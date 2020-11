Ilustrační FOTO - Pixabay

EK vyhrožuje pokutou národnímu dopravci

Evropská komise (EK) dospěla k předběžnému závěru, že tuzemský národní dopravce České dráhy (ČD) porušuje antimonopolní pravidla, a to tím, že účtuje ceny pod úrovní nákladů. Zejména v souvislosti s cenami jízdného na trati mezi Prahou a Ostravou proto komise koncem minulého týdne zaslala dopravci své námitky. Pokud ČD nedokážou svůj postup v konkurenčním boji obhájit, hrozí jim pokuta do deseti procent z ročního obratu. To by podle výroční zprávy firmy za loňský rok znamenalo asi čtyři miliardy korun. Dopravce v reakci uvedl, že sdělení výhrad není rozhodnutím, které by závazně říkalo, že ČD pochybily a jsou povinny platit pokutu.

Komise zahájila vyšetřování v roce 2016, když si na ceny údajně určené k likvidaci konkurence stěžovaly firmy RegioJet a Leo Express. Ty začaly v letech 2011 a 2012 nabízet své služby na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou, kde v té době ČD snížily ceny svých jízdenek údajně pod úroveň nákladů.

Podle místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerové může konkurence v dopravě tlačit ceny dolů a zvyšovat kvalitu služeb, což může být pro klienty přínosem. »V tomto případě však máme obavy, že České dráhy stanovovaly predátorské ceny, což je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže Evropské unie,« uvedla Vestagerová.

Komise nyní dala ČD prostor na vyjádření, její zástupci mohou prozkoumat dokumenty k řízení nebo si vyžádat slyšení v Bruselu. Pokud prý ale ČD nedokážou komisi přesvědčit, aby změnila názor, může unijní exekutiva firmě vyměřit pokutu ve zmíněné výši. Žádné přesné časové lhůty pro další průběh řízení normy neurčují.

Antimonopolní pravidla stanovená v unijních smlouvách zakazují dominantním společnostem zneužívat svého silného postavení na trhu. Toho se mohou firmy v některých případech dopustit i stanovováním cen pod úrovní nákladů.

Podle závěrů vyšetřování komise se ČD »zřejmě domnívaly, že RegioJet a Leo Express na trase Praha-Ostrava (a nejen na ní) expandují příliš rychle«. V reakci na to nabízela státní firma své služby za ceny, které údajně nepokrývaly její náklady.

»Cílem bylo narušit hospodářskou soutěž na trhu. Komise proto dospěla k předběžnému názoru, že v letech 2011 až 2019 ČD uplatňovaly na trati Praha-Ostrava predátorské ceny,« uvedla EK.

Předběžný závěr EK přirozeně uvítaly soukromí dopravci RegioJet a Leo Express, kteří na trati mezi Prahou a Ostravou dostali prostor takzvaně vyzobat rozinky. Umožnila jim to liberalizace železniční dopravy, kterou dlouhodobě prosazuje EU a v jejích stopách i tuzemské ministerstvo dopravy. Pod slupkou zdánlivě rovných podmínek se ale skrývá nerovnoprávné postavení národního dopravce, který musí zabezpečovat celý rozsah dopravní obslužnosti včetně ztrátových regionálních spojů, zatímco soukromí dopravci se hlásí do tendrů jen na lukrativních tratích, kde je prakticky zaručen vysoký zisk.

Havlíček chce

vysvětlení

Sdělení výhrad není podle ČD rozhodnutím, které by závazně říkalo, že pochybily a jsou povinny platit jakoukoliv pokutu. Je to pouze oznámení, ve které komise sděluje, v čem spatřuje porušení soutěžního práva a zda a proč toto porušení hodlá postihnout pokutou. Stejně tak sdělení výhrad nemá v tuto chvíli vliv na pokračující soudy s konkurenčními dopravci. V reakci na zprávu komise to uvedly ČD.

»Celá věc běží již asi deset let. Jde o záležitost, kterou současné vedení zdědilo po svých předchůdcích a nyní se s ní musíme co nejlépe vypořádat. Sdělení výhrad je procesním krokem, ke kterému se po seznámení s ním vyjádříme. Není to rozhodnutí ve věci, celá záležitost může skončit u soudu, v této fázi ale ještě nejsme. S EK budeme korektně spolupracovat a komunikovat. Cílem je minimalizovat negativní dopady na ČD,« uvedl generální ředitel ČD Václav Nebeský. Neznamená to, že by na základě tohoto sdělení výhrad ČD musely jakkoliv měnit svoji pozici u českých soudů nebo indikaci, že by snad u těchto soudů neuspěly, dodal.

Krok komise je podle dopravce v rozporu s dosavadním hodnocením pozice ČD, která byla od počátku považována za velice silnou. ČD si nejsou vědomy, že by jejich jednání bylo protiprávní, o čemž komisi předložily řadu důkazů. Sdělení výhrad je v dosavadním řízení prvním okamžikem, kdy se ČD dozvídají, v čem je spatřováno jejich pochybení, uvedly dráhy.

»Předběžný názor EK, že ČD porušují od roku 2011 antimonopolní pravidla na lince z Prahy do Ostravy, sice není rozhodnutím o pokutě, přesto jde o velmi závažnou situaci. S vedením ČD se sejdu, budu žádat vysvětlení a informace o dalším postupu. Chápu, že problém vznikl před deseti lety, za tehdejšího předsedy představenstva Petra Žaludy a úplně jiné politické konstelace, přesto ČD musí využít všech právních prostředků ke své obhajobě v případu,« reagoval ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

»Sdělení výhrad přichází ve velice těžké době, kdy ČD utrpěly miliardové ztráty v souvislosti s pandemií COVID-19. Další výdaje v podobě mnohamilionové pokuty by byly pro ČD velmi bolestné. Představenstvo ČD nyní musí bezodkladně vyhodnotit tvrzení komise a zaujmout jasnou procesní strategii, jak tyto škody eliminovat,« dodal předseda dozorčí rady ČD Pavel Kysilka.

(ici)