Ilustrační FOTO - Pixabay

Těžké časy až do Vánoc

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) neočekává, že by se epidemická situace v ČR zlepšila do Vánoc natolik, aby se vláda obešla bez nouzového stavu. Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

V pátek Sněmovna nouzový stav prodloužila do 20. listopadu, ačkoli vláda žádala prodloužení delší. Podle Hamáčka to znamená jediné, že vláda půjde se žádostí o prodloužení do Sněmovny znovu, a to patrně nikoli jednou.

Podle Hamáčka nelze očekávat, že se epidemická situace vrátí k normálu za několik dnů nebo týdnů. Až do Vánoc bude podle Hamáčka třeba nařizovat pracovní povinnost pro studenty zdravotnických škol nebo nějakou formou omezovat provoz obchodů. A to lze pouze v nouzovém stavu.

Epidemie zpomaluje

»Byl bych velmi rád, kdyby už na Vánoce došlo k nějakému uvolnění, ale toto musí být opatrně plánováno,« řekl. Letní velké uvolnění restrikcí podle něj ukázalo, že se poté obtížně brzdí další šíření epidemie.

Za normál bude prý Hamáček považovat stovky nebo nízké tisíce nakažených denně. V sobotu v ČR přibylo 11 428 nakažených, v pátek 13 606. Podle Hamáčka je z toho zjevné, že se rychlost šíření epidemie začala snižovat. Dodal ale, že teprve příští týden ukáže, zda je to trend nebo výjimka. Hamáček připomněl, že v končícím týdnu byl jeden den státní svátek, což se podle něj mohlo na počtu nakažených projevit. V pořadu Partie v televizi Prima pak Hamáček uvedl, že vládu tato čísla vedou k tomu, že v dohledné době neplánuje další zpřísňování.

Ohledně možného návratu žáků do škol Hamáček uvedl, že by měl nastat v situaci, kdy bude denně přibývat 2500 až 3000 nakažených. Nechtěl mluvit o tom, zda se to podaří do konce roku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pátek řekl, že prioritou je návrat k prezenční výuce žáků 1. a 2. tříd základních škol. Následovat budou speciální školy a závěrečné ročníky základních a středních škol, v dalších krocích potom ostatní žáci a studenti. V současnosti fungují pouze mateřské školy a takzvané krizové školy určené pro děti zdravotníků, pracovníků sociální péče, hasičů či policistů.

Vánoce nechtějí pohřbít

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) na Primě prohlásil, že se zdá, že začaly zabírat restrikce přijaté před deseti dny, ty z minulého týdne by se měly projevit později. Vláda podle Havlíčka rozhodně nechce »pohřbít« předvánoční trh. Prodejny by mohly fungovat v určitém režimu, začne se to řešit od poloviny listopadu. »Už dneska pracujeme na různých scénářích. Scénáře předvánočního režimu – volnějšího, méně volnějšího až úplně restriktivního,« řekl Havlíček.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza v Partii řekl, že připravili několik variant scénářů pro otevření a poskytli je ministerstvu průmyslu a obchodu a zdravotnictví. Aktuálně je to v letošní krizi podle něj poprvé, kdy vláda zkouší mít něco připravené v předstihu. »Zásadní rozhodnutí musí mít odvahu udělat ministr zdravotnictví a nesmí se nechat zatlačit do kouta, jako to bohužel opakovaně udělal bývalý ministr Adam Vojtěch,« doplnil Prouza.

V České republice platí od 22. října zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Obchody, které mají z vládního opatření výjimku, jako jsou potraviny, drogerie nebo optiky, mohou od středy fungovat maximálně do 19.59 hodin. V neděli musí být zavřené i obchody s potravinami.

Tlačenice nebyly

Situaci všech zavřených obchodů zažili Češi poprvé po velmi dlouhé době. Někteří kritici varovali, že zákaz nedělního prodeje povede k návalům a tlačenicím v sobotu. To se však podle obchodních řetězců neděje, lidé se předzásobují už v průběhu týdne.

Například do hypermarketů Globus podle jejich mluvčí Lutfii Volfové přicházelo více lidí od čtvrtka. Návštěvnost vzrostla zhruba o 17 procent. »Díky našim velkým plochám hypermarketů nedocházelo k žádné koncentraci lidí. Lidé ve velké míře nakupovali se skenery a naší mobilní aplikací, což pomohlo na velké nákupní ploše zákazníky rozptýlit,« uvedla Volfová. Zájem je podle Volfové nadále o čerstvé i trvanlivé potraviny a také o drogerii. Stoupl podle ní zájem o alkohol, prodeje piva a vína vzrostly přibližně o 30 procent nad běžné dny, dodala.

V Penny se návštěvnost v předchozích dnech v jednotlivých prodejnách lišila, v průměru však vzrostla o pět až deset procent. »Čísla z posledního týdne tak ukazují, že lidé prodejny navštěvují méně často a zároveň nakupují větší objemy,« řekl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík. Nákupy po celý týden včetně soboty byly podle něj bez problémů.

Krachy budou

Havlíček věří, že obchody, ty otevřené i zavřené, situaci zvládnou. Přesto uvedl, že i přes podporu, kterou vláda vyčlenila pro obory zasažené koronavirovou krizí, se dá očekávat, že některé firmy současný stav nezvládnou. Problémy může mít zejména cestovní ruch, jehož obnova bude velmi pozvolná, řekl Havlíček.

Stát nebude mít trvale prostředky, aby zasažené firmy podporoval, upozornil ministr. Především podnikatelé závislí na turismu se mohou déle potýkat s problémy. Přesto se podle Havlíčka není třeba obávat vyšší míry nezaměstnanosti. Míru zaměstnanosti drží zejména průmysl a stavebnictví a tyto obory relativně dobře fungují.

(ste)