám i proto, že se množí příznivci jistého B. Posselta, který je známý tím, jak v Evropském parlamentu vehementně prosazoval likvidaci dekretů prezidenta Dr. E. Beneše, zaměřených v souladu s dohodami vítězných mocností ve druhé světové válce na poválečné uspořádání tehdejší Československé republiky. A jeho myšlenky a výplody vlastně podporuje paní Jourová, která zastupuje Českou republiku v Evropské komisi.

Moje poslední otázka zní: Kdy se konečně naši zákonodárci snesou zpět na zem z výšin nadřazenosti a zasadí se o přijetí zákona o českém jazyku, a pomohou tak zachránit alespoň naši mateřštinu?

Otázek by bylo mnoho, ale ty další nechám na vás, milí čtenáři.

Jiří POKORNÝ