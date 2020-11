Většina členských zemí OSN má jiný názor než ČT

Zase jako obyčejně jsme byli naší Českou televizí ochuzeni o jednu z důležitých zpráv. Nehodila se do konceptu. A přitom byla velmi vypovídající. Do Rady OSN pro lidská práva byly zvoleny za své regiony Čína, Rusko a Kuba. Neprošla Spojenými státy preferovaná Saúdská Arábie. Ty samy na protest, že Rada si dovolila je kritizovat, před dvěma lety Radu opustily. Trump žádnou kritiku činů své vlády, a tedy »jeho Spojených států« nepřipouští, i když svůj krok zabalily i do nesouhlasu s kritikami svého spojence Izraele.

Proč však kromě jiných, kromě Francie, Velké Británie, Uzbekistánu, Bolívie apod. byly zvoleny právě ty tři zmiňované země a přes nemalý tlak ze strany USA a jejich nejbližších spojenců neprošel jejich velký kandidát, i když mnohé »loutkové státy« přece jen svůj hlas daly? Proč se tak stalo? Odpověď je velmi jednoduchá. Protože většina členských států OSN zřejmě pochopila, že členství Saúdské Arábie v této prestižní radě by bylo výsměchem ženám, které zde nemají stejná práva jako muži, kde systém vzdělávání stále udržuje zemi v tmářství tím, že vypouští z osnov pro žáky evoluční teorii, kde platí právo šaría, jež neumožňuje spravedlivý soud a naopak trestá provinilce středověkým způsobem včetně kamenování a amputace končetin. Nezapomeňme, že stále si lidé pamatují zavraždění novináře Chášukdžího v budově saúdského velvyslanectví v Istanbulu, za něž nebyl ten, kdo vydal k tomu rozkaz, potrestán.

Naproti tomu zmíněné tři země, které jsem jmenoval, získaly důvěru a bez problémů byly do Rady zvoleny. To ovšem znamená, že většina členských zemí OSN má jiný názor než Česká televize a že Rusko, Čína a Kuba jsou chápány jako standardní země, které nemají problémy s dodržováním tzv. lidských práv, a že třeba údajná napadení odpůrců prezidenta Putina novičokem chápou jako jednu velkou lež. Že zpochybňují neustále opakovaná tvrzení o potlačování svobody muslimského obyvatelstva na západě Číny. Že odmítají nařčení Fidela i Raúla Castra, že jsou diktátory a zemi udržují v nesvobodě.

Pak se ovšem také občan České republiky musí zeptat: V čím zájmu televize, jež by měla sloužit nám všem, nemluví pravdu a stále štve? Není to totiž v zájmu nás všech.

A ještě jedna otázka na konec: Nebylo by od věci se dozvědět, jak vůbec hlasoval zástupce České republiky, nemyslíte?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)