Západ versus Východ

Blíží se opět 17. listopad, tj. datum, které pohádkáři o svobodě a demokracii vyznávají od časů VLSR, tedy Velké listopadové sametové revoluce, za ikonické a na věky věků nepřekonatelné. Mezi nimi jistě najdeme i předsedu ODS, tedy pravicově extremistické »Obecné Destrukce Státu«, profesora Petra Fialu.

Ten nás nedávno (patrně pod vlivem někdejší hvězdy bulváru a dnes starosty jedné z pražských městských částí) ubezpečoval mj. o tom, že z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, respektive musíme být orientovaní na Západ. Přes to vlak zkrátka nejede. Leda by jel z východu právě na západ…

Na to, že je ale Fiala na rozdíl od nenávistného primitiva Novotného skutečně vysokoškolským profesorem (a na rozdíl od Václava Klause staršího nedostal tuto profesuru za zásluhy, ale skutečně si ji i odpřednášel dle všech platných norem), má ve svém vzdělání některé zásadní nedostatky… A to tak zásadní, že už o nich kolují i hromadně rozesílané maily. Ten, který přišel nám do redakce, přitom rozhodně není žádný hoax.

Píše se v něm také, že pan Fiala patrně neví, že marxismus vznikl na »Západě« a V. I. Lenin ho dovezl na Východ do Ruska před více než 100 lety právě odsud. Tedy ani onen »zločinný komunismus« nepochází z Východu. Teoretiky komunismu se dávno před bolševikem Leninem stali na Západě právě Karl Marx a Bedřich Engels. I první komunisticky orientované spolky vznikaly na západ od našich hranic… Dokonce i první revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami bylo v roce 1871 povstání pařížských komunardů. Tedy opět žádný Východ…

Dokonce ani fašismus nevznikl na Východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy. A nacismus nevznikl na Východě, ale v Německu, tedy zase na tom nám za vzor tak dávaném Západě. A potupnou mnichovskou dohodu proti ČSR v Berlíně nepodepsal s Hitlerem východní Stalin, ale zase ti prokletí zápaďáci (pokud k nim budeme řadit i Itálii, což ale pan předseda Fiala jistě činí).

Ani první atomovou bombu nevyrobili na Východě, ale na Západě. A byli to Američané, kteří ji jako první vypustili na nevinné civilisty, na což si pan profesor jistě rád vzpomene. Stejně jako na to, že první plynové útoky na frontě (chlor, fosgen aj.) neprovedli Rusové, ale Němci. A první tzv. nervové plyny (sarin, soman, tabun) nevyrobili Rusové, ale Němci zase na Západě.

O jakém zlu z Východu to tedy společenskovědně vzdělaný pan Fiala nejen v Otázkách Václava Moravce mluví?

Roman JANOUCH