Daně dále rozdělují koalici

Koalice se zatím nedokáže shodnout na výši zdanění po plánovaném zrušení superhrubé mzdy. Změnu daní formou pozměňovacího návrhu k daňovému balíčku na příští rok navrhl jak premiér Andrej Babiš (ANO), tak vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Oba návrhy počítají se zrušením superhrubé mzdy, liší se ale ve výši daňových sazeb.

Podle koaliční smlouvy přitom mají vládní strany předkládat zákony o změnách daní a zákony s velkým dopadem do veřejných rozpočtů pouze společně. ANO a ČSSD se dohodly, že superhrubou mzdu zruší, nenašly ale shodu na následném nastavení daní. Babiš navrhuje zdanit hrubou mzdu sazbou 15 procent a u příjmů zhruba nad 140 tisíc korun měsíčně doplnit sazbu 23 procent. Hamáček obdobně navrhuje sazby 19 a 23 procent a zároveň navrhuje zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání koaliční rady novinářům řekla, že ke shodě zatím nedošlo. »Každopádně jsme se dohodli, že celý týden do příštího pátku, kdy bude třetí čtení daňového balíčku, využijeme k dalším jednáním,« řekla Schillerová. Podle ní je návrh premiéra Babiše výhodnější i pro nízkopříjmové skupiny. Dodala, že návrh Hamáčka je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Hamáčkův návrh podle ministryně totiž neobsahuje závazek, že tři čtvrtiny zaplaceného pojistného si mohou osoby samostatně výdělečně činné dát do výdajů. To by podle ní znamenalo pro podnikatele fakticky zvýšení daní. »Navrhuje sice také zvýšit slevu na dani, ale to zdaleka nekompenzuje to navýšení daní,« dodala ministryně.

KSČM navrhuje tři sazby daně

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) našemu listu řekla, že KSČM je v tuto chvíli bližší Hamáčkův návrh na sazby 19 a 23 procent. »Už jenom z toho titulu, že to je v programovém prohlášení vlády a také, přece jenom od září se situace podstatně ekonomicky změnila a máme obavy, že pokud bychom snížili daň tak razantně, jak navrhuje premiér, to znamená na 15 procent, mohlo by to zejména v příštích letech znamenat zásahy do sociálních a zdravotních systémů,« vysvětlila Vostrá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Samozřejmě stoprocentní podporu komunistů má jejich pozměňovací návrh na zvýšení progresivity daně. KSČM navrhuje tři pásma zdanění. Nejnižší sazbou by bylo 15 procent pro příjmy zhruba do 70 000 korun měsíčně. Od této hranice do zhruba 140 tisíc korun měsíčně by platila sazba 23 procent a část příjmů nad 140 tisíc korun by podléhala sazbě 32 procent. »Má to sice také dopad do schodku státního rozpočtu, ale přece jenom to břemeno se více solidárně rozkládá mezi občany, kteří mají příjmy,« dodala Vostrá.

Rozpočtový výbor se má k poslaneckým pozměňovacím návrhům k vládnímu daňovému balíčku vyjadřovat. Ministerstvo financí v podkladech pro jednání výboru uvádí, že souhlasí s návrhem premiéra Babiše. »Návrh reflektuje zejména potřebu ekonomického stimulu, který výrazně zvyšuje disponibilní důchod zaměstnanců. Tímto krokem dojde ke zvýšení jejich čisté mzdy, a to bez zátěže zaměstnavatelů,« uvedlo ministerstvo k Babišovu návrhu. Hamáčkův návrh naopak u ministerstva narazil. »Návrh pak nereflektuje zejména potřebu ekonomického stimulu, který výrazně zvyšuje disponibilní důchod zaměstnanců. Tímto krokem tak nedojde k výraznějšímu zvýšení jejich čisté mzdy, a to bez zátěže zaměstnavatelů,« uvedl úřad k návrhu předsedy ČSSD.

Ministerstvo upozornilo na to, že Hamáčkova 19procentní sazba by bez dalších opatření zvýšila daňové zatížení i u poplatníků, kteří mají jiné příjmy než jen ze zaměstnání.

Superhrubá mzda trvá už 12 let

Proti Babišovu návrhu se postavila Národní rozpočtová rada. Podle ní by jeho návrh pouze zásadním způsobem prohloubil nerovnováhu veřejných financí a nepřinesl by významnější pozitivní dopady na ekonomickou situaci v ČR. Upozornila na to, že v odůvodnění Babišova návrhu je uvedeno, že snížení daně z příjmů je zamýšleno na dva roky a že o definitivním daňovém režimu a výši sazeb bude rozhodnuto podle aktuálního ekonomického a rozpočtového vývoje. »Navrhovaná úprava zákona však žádnou povinnost přezkumu po dvou letech neobsahuje,« uvedla rada. To kritizoval také stínový ministr financí za KSČM, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš. »I když pan premiér v důvodové zprávě říká, že by to mělo být jenom na dva roky, že v roce 2022 to můžeme podle aktuální ekonomické situace změnit, tak je to pouze slovo v důvodové zprávě a známe jednotku dočasnosti, pokud jde o některá daňová opatření,« řekl před časem novinářům. Připomněl, že superhrubá mzda byla přijata v roce 2008 a vydržela doteď.

Nyní se daň z příjmu zaměstnanců vypočítává jako 15 procent ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o odvody zaměstnavatele. Efektivní zdanění pro zaměstnance tak nyní činí 20,1 procenta.

