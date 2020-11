Na transparentu spontánní demonstrace v centru Varšavy proti rozhodnutí polského ústavního soudu je uvedeno v polštině velmi sprosté slovo. FOTO – Facebook Barricade

Polsko válčí se ženami, omezuje jejich práva

Polský ústavní soud minulý týden rozhodl, že interrupce kvůli postižení plodu jsou nyní protiústavní. Vzhledem k již zavedeným obrovským omezením potratů tvoří tyto potraty v Polsku přibližně 98 procent všech prováděných umělých přerušení těhotenství. Toto rozhodnutí se setkalo se silnou reakcí polských žen. Česká žena si může sama rozhodovat o svém těle a svém zdraví. Polské ženy jsou ve vyloženě prekérní situaci.

»To je barbarský čin! To znamená, že žena může být donucena rodit, i když má plod zdravotní problémy. Jde o neodpustitelný agresivní útok na práva žen, proti němuž se staví drtivá většina polské společnosti,« bylo zveřejněno na Facebooku levicové organizace transform! europe s tím, že rozhodnutí přišlo uprostřed pandemie, kdy je pro ženy obtížné normálně demonstrovat a protestovat. Navzdory těmto překážkám vyšly minulý čtvrtek tisíce lidí do ulic na protest proti rozhodnutí. »Policie na to reagovala brutálním použitím slzného plynu proti demonstrantům a zadržela 15 lidí. Jsme solidární se ženami v Polsku a se všemi, kteří demonstrují proti tomuto útoku na jejich práva,« transform! europe.

Pokrokáři čelí represi

Polská válka proti ženám trvá už přes 30 let, je přesvědčen bulharský a polský aktivista a editor levicového internetovém portálu Barricade Boyan Stanislavski. Podle něho je rozhodnutí ústavního soudu v Polsku poslední epizodou 30 let trvající války proti ženám v této zemi. Tento »nechutný proces« probíhá od roku 1988. Z článku Stanislavského ocitujme některé pasáže:

»Polsko má jeden z nejdramatičtějších zákonů proti potratům v Evropě od roku 1993. Ve čtvrtek ústavní soud rozhodl, že jedna ze tří výjimek ze zákazu – případy závažného poškození plodu – je v rozporu s ústavou; umělé přerušení těhotenství, kdy ‚prenatální testy nebo jiné lékařské indikace ukazují na vysokou pravděpodobnost závažného a nezvratného poškození plodu nebo nevyléčitelného život ohrožujícího onemocnění‘, je porušením ústavního práva na život. Tyto případy, které katoličtí fundamentalističtí aktivisté začali nedávno označovat za ‚eugenické potraty‘, tvoří téměř celý obecně malý počet potratů legálně provedených v Polsku. Dalo se očekávat, že soudci přijdou přesně s tímto verdiktem, protože vládnoucí pravicoví zastánci tvrdé linie Právo a spravedlnost (PiS) začali tuto instituci nahlodávat krátce po vítězství v parlamentních volbách v roce 2015 a cpát ji poslušnými aparátčíky.«

Rozsudek padl v době, kdy Polsko bojuje s druhou vlnou koronaviru, které se blíží 15 tisícům lidí denně, a s právními omezeními drasticky snižujícími občanské svobody, včetně práva shromažďovat se, poznamenává Stanislavski. »Vzhledem k nejnovějšímu honu na čarodějnice proti LGBT komunitě v Polsku a množství policejního násilí, které s tím souvisí, bylo od počátku jasné, že všichni pokrokáři čelí velmi vážné státní represi,« uvádí novinář. Přesto se poté, co se rozsudek tribunálu ve čtvrtek odpoledne objevil v médiích, lidé začali spontánně scházet před jeho budovou. Ve stejnou dobu se další skupina shromáždila v sídle strany PiS v centru Varšavy a třetí se začala shlukovat před domem Jarosława Kaczyńského, mocného místopředsedy vlády a předsedy strany, který měl plnou kontrolu nad vnitřním politickým procesem v Polsku ještě před oficiálním vstupem do vlády. Na jeho ochranu byly nasazeny tisíce policistů.

Církve čekají na odměnu

»Pro Právo a spravedlnost je to velmi obtížné, protože to, co dělají prostřednictvím svých lidí u ústavního soudu, je prostá a jednoduchá korupce. Církev a její předvoj – různé fundamentalistické nevládní organizace – již nějakou dobu čekají, až Kaczyński zaplatí za podporu, kterou poskytly během posledních šesti voleb, které vyhrála jeho strana. Načasování uprostřed obrovského množství případů SARS-Cov-2, s brutálním omezením svobod jednotlivce, to vše činí obzvláště cynickým. Nejen vůči ženám obecně, nejen vůči pokrokářům, ale v podstatě proti celé společnosti, která je ze 70-80 procent proti dalším omezením zákona upravujícího potraty,« napsal levicový novinář.

»Ale jsme zvyklí na cynické a nechutné chování Kaczyńského a dalších vůdců jeho strany. Pozornosti veřejného mínění často uniká, že to všechno není jen kvůli Právu a spravedlnosti - tento proces začal už dávno a vždy byl nedílnou součástí kapitalistické obnovy v Polsku. Episkopát zahájil svou první hysterickou kampaň proti potratům, které byly v lidové republice bezplatné a široce dostupné, již v roce 1988. S jediným cílem, zajistit si místo v procesu nového rozdělení moci. Fungovalo to. O pět let později byli katoličtí fundamentalisté zastoupeni nejen v mainstreamové politice a médiích, ale i v radě ministrů. V roce 1993 premiérka Hanna Suchocká, první otevřená fanatička v čele polské vlády po roce 1989, zakázala interrupce a povolila pouze tři výjimky. Nyní, až rozsudek vstoupí v platnost, bude potrat přípustný pouze v případech znásilnění, incestu nebo ohrožení zdraví a života matky. A je jen otázkou času, kdy budou tyto dvě podmínky zrušeny,« obává se levicový novinář.

»Dominující propagandou bylo, že potrat je hříšný, zlý a krajně nemorální; ženy, které hodlaly těhotenství ukončit, byly veřejně zahanbeny jako lehkomyslné, bezohledné, sobecké, nezralé a provokatérky. Potraty byly prezentovány, jako by je mohly mít jen zlé, silně demoralizované ženy, natož aby je obhajovaly. Polské ženy byly systematicky patologizovány a bylo jim upřeno základní právo rozhodovat o svém životě. Ti, kdo stojí proti narůstajícímu katolickému fundamentalismu, jsou označováni za šílence a extremisty,« dodává Stanislavski na serveru Barricade s tím, že nejen Kaczyński, ale i Tusk jsou stejnou měrou zodpovědní za vytvoření tohoto »misogynního pekla« u našich severních sousedů.

(za, mh)