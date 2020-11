Hra na náhody

Ne, nechci vyprávět obsah detektivky Agathy Christie. Vůbec ne. Nejsem ani Poirot. Jen mně to množství náhod začalo být poněkud divné. Ale proč by vlastně náhody v našem případě nemohly hrát nějakou roli? Posuďte sami. V pozdních večerních hodinách kdosi z týmu předsedy největšího poslaneckého klubu či on sám zavolá ministra zdravotnictví, aby s ním probral cosi, co se další den mělo přetřásat v Poslanecké sněmovně. Ministr neodřekl, jen se měl zeptat, kam má cestou domů vlastně přijet. Dozvěděl se, že na Vyšehrad, do zařízení Vyšehradské kapituly, které je tam a tam. Jak by jinak věděl, že onen dům, dnes restaurace, patří právě kapitule? To ví i z rodilých Pražáků málokdo.

Jel tedy, a přijel. Tam zcela náhodou, v jedné ze zadních místností, seděl předseda zmíněného klubu s ředitelem ostravské fakultní nemocnice. Zda ještě někdo v budově byl, nevíme. Podle Moravcova televizního pořadu s těmi dvěma měl zřejmě jednat i jeden náměstek šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zřejmě však buď již odejel, byla přece jen pozdní hodina, nebo se právě nalézal někde jinde v budově. Ministr ho podle svého tvrzení neviděl. A jsem u další z náhod. Fotograf schovaný naproti u kostela jeho přítomnost, tedy příchod (příjezd) či odchod do restaurace nezaznamenal. Proč asi? Že by na zavolání přijel až v době příchodu ministra? Jak se ovšem dozvěděl, že vůbec ministr přijede? Kdyby u kostela stál celý podvečer, musel by totiž uvidět i jiné, jak vstupovali do budovy. Neviděl je, nebyl tedy tady, anebo měl pokyn nachytat přímo ministra.

Ministr ještě před desátou nevěděl, že na Vyšehrad vůbec pojede. Neměl to v programu. A proč vůbec měl přijet? Jen pro jakési jednání, které se mohlo uskutečnit jinak?

Pak tu byl odchod ministra z restaurace. Fotograf měl štěstí. Ministr vyšel bez roušky a zastrkoval si cosi do zadní kapsy kalhot. Náhodou se připletl do jeho blízkosti jeho řidič a otevřel dveře auta svého šéfa. Bývá to tak, osobní šoféři často vědomi si únavy svých šéfů, se snaží alespoň takto jim pomoci. Pak odejeli.

A jsme u zajímavých souvislostí. Náhod, chcete-li. Je třeba se ovšem vrátit o kousek v čase zpět. Do posledního zasedání vlády. Ministr na zasedání přinesl materiál s návrhem na restrukturalizaci vedení VZP. Prostě, abychom tomu rozuměli, chtěl některé persony odvolat a namísto nich schválit jiné. Na jeho bod se však nedostalo. Proč asi? Náhoda, hrajeme si přece na náhody. Tak náhoda. Zatím tedy řešení, s nímž přišel ministr, bylo odloženo. Byl jeho obsahem také návrh na odvolání náměstka, jenž údajně měl být v ten den také na vyšehradském jednání, ovšem aniž byl viděn ministrem a oním paparazzi? Možná. Komu se to nelíbilo? Nebo i tady vládla »královna Náhoda«?

Nastal den »x«. A jsme u otázek. U »klobouku« plného náhod. Ministr zřejmě onoho náměstka nepreferoval. Měl asi jiné »koně«. Jinak by se jistě při této příležitosti setkali. Podivnou přítomnost ředitele Fakultní nemocnice Ostrava vítal, protože s ním mohl alespoň projednat další opatření, která se měla uskutečnit právě u nich. Že o tom hejtman nevěděl, je spíše mediální bublina. Napřed přece musí být jasno mezi dvěma hlavními partnery a těmi byli ministr a ředitel zmíněné nemocnice. Jenže onen ředitel byl v hledáčku na šéfa VZP, a to zřejmě nikoli ministra. Byl nějak spojen, alespoň podle Moravcova nedělního pořadu, s oním nejmenovaným náměstkem. Ten by pak zřejmě ve funkci zůstal.

Co tedy s Prymulou, na něhož se za jeho postup v boji s koronavirem útočilo ze všech stran? Zvláště pak z tzv. lidskoprávní strany. Tam nejvíce vadil. Viz např. Hrušínského sdělení, že »jim zakázali hrát« a Šmuclerovy zpochybňující výroky přijímaných opatření. Kdyby nebyl ministrem, pak jeho rychle vybraný nástupce by mohl vše zařídit ke spokojenosti. Čí? Nevím. A ani o tom nechci přemýšlet. Je to příliš výbušné téma složené ze samých náhod. Jen si je zopakujme.

Náhoda je, že ministrův materiál se jmény těch, kteří měli být ve VZP vyměněni, se nedostal na jednání vlády. Náhoda je, že do Prahy přijel ředitel nemocnice v Ostravě jen proto, aby zřejmě vypil kávu s předsedou jednoho poslaneckého klubu v pozdních večerních hodinách na Vyšehradě, tedy v budově, o níž si ministr myslel, že patří kapitule, ale ona celá byla pronajata jistým nájemcům jako restaurace. Náhodou tam byl údajně přítomen náměstek ředitele VZP, který zřejmě nepatřil mezi ministrovy vyvolené. Náhodou před budovou, když ministr z budovy restaurace vycházel, byl přítomen fotograf s velmi dokonalým fotoaparátem-kamerou, aby si ho vyfotografoval. Náhoda je jistě i to, že po zveřejnění pochybení ministra premiér okamžitě rozhodl o jeho odvolání a v »kapse« měl jméno kandidáta na jeho místo. Náhoda… ale dost bylo náhod. Myslím, že to docela protentokrát stačí. Ale řekněte, nepřipadá vám to všechno jako »hra na náhody« z románu Agathy Christie?

A ještě něco. Myslíte, že mířím na premiéra? Nikoli. Nevím, kdo v tom jede. Jedno však vím, že někdo akci dokonale připravil a všechno vyšlo do posledního puntíku. A právě to, že »náhody« směřují na Babiše a je při tom odstřelen náš nejpřednější epidemiolog vadící některým při jejich stoupání »na vrchol«, nemůže být vůbec náhoda, protože už to, že ve správný čas na správném místě byl paparazzi, už náhoda vůbec není, byť, to přiznejme, Prymula svými rezolutními postoji mohl premiérovi jít pěkně na nervy.

Jaroslav KOJZAR