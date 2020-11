Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hamáček se omluvil za facku

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se omluvil za zákrok policisty, který v sobotu zasahoval na zastávce na Praze 8 proti podnapilému muži, jenž podle policistů rozbil přední sklo projíždějícímu autu. Hamáček řekl, že šlo o lidské selhání.

Zákrok zachytili přihlížející na video. Ze záznamu zveřejněného na sociálních sítích vyplývá, že zasahující policista muže uhodil, navíc na začátku zásahu neměl roušku. Jeho jednáním se bude zabývat odbor vnitřní kontroly pražské policie, uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

»Já bych se chtěl za tento ojedinělý exces omluvit, protože je to naprosto nepřijatelné, jakkoli to video, které koluje, nezachycuje celou kauzu. Člověk, který se stal obětí policejního útoku, tam předtím v podnapilém stavu demoloval vozidla, házel po nich láhve, rozbil přední sklo. Policisté byli na místo zavoláni, aby zabránili tomuto chování podnapilého člověka. Ale to nijak neomlouvá toho policistu, on měl samozřejmě mít roušku,« řekl Hamáček.

Zákrok na Twitteru odsoudil i policejní prezident Jan Švejdar. »Jsem neskutečně zklamaný z toho, co jsem viděl. Chování policisty je naprosto nepřijatelné a neomluvitelné. Nešlo samozřejmě o kontrolu roušky na zastávce, zachycen je závěr služebního zákroku, kdy tento muž s dvěma promile a láhví v ruce demoloval projíždějící vozidla,« uvedl Švejdar.

Policejní prezident dodal, že okolnosti zákroku neomlouvají chování policisty. »Jeho selhání vrhá špatné světlo na celý policejní sbor. O to více v době, kdy musíme jít příkladem. Je mi to moc líto a veřejnosti se upřímně omlouvám,« doplnil Švejdar.

Mluvčí Siřišťová řekla, že v sobotu krátce před 11.00 vyjížděli pražští policisté k prověření oznámení, že agresivní muž rozbil skleněnou láhví přední sklo projíždějícího vozidla. »Policisté na místě zjistili, že čtyřiapadesátiletý podezřelý byl pod vlivem alkoholu, kdy mu byla naměřena hodnota více než dvě promile alkoholu,« uvedla mluvčí.

(ste)