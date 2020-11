FOTO - Wikimedia commons

Letiště Willyho Brandta konečně otevřeno

Čtrnáct let po začátku výstavby a devět let po původně předpokládaném termínu zprovoznění se v sobotu otevřelo nové berlínské letiště Willyho Brandta. Žádné velké oslavy ale kvůli pandemii, která srazila leteckou dopravu na kolena, neproběhly. Letiště, které zatím přišlo podle médií na nejméně deset miliard eur (274 mld. Kč) a jehož budování provázela řada politických a stavebních přešlapů, i tak počítá do budoucna s dalším stavebním rozvojem. Kdy se tak stane, ale nyní známo není.

Německou metropoli do nynějška obsluhovala dvě letiště - Tegel na severozápadě a Schönefeld na jihovýchodě. Zatímco na Tegelu kvůli koronaviru již tak omezený provoz definitivně skončí 8. listopadu, Schönefeld, nyní pojmenovaný jako terminál 5 letiště Willyho Brandta, bude sloužit především pro odbavování pasažérů nízkonákladových aerolinek.

S uzavřením terminálu 5, tedy bývalého Schönefeldu, se ve výhledu rovněž počítá. Mělo by se tak stát po výstavbě terminálu 3, který bude přímo napojen na hlavní terminál 1. Původní plán byl, že terminál 3 bude hotov okolo roku 2030. Zda se tak vzhledem ke koronavirové krizi stane, není podle šéfa letiště Engelberta Lütkeho Daldrupa vůbec jisté.

FOTO - Wikimedia commons

To, jakou čárou přes rozpočet pandemie je, dokládá i rozhodnutí ponechat minimálně do příštího jara uzavřený terminál 2. Tato odbavovací hala, která je propojena s hlavním terminálem, byla v září dokončena, její prozatímní nezprovoznění ale letišti ušetří půl milionu eur měsíčně. Daldrup tehdy novinářům, které po terminálu 2 prováděl, řekl, že mu kvůli ochromení letecké dopravy a úbytku cestujících krvácí srdce.

Terminál 1, který je středem nového vzdušného přístavu, má roční odbavovací kapacitu 25 milionů pasažérů, terminál 2 šest milionů a terminál 5 zhruba deset milionů. Mělo by být třetím nejvytíženějším německým letištěm po letištích ve Frankfurtu a Mnichově. Pro srovnání, pražské letiště v Ruzyni loni odbavilo 17,8 mil. cestujících. Dominantou letiště je 72 metrů vysoká řídící věž.

Velký potenciál Daldrup vidí v tom, že nové letiště se může opírat o silnou infrastrukturu. Letiště leží asi 18 kilometrů jihovýchodně od centra města, ale má přímé napojení na dálnici, jezdí k němu v pravidelných taktech městská dráha, zastavují zde regionální i dálkové vlaky a také autobusy. Ve hře je i protažení linky metra, která nyní končí v berlínské části Rudow nedaleko letiště. Braniborsko, na jehož území letiště leží, se k návrhu za zhruba 800 mil. eur (22 mld. Kč) ale staví vlažně.

Která jsou největší

Světovou jedničkou mezi letišti podle počtu přepravených pasažérů je nyní podle údajů Mezinárodní asociace letišť (ACI) za loňský rok Hartsfieldovo-Jacksonovo letiště v Atlantě (110,5 mil. pasažérů), na druhém místě bylo mezinárodní letiště v Pekingu, které loni odbavilo 100 mil. cestujících, třetí příčka patřila Losangeleskému mezinárodnímu letišti (88 mil.). Do pětice největších letišť světa patří mezinárodní letiště v Dubaji (86,4 mil.) a tokijské letiště Haneda (85,5 mil.).

V nedávné době se otevřela i další obří letiště. Loni v dubnu bylo otevřeno nové obří Letiště Istanbul, jehož počáteční kapacita má být 90 mil. cestujících, loni v září bylo otevřeno nové čínské mezinárodní letiště Ta-sing s plánovanou kapacitou 72 mil. přepravených pasažérů.

Podle serveru CIA World Factbook je nyní v provozu ve světě přes 42 000 letišť různých druhů. Letištní velmocí jsou s více než 14 000 letišti Spojené státy. Následuje Brazílie (asi 4100), Mexiko (přes 1700), Kanada (1500) a Rusko (přes 1200).

(ici)