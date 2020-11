Smutný den pro práva polských žen

Polský ústavní soud ostudně rozhodl, že ani vážné postižení plodu není v zemi legálním důvodem pro interrupci. Jedenáct z celkem třinácti ústavních soudců a soudkyň považuje tyto zákroky za »eugenické« a odporující polské ústavě. Legálními důvody pro provedení interrupce zůstávají pouze situace, kdy žena otěhotněla v důsledku incestu, znásilnění nebo pokud těhotenství přímo ohrožuje její zdraví a život. V zemi, která má 38 milionů obyvatel, bylo v loňském roce oficiálně legálně provedeno 1100 interrupcí, z toho 1074 z důvodu vysoké pravděpodobnosti těžkého a nezvratného postižení plodu nebo neléčitelné nemoci.

Polský ústavní soud naprosto skandálně použil argumentaci z dob nacismu, »eugenické interrupce«. Fakticky tak budou ženy mít povinnost donosit i vážně postižený plod, pokud za zákrokem nevycestují do zahraničí.

Polsko je v Evropě jednou ze zemí s vůbec nejtvrdší legislativou upravující provádění interrupcí. Polské nevládní organizace, které se věnují tématu ženských a reprodukčních práv, odhadují skutečný počet zákroků na 100 až 150 tisíc s tím, že velké množství Polek vyjíždí do zahraničí. Podle organizace Lékaři ženám jde také o krizi ve vztahu mezi lékařem a pacientkou, kdy ženy nemají přístup k potřebné zdravotní péči a současně nemají v 21. století možnost samy o sobě rozhodovat. Navíc hrozí riziko, že ženy budou hledat ilegální, zdravotně výrazně rizikovější možnosti. Současná právní úprava umělého přerušení těhotenství pochází z roku 1993 a její další zpřísnění bylo v roce 2016 velkými demonstracemi odmítnuto.

K současnému jednání ústavního soudu došlo v době, kdy se Polsko potýká s pandemií COVID-19. To samozřejmě ovlivňuje i konání demonstrací v zemi. S tím zřejmě vládní garnitura »farizejsky« počítala. Proti demonstraci, která se konala přímo před budovou ústavního soudu krátce potom, co padlo rozhodnutí, zasáhla policie a použila slzný plyn. Protesty ale pokračují a účastní se jich tisíce lidí po celé zemi. Není divu. Polské ženy a muži důrazně »návrat do středověku« odmítají. Zaslouží si proto naši bezvýhradnou podporu. Právo žen rozhodovat o svém těle je jedno z nejzákladnějších lidských práv.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM