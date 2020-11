Rozpolcenost dnešních dní

Kam kráčí slušnost a etika? Jako by zmizely zásady vzájemné tolerance. Na povrch se neodbytně derou zášť a arogance. Někteří se stylizují do role jakýchsi »inkvizitorů« dneška. Kdo jsou ti, kteří se stávají jejich kořistí?

Prakticky kdokoli z nás, znelíbí-li se těmto kritikům všeho a všech. Teď to jsou vyznamenaní 28. října prezidentem republiky. Pravda v poslední době jako by se bála projevit. Ministr zdravotnictví si ještě ani nezahřál židli a už »exorcisté« hledají, čím jej zahnat do kouta. Není se co divit, že o podpisu petice Milionů chvilek mluvit odmítal. Dejme si otázku, nebylo by lepší hodnotit jej dle odvedené práce? Mediální prostor je mocný, a když se znelíbíme, Bůh nás ochraňuj. Čas strávený dehonestací některých lidí by bylo smysluplnější věnovat těm, kteří pomoc potřebují, například seniorům nebo matkám samoživitelkám. V této pandemické koronavirové době hledejme naději a pozitiva, byť jen malá naděje je to nejdůležitější, co máme. Život není a nesmí být jen černou vizí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny