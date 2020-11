Alexej Navalnyj

Navalnyj už je ze všeho úplně otrávený

Kdo je tento ruský právník a politický opoziční aktivista? Od roku 2009 je známý jako kritik korupce v Rusku a také režimu Vladimira Putina. Podílel se na organizování demonstrací a psal články do ruských periodik. Navalného otec pochází z Ukrajiny. Alexej Navalnyj se narodil v obci Butyn v Odinocovském rajonu v Moskevské oblasti. Vyrůstal ve městě Obninsk, které leží asi 100 km jihozápadně od Moskvy, léta trávil u babičky na Ukrajině.

V roce 1998 úspěšně ukončil studia práv na Ruské univerzitě Družby národů. Následně studoval na Finanční univerzitě v Moskvě. Navalnyj je ženatý, s manželkou Julií mají dvě děti. Co mě však nejvíce zaujalo, že v roce 2010 studoval půl roku v rámci programu Yale World Fellows na Yaleově univerzitě. Kde studovali například George Bush, Meryl Streepová, Barack Obama a další známé osobnosti nejen z politiky, ale i ze sfér byznysu, kultury, sportu, vědy a podobně. A kde také funguje například nechvalně známý klub zvaný »Lebka a hnáty«. Členem byl například proslulý George Bush.

Komu vlastně patří Navalnyj

Navalnyj vlastní čtvrtinový podíl v rodinné společnosti, která vyrábí a obchoduje s proutěným zbožím. Dalšími vlastníky společnosti jsou jeho rodiče a bratr. V roce 1997 založil společnost Allekt, kde v letech 1998 až 2005 působil jako náměstek ředitele pro právní záležitosti. Při volbách v roce 2007 společnost zajišťovala reklamu pro Svaz pravicových sil. V roce 2011 byla tato společnost zlikvidována. V letech 1998 až 1999 pracoval v developerské společnosti ST-Grupp. V letech 2012 až 2013 byl členem představenstva ruské letecké společnosti Aeroflot jako zástupce společnosti Nacionální rezervní banky oligarchy Alexandra Lebeděva. V roce 2000 Navalnyj a jeho spolustudenti z Finanční univerzity založili společnost pro obchod s cennými papíry N. N. Sekjuritiz. Navalnyj ve společnosti vlastnil 35% podíl a vedl její účetnictví. Společnost však ve spekulacích nebyla úspěšná a zkrachovala, o jistou finanční částku přišel i Navalnyj. V roce 2009 úspěšně složil advokátní zkoušky a založil advokátní kancelář, která však zanikla v roce 2010. Navalnyj pak nadále působil jako samostatný advokát. Jak už jsem uvedl, Navalnyj v roce 2010 studoval krátce na Yaleově univerzitě a je v západních zemích jako doma. Moje otázka by měla znít, zda takový člověk může skutečně hájit zájmy RF, tedy své vlasti, nebo spíš bude hájit zájmy svých spřátelených struktur, do kterých byl zcela jistě zasazen. Takže komu vlastně patří Alexej Navalnyj?

Rekapitulace případu novičok

Pojďme si tedy zrekapitulovat v kostce tento případ, kdy měl být údajně Navalnyj otráven.

Navalnyj začal mít zdravotní potíže při letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna. Dle oficiálních západních sdělovacích prostředků, ale i politiků, se mu udělalo v letadle nevolno. Upadl do bezvědomí a byl hospitalizován v Omsku a později byl převezen do Německa. Tamní lékaři uvedli, že podle rozborů byl otráven nervovou paralytickou látkou ze skupiny novičok. Co je zajímavé, že tento vysoce paralytický nervový jed, který zabíjí do desítek vteřin a stačí jen vdechnout částečku tohoto jedu, nikoho jiného nezasáhl ani na letišti a ani v uzavřeném prostoru letadla. Dokonce nikdo nebyl hlášen z personálu i přesto, že Navalnyj v letadle zvracel a personál ho musel dát do extra karanténní místnosti. Kdo z nich konstatoval, že se jedná o nebezpečí otravy? Když v nemocnici v Omsku výsledky ukázaly, že se s největší pravděpodobností jednalo o hypoglykemické kóma.

Navalnyj sám řekl 6. října v »nenáročném« dvouhodinovém video rozhovoru pro server YouTube, že netuší, jak byl otráven. Cítil se prý dobře, ale jeho stav se náhle změnil až po 20 minutách letu. Domnívá se, že se mohl otrávit při dotyku s něčím, kde jed byl. Z toho jasně vyplývá, že ho musel někdo otrávit v letadle. Anebo to potvrzuje verzi Omské nemocnice o hypoglykémii.

Rovněž řekl, že lékaři v Omsku zdrželi jeho převoz do Německa, aby se z jeho organismu jed mohl vyloučit. Odhadli prý ale čas špatně. Tady prokazatelně Navalnyj lže! Podle jiných, podrobnějších ověřených informací, speciální německé letadlo, které přiletělo pro Navalného do Omsku, odmítlo letět obratem zpět, přestože nemocnice v Omsku byla již připravena na transport Navalného, jenže piloti tohoto leteckého speciálu to odmítli a vymínili si několikahodinový odpočinek.

Navalnyj si myslí, že ho otrávila ruská tajná služba na příkaz prezidenta Vladimira Putina. Nedokáže prý říci, co se přesně stalo, měl ale prý pocit, že umírá. Ale naštěstí pro všechny, a hlavně pro Navalného, podle agentury Reuters čtyřiačtyřicetiletý vůdce opozice v rozhovoru sdělil, že rychlost jeho zotavování překvapuje nejen jeho, ale i lékaře. »Po otravě se rychle zotavuji, ale stále se mi třesou ruce a podrobuji se terapii,« dodal tehdy v rozhovoru Navalnyj.

Navalnyj v rozhovoru pro německý časopis Der Spiegel znovu označil za strůjce své otravy ruského prezidenta Vladimira Putina a slíbil, že se vrátí do Ruska, aby se dál věnoval politice. Kreml 3. října 2020 vydal stanovisko, že Alexej Navalnyj spolupracuje s americkou Ústřední zpravodajskou službou CIA. A proto Moskva odmítá, že by měla se zdravotními problémy Navalného cokoli společného, a dokonce zpochybňuje, že byl vůbec otráven.

Jakou roli hraje Německo?

Berlín, kde byl Navalnyj hospitalizován a posléze přepraven do berlínské vojenské nemocnice Charité, společně s Evropskou unií od Ruska žádají vysvětlení Navalného onemocnění. Léčil se tam 32 dnů, než byl minulý měsíc propuštěn. A němečtí experti prohlásili, že byl tento přední kritik Kremlu otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Nyní se zotavuje na neznámém místě v Berlíně. Proč zrovna Berlín tak moc pečuje o Navalného?

Tady bych se krátce zastavil u kliniky Charité. Je nejen zázračná, ale také Kromě známá z legendárního filmového seriálu Sedmnáct zastavení jara, kde je pod přímou kuratelou tehdejšího nacistického gestapa. Klinika Bundeswehru pečovala například o Juliji Tymošenkovou, kterou rovněž zázračně vyléčila z bolesti zad. Dokonce, když prý pak byla celou dobu na vozíku, byť se jí na Ukrajině doslova vysmívají za to, proč nosila podpatky i na tomto kolečkovém křesle, aby se záhy mávnutím kouzelného proutku uzdravila a pomohla dotáhnout do konce v Kyjevě Američany řízený Majdan. Zázračně zde byl vyléčen také otrávený prezident Juščenko.

Podle ČTK 12. října státy Evropské unie se velmi rychle shodly na přijetí sankcí proti skupině ruských občanů v souvislosti s otravou opozičního předáka Alexeje Navalného. Na základě jakých důkazů? Ministři zahraničí na jednání v Lucemburku podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka jednomyslně podpořili návrh Německa a Francie, který počítá s potrestáním skupiny lidí odpovědných za použití nervově paralytické látky novičok. Právě tou byl podle Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) Navalnyj v Rusku v srpnu otráven.

»Je politická shoda na rozšíření tohoto sankčního seznamu. Česká republika podporuje, aby EU reagovala prostřednictvím sankcí vůči osobám, které mohly mít spojitost s otravou Alexeje Navalného,« řekl Petříček médiím po jednání.

Následně byla přijata rezoluce o sankcionování a také v návaznosti na situaci v Bělorusku. A zvláštní je také časová souhra těchto událostí. Obě směřují směrem na Ruskou federaci a oběma je dán mimořádně velký prostor v masových sdělovacích prostředcích.

Ne nadarmo se říká, že ruský člověk přemůže snad vše. Někdy se po pravdě sám divím. Ale u Navalného se jedná o něco jiného. Podobnost s případem Skripala a jeho dcery podle mne není náhodná.

Vzpomeňme si také na hurá akci ricin našich »čučkařů« z BIS. Komedie, která vznikla na základě obvinění rovněž bez relevantních průkazností, kde navíc byla spousta pochybností. A celé to divadélko hrály tři regionální loutky Hřib, Kolář a Novotný, kterým »museli« přidělit policejní ochranu. Což mi připadlo, jako nasadit prezervativ na totálně povadlý penis a přesvědčovat společnost, že právě tohle je naprostý profesionální přístup. Jenže naštěstí většina společnosti nejsou až takoví hlupáci, jak se z nich snaží dělat současná média prostřednictvím přemoudřelých umělců a nenávistně zavilých autorit, pro které vychází slunce ve Washingtonu DC…

Neustále mnoho nezodpovězených otázek

Jak je vidět, Západ nepotřebuje vůbec, ale vůbec žádné důkazy, ale potřebuje výhradně zmanipulovanou mediální kampaň k zámince sankcí, a to vždy dokážou zařídit tajné služby a »hlídací psi demokracie, byť za jidášský groš«. A ostatní už jako loajální lokajové a dobře vykrmovaní a pěstění antirusismem ukazují prstem na Ruskou federaci. Kdo platil převoz z nemocnice v Omsku letecký speciál i s vysoce kvalifikovanou posádkou? Kdo konkrétně domluvil léčbu na drahé klinice Charité? Mimochodem, tato nemocnice za II. světové války byla pod přímým velením gestapa. Kdo platí Navalnému veškerou nákladnou léčbu a proč zrovna v této nemocnici? Kdo platí výlohy za pobyt rodiny?

A teď zajímavější otázky. Proč zrovna po příletu do Německa doprovázela Navalného převoz do nemocnice Charité armádní kolona?

A jak je možné, že se s Navalným setkala Angela Merklová? Domnívám se, že návštěvu musí přece odsouhlasit německá rozvědka. Je vůbec možné takovéto nebezpečné setkání s člověkem otráveným smrtícím nervovým jedem bez vědomí a samotné účasti německé rozvědky? Kdo mohl povolit, aby jeden z nejvyšších představitelů se s Navalným bez problémů setkal, a jaký byl vůbec obsah jejich rozhovoru? Proč Navalného hlídala v nemocnici policejní a pravděpodobně německá tajná služba? Proč mají podobné scénáře kauzy Skripal, Bíle přilby v Sýrii, kde byla záměrně nainscenována otrava civilistů a dětí, a tato kauza po prozrazení, že šlo o fikci, najednou utichla? Proč primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a novodobý vlasovec, starosta Řeporyjí Pavel Novotný, byli rovněž označeni, že je chce někdo otrávit ricinem, aby se pak ukázalo, že vše byla rovněž inscenace našich tajných služeb, které prezident Miloš Zeman nazval, že jsou to čučkaři? Jakou roli v těchto všech případech hraje nejen německá rozvědka, ale i NATO a další? A hlavně, co je cílem těchto falešných her ze stran Západu, Evropské unie a dalších?

Mně z toho vyplývá, že Ruská federace se nejen nenechá zastrašit sankcemi a svou politikou směrem ke spolupráci s Evropou přes hlavní vůdčí zemi v EU Německo brzy vstoupí na evropský trh, ať chceme, nebo ne. Závěr je pro mne jednoznačný. Nemůžeme věřit sdělovacím prostředkům, které jsou ve vlastnictví Západu. Nemůžeme věřit politikům, kteří bez důkazů jsou schopni v rámci loajálnosti narušit jakékoli vztahy se zemí, která je nespravedlivě souzena. A jen tak na závěr: Neměl by za tohle někdo nést odpovědnost?!!!

Roman BLAŠKO

FOTO – FB Alexej Navalnyj/Grafické studio JAP