Vláda odmítla osvobození od poplatků za TV

S negativním stanoviskem vlády jde na plénum Sněmovny návrh poslance KSČM, stínového ministra vnitra Zdeňka Ondráčka, jehož cílem je umožnit domácnostem vyvázat se z povinnosti platit vysílací poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání.

»Vláda dala k návrhu negativní stanovisko, bylo by to podle ní nesystémové a současně zneužitelné,« řekla novinářům po jednání kabinetu ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

V novele zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Ondráček navrhuje, aby domácnosti, které v ověřeném čestném prohlášení uvedou, že nesledují televizní nebo rozhlasové vysílání, nemusely platit vysílací poplatky Českému rozhlasu nebo České televizi. Návrh podle Ondráčka reaguje na požadavky poplatníků, kteří nesledují nebo odmítají sledovat vysílání, ale přesto jsou ze zákona nuceni poplatky platit. »Zastáváme názor, že každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána,« uvedl komunistický poslanec v důvodové zprávě. Úředně ověřené prohlášení by domácnosti zaslaly Českému rozhlasu nebo České televizi.

Návrh podle předkládací zprávy na vládním webu odmítla ministerstva kultury, financí, spravedlnosti i průmyslu a obchodu, stejně jako profesní organizace zaměstnavatelů a podnikatelů. Podle nich je poplatek vázán na vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače. Návrh by podle nich vedl k omezení příjmů obou veřejnoprávních médií a byl by zneužitelný.

Česká televize podle své výroční zprávy o hospodaření za loňský rok vybrala loni na poplatcích téměř 5,7 miliardy korun. Poplatek představuje 135 korun měsíčně. ČT uvádí, že příjmy z poplatků tvoří víc než 90 procent jejích příjmů. Rozhlasový poplatek činí 45 korun měsíčně a ČRo na něm loni vybral téměř 2,1 miliardy korun.

Zákon už nyní osvobození od poplatků v některých případech umožňuje. Nemusí ho platit například školy nebo jednotlivci a domácnosti s nízkými příjmy.

Rada by měla rozhodovat o všech stížnostech

V další části svojí předlohy chce Ondráček také umožnit, aby si veřejnost mohla v Radě České televize stěžovat nejen na generálního ředitele, ale na všechny zaměstnance ČT. »Návrh reaguje na zákonný nedostatek možnosti Rady České televize rozhodovat nejen o stížnostech týkajících se generálního ředitele, ale i všech ostatních zaměstnanců České televize,« uvedl poslanec.

Každý poplatník má podle něj právo podat si stížnost, a to nejen na generálního ředitele, ale i na kteréhokoli zaměstnance. Pokud takové právo má, má také podle Ondráčka právo, aby taková stížnost byla nezávisle posouzena a bylo o ní rozhodnuto. »V poslední době se množí stížnosti na jednotlivé zaměstnance, ale Rada ČT nemá pravomoc o těchto stížnostech rozhodovat,« zdůvodnil svůj návrh.

Zdeněk Ondráček.

Podle ministerstev se ale radě zodpovídá pouze ředitel ČT, nikoli její pracovníci.

Rada ČT je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.

Navrhovaná úprava nebude mít podle Ondráčka finanční dopady na státní rozpočet, rozpočty krajů ani obcí. »Očekáváme, že domácností, které prohlásí, že rozhlasové nebo televizní vysílání nesledují, budou pouze jednotky a provozovatelé se s tímto výpadkem příjmů vyrovnají sami v rámci efektivity svého hospodaření,« uvedl.

Změna zákona by měla podle návrhu začít platit už od roku 2022, proto Ondráček navrhuje, aby Sněmovna vyslovila souhlas s předlohou již v prvním čtení. »Navrhovaná účinnost by mohla být ohrožena, pokud by měl být návrh projednán v klasickém legislativním procesu,« uvedl komunistický poslanec.

