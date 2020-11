Ferrum z Kavčích hor opět zasahuje...

Narodil se nám nový mravokárce, takový ombudsmánek etiky. Takové novodobé »ferrum« - česky železo, železný. »Vyhodím ze studia každého, kdo se dotkne Horákové.« Nebo: »Nábřeží, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi.« To jen připomínám, abyste si připomněli, o kom že je řeč.

V příběhu o Jákobovi (Jakubovi) je popisováno, že se při narození chytil svého bratra Ezaua za patu... Teď by se ale měl spíše chytit za nos (chytit se za nos = uvědomit si svůj omyl, zdroj: wikipedie).

Před pár dny zase pootevřel železnou 13. komnatu, odkud nás pravidelně zásobuje svými zapšklými invektivami. Tentokrát si vzal na paškál prezidentem republiky vyznamenané spoluobčany u příležitosti 28. října. Dokonce je častoval krycími jmény ze svazků státní bezpečnosti bez ohledu na to, komu z nich se co prokázalo. Prostě takové to padni komu padni, hlavně když ublížím.

Numerologové doporučují oslovovat Jakuby »Kubo«, prý to v dialogu zmírňuje jejich sobecké zaměření na vlastní ego. No, nejsem si jistý, zda tohle v případě našeho »ferruma« z Kavčích hor zabere dostatečně. Ale zkusím to...

Milý Kubo (vidíte, zmírňuji Vaše sobecké zaměření na vlastní ego a se skřípějícími zuby dodávám jako bonus »milý«), kde je slušnost, úcta, pokora, respekt k tomu, co ti vyznamenaní lidé v životě dokázali? Ano, třeba i na rozdíl od Vás... Jste studenější než ferrum. Jednou od hněvu zrezivíte, což je pro železo potupa největší.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM