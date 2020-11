Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve Vídni střílel Rakušan s albánskými kořeny

V centru Vídně zastřelil v pondělí večer dvacetiletý Vídeňan s albánskými kořeny čtyři lidi a 14 dalších osob zranil, z toho sedm vážně. Útočník, jehož večer na místě činu zastřelila policie, byl podle úřadů příznivcem teroristické organizace Islámský stát (IS).

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer prohlásil, že nic neukazuje na to, že by se na útoku kromě střelce podílel i někdo jiný. Zdůraznil však, že je třeba to ještě potvrdit. Nejvyšší stupeň varování ve Vídni stále platí.

Po razii v pachatelově vídeňském bytě bylo v metropoli a ve spolkové zemi Dolní Rakousy provedeno dalších 18 domovních prohlídek a předběžně zadrženo 14 osob, které jsou vyslýchány. Nehammer potvrdil, že při střelbě byli vedle útočníka zabiti čtyři další lidé a 22 osob bylo zraněno. Kancléř Sebastian Kurz nicméně na tiskové konferenci mluvil jen o 14 dalších zraněných civilistech.

Nesmyslně předčasně propuštěn

Podle ministra byl atentátníkem Kujtim Fejzulai, který má pas Rakouska a Severní Makedonie. K IS se chtěl připojit v Sýrii, kam se v roce 2018 pokusil vycestovat. Vloni v dubnu byl odsouzen k 22 měsícům za teroristické spolčení. Kdyby nebyl v prosinci předčasně propuštěn, v pondělí by nezabíjel…

Útočník střílel v centru Vídně poblíž synagogy, není ale jasné, zda jeho čin souvisel s židy. Nicméně rakouská židovská obec už oznámila uzavření všech synagog i svých komunitních center.

Oběťmi útoku se stali dva muži a dvě ženy. Podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga jsou tři lidé po pondělních událostech v nemocnicích v kritickém stavu.

Podle vyšetřovatelů měl útočník automatickou zbraň, pistoli i mačetu. Munici pro kalašnikov si podle portálu rakouského listu Heute v polovině července obstaral na Slovensku. Slovenská policie v reakci pouze uvedla, že na případu spolupracuje s rakouskými kolegy.

Na ranním mimořádném on-line zasedání rakouská vláda schválila třídenní státní smutek. Památku obětí Rakousko v poledne uctilo minutou tichu. Uctít památku obětí se chystá podle ČTK také rakouská muslimská obec.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen útok v »srdci republiky« označil za ten nejhorší v novodobé historii.

Solidarita i od muslimů

Solidaritu Rakousku kvůli útoku ve Vídni vyjádřila řada lídrů zemí z celého světa, včetně několika muslimských zemí, i papež František. Útok odsoudili také čeští politici.

Írán kromě odsouzení útoku a vyjádření soustrasti uvedl, že ke konci islamistického teroru »by mohl vést i konec islamofobie na Západě«.

(rom)