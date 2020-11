Pandemie posiluje vandalismus v parcích

V době uzavření škol související s koronavirovou pandemií má Veřejná zeleň města Brna větší problém s vandaly. Minulý týden například zlomili nově vysazený strom v brněnském parku Lužánky.

Jen pár dní předtím zaměstnanci Veřejné zeleně města Brna vyměnili informační tabule v parcích Lužánky, Špilberk, Tyršův sad a Koliště, které někdo počmáral. S vandalismem se v době zavření škol setkávají správci veřejné zeleně častěji, řekl ředitel městské firmy Jozef Kasala.

S vandaly má Veřejná zeleň v Lužánkách či před Janáčkovým divadlem problémy dlouhodobě. Podle Kasaly se ale situace zhoršila s tím, jak jsou uzavřené školy. »Uklízíme rozbité láhve od alkoholu, rozbitá víka od košů a teď tedy jsme dvakrát po sobě narazili na vyvrácené stromky. Ročně nás úklid a opravy po vandalech stojí milion až dva. Problém jsou ale hlavně kapacity. Pořád zápasíme s předchozími suchými lety a odstraňujeme suché keře a stromy. Teď prší a zase naopak v Lužánkách je půdní profil podmáčený. Musíme kontrolovat stromy, aby se nevyvrátily, a nemáme ještě čas uklízet po vandalech,« řekl Kasala. Problém se zaměstnanci v karanténě nebo při čerpání ošetřovného však organizace podle něj nemá.

Vypátrat vandaly se obvykle nepodaří. »Nepomáhají ani kamery. Je potřeba, aby třeba i lidé, pokud něco uvidí nebo uslyší, zavolali strážníky. Myslím si, že zákaz nočního vycházení neprospěje, naopak až se situace rozvolní, tak to bude ještě horší. I po jarním uvolnění jsme zaznamenali prudký nárůst vandalismu,« dodal Kasala.

Podobné zkušenosti potvrzuje i mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem. »Po rozvolnění jarních opatření bylo především ve středu Brna až do závěru léta velmi citelné, že lidé chtěli trávit čas venku. Projevovalo se to právě v parcích, kde do pozdních hodin pili alkohol a zanechávali po sobě odpadky,« uvedl.

Ze statistik ale podle něj nic nenasvědčuje nárůstu počtu vandalských činů. »V těchto dnech jsme nezaznamenali více případů vandalismu. Naopak se slabším ruchem v ulicích podobných případů spíše ubylo. Rozsah kontrol přesto nesnižujeme a hlídky si i dál všímají potenciálně rizikových míst. Při svých preventivních kontrolách se na parky opakovaně zaměřujeme, nejčastěji na oblíbené Lužánky. Momentálně je především v nočních ulicích Brna absolutní klid,« poznamenal Ghanem.

(cik)