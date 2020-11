Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kde se dnes v USA bude hlavně rozhodovat

Pozornost médií se při amerických prezidentských volbách každé čtyři roky upírá k hrstce klíčových států, v nichž se bude rozhodovat o příštím šéfovi Bílého domu. Zatímco v řadě amerických států jsou výsledky více méně předem jasné, v některých je situace nejistá, a právě o tamní voliče svádí v kampani kandidáti největší boje.

K celkovému vítězství musí, jak sečetla ČTK, prezidentský kandidát v USA shromáždit hlasy alespoň 270 členů tzv. sboru volitelů. Volitele přidělují jednotlivé státy, téměř všechny podle nedemokratického principu »vítěz bere vše«. K tomu je třeba připočíst právě fakt, že váha hlasu amerického voliče není vůbec stejná – nejen podle toho, v jakém státě žije – a z idyly o svobodných volbách v USA nezůstává skoro nic.

Florida

Již tradičně jeden z nejdůležitějších soubojů, zejména proto, že jako stát s třetím největším počtem obyvatel vysílá 29 volitelů. Od roku 1992 se každý kandidát, který ovládl Floridu, stal nakonec prezidentem. Pokud by zde Biden prohrál, musel by k celkovému vítězství získat nejméně tři ze čtyř rozhodujících států, jež před čtyřmi lety ovládl Trump. Pokud by však zvítězil, měl by cestu k vítězství veskrze jednoduchou a Trumpovy šance by znatelně pohasly. Podle posledních průzkumů si Biden udržoval na Floridě mírný náskok, šance jsou však v podstatě vyrovnané.

Florida tradičně poměrně rychle sčítá hlasy. Vzhledem k tomu, že by konečné výsledky mohly být kvůli rozmachu poštovního hlasování na mnoha místech známy až s několikadenním zpožděním, mohly by výsledky na Floridě sloužit jako brzký ukazatel toho, jak volby nakonec dopadnou.

Arizona

Stát na jihozápadě USA, kde je výsledek nejistý poprvé po čtvrtstoletí v důsledku dvou trendů, které lze v různé míře pozorovat v celých Spojených státech. Bělošští voliči s univerzitními diplomy se stále více kloní k demokratům, zatímco voliči bez vysokoškolského vzdělání podporují republikány. Do volební aritmetiky tam také začíná promlouvat stále rostoucí obyvatelstvo latinskoamerického původu.

Pokud by Biden dokázal získat Arizonu, což se demokratovi povedlo jen jednou za poslední půlstoletí, mohl by si vystačit s vítězstvím pouze ve dvou ze tří klíčových středozápadních států, kterými jsou Michigan, Pensylvánie a Wisconsin.

Pensylvánie

Trumpovi se zde před čtyřmi lety podařilo zvítězit jako prvnímu republikánovi od roku 1988, což mu výrazně pomohlo dostat se do Bílého domu. Pokud by se Bidenovi nepodařilo získat tento lidnatý stát na severovýchodě USA pro demokraty zpátky, jeho šance na zvolení by se podstatně zmenšily. Uvidíme, nakolik s preferencemi v Pensylvánii stihlo zahýbat nedávné policejní zastřelení neškodného černocha s bipolární poruchou Waltera Wallace.

Wisconsin

Stát, který před čtyřmi lety nepochopitelně nenavštívila ani jednou za svou kampaň tehdejší demokratická kandidátka Hillary Clintonová, aby tam následně prohrála jako první demokratka od roku 1984. Wisconsin je nejmenší z klíčových států středozápadu, který poměrně nečekaně ovládl Trump. Demokraté do letošních voleb vstupovali v domnění, že bude velmi těžké jej získat zpět, podle průzkumů zde však Biden vedl se znatelným náskokem.

Michigan

Zde zaznamenal Trump před čtyřmi lety svoje nejtěsnější vítězství, když Clintonovou porazil o méně než čtvrtinu procentního bodu. Pokud by tento stát Biden nezískal, zřejmě by neuspěl ani v dalších okolních tzv. bitevních státech a těžko by získal potřebný počet volitelů.

Ohio

Tradiční rozhodující stát, který pomohl k prezidentství Baracku Obamovi v roce 2012 či naopak Georgi Bushovi ml. v roce 2004. Bidenovo vítězství v Ohiu by zřejmě naznačovalo jeho převahu i v sousedním Michiganu a Pensylvánii, což by mu nejspíš zajistilo Bílý dům.

Severní Karolína

Trump v tomto státě na východním pobřeží USA v podstatě musí vyhrát, aby si zajistil znovuzvolení. Současně s prezidentskými volbami se zde navíc konají velmi napjaté souboje o senátorská a guvernérská křesla. Podle analytiků se zde až třetina voličů nekloní ani k jedné z obou politických stran. Ve státu žije mnoho příslušníků americké armády na obří základně Fort Bragg.

Minnesota

Další ze států, kde proti sobě stojí demokratům naklonění voliči z okolí velkých měst a republikánský venkov. Clintonová tu zvítězila jen o 1,5 %, Trumpova kampaň tak letos stát považuje za nejlepší příležitost, jak demokratům uštědřit nové ztráty. Nebere přitom v potaz, jak kontroverzně až skandálně se Trump během svého prezidentování choval. Nebo si to ani omylem nepřipouští.

Georgia

Jižanský stát zažívá v posledních letech strmý nárůst počtu obyvatel, což společně s postupným příklonem předměstí Atlanty na stranu demokratů mění tamní politickou mapu. Trump v Georgii potřebuje k zisku dalšího mandátu vyhrát, pokud by zvítězil Biden, znamenalo by to zřejmě celkovou drtivou porážku republikánů.

Texas

A konečně Texas (Kalifornie do seznamu zařazena nebyla, protože je jasně demokratická a není o ní pochyb). Demokraté patrně letos zase nemají šanci obrátit Texas - tuto tradiční republikánskou baštu s druhým nejvyšším počtem volitelů - na svou stranu. Pokud by se to však Bidenovi povedlo, znamenalo by to zdrcující vítězství demokratů. Texas se však rychle mění a podle očekávání analytiků se zřejmě brzy stane se svými nejméně 40 voliteli jedním ze států, kde mají obě strany vyrovnané šance… Bude to už dnes, nebo až za čtyři roky? Budou-li vůbec ještě (v případě Trumpovy obhajoby) za čtyři roky nějaké aspoň relativně férové volby v USA. Budou-li ještě vůbec USA v podobě, v jaké je známe…

(rj)