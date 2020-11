Bývalí povstalci žádají záruky bezpečnosti

Do kolumbijské metropole Bogoty v neděli dorazilo na dva tisíce bývalých povstalců z dnes už zaniklé organizace Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), kteří požadují, aby jim vláda zajistila bezpečnost a více pomáhala s jejich začleněním do společnosti.

Demonstraci nazvanou Pouť za život a mír uspořádala parlamentní strana Revoluční alternativní síla Kolumbie (má též zkratku FARC) založená bývalými povstalci v roce 2017.

Mírová dohoda ukončila půlstoletý konflikt, jenž si vyžádal čtvrt milionů obětí. Vláda v ní mimo jiné slíbila pomoci se začleněním bývalých povstalců do společnosti a zaručila jejich straně deset míst v parlamentu. Po uzavření dohody byl také ustaven speciální tribunál, který má soudit zločiny povstalců i vojáků v době konfliktu.

Revoluční ozbrojené síly Kolumbie. FOTO - Wikimedia commons

Povstalci FARC po uzavření dohody složili zbraně. Podle zprávy kolumbijské vlády eviduje prokuratura od roku 2017 do letošního října 319 vražd, pokusů o vraždu či zmizení bývalých povstalců, z toho polovinu se podařilo objasnit. Za 42 % z nich stáli podle vlády někdejší povstalci, kteří odmítli složit zbraně, desetinu činů má na svědomí další povstalecká organizace Vojsko národního osvobození (ELN) a devět procent drogový kartel Klan ze zálivu (Clan del Golfo).

Karavana bývalých povstalců se do Bogoty z obce Mesetas v centrální Kolumbii vydala 21. října a postupně se k ní po cestě do asi 250 kilometrů vzdálené metropole připojovali další lidé. Podnětem k cestě bylo zabití Juana Monroye, přezdívaného Albeiro, který vedl program návratu bývalých povstalců do společnosti. Ti se v jeho rámci podílejí například na pěstování kakaa, banánů či další plodin nebo chování dobytka.

»Chceme záruky, že se budeme moci začleňovat bez traumatizování, bez strachu, že nás zabijí. Nežádáme jen potrestání viníků těchto vražd, ale i národní reflexi, která ukončí stigmatizování« řekl týdeníku Semana Pastor Alape, bývalý povstalec a nyní člen vedení strany FARC.

Obětí bojů ozbrojených gangů o ovládnutí obchodu s drogami jsou zejména na jihozápadě Kolumbie také domorodí obyvatelé, respektive jejich náčelníci. Kvůli tomu dorazilo minulý měsíc do Bogoty demonstrovat také na 10 000 indiánů, kteří rovněž žádají po vládě záruky bezpečnosti, ale též agrární reformu a konec rozšiřování těžby na jejich území.

