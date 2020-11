Naše společnost se rozpadá

Při vzniku Československa před 102 lety jsme byli jednotní i přesto, že nám stovka Žižkováků vedených Frantou Sauerem strhla mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Dnes už mariánský sloup zase stojí, jenže naše společnost se rozpadá.

Individualismus vítězí nad solidaritou, kterou právě nyní v období exponenciálního nárůstu počtu nemocných, vážně nemocných i zemřelých v důsledku koronavirové infekce tolik potřebujeme. COVID-19 nelze bez svornosti porazit. Musíme být solidární se zdravotníky, musíme podpořit ty, kteří dnes přicházejí o práci. Nelze lidi stavět proti sobě.

Místo toho jsme ale svědky protichůdných provolání pochybných »autorit«. Hlavním cílem těchto výstupů je jen a pouze touha být viděn. S dalšími českými a evropskými kolegy jsme jako hematologové už na jaře udělali velkou analýzu průběhu infekce COVID-19 u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií, přesto se za odborníka na COVID-19 nepovažuji. Nikdy bych si nedovolil vydávat veřejná prohlášení o tom, zda bude či nebude druhá vlna pandemie, či odkud se tady virus vzal. Zubař by se měl vyjadřovat třebas k tomu, zda má infekce vliv na výskyt zubního kazu, kardiolog k postižení srdce při COVID-19… A to nemluvím o ekonomech, právnících, politicích, samozvaných elitách.

Jeden uznávaný kolega tvrdí, že zmatení mnohých politiků ze současné situace plyne z faktu, že COVID-19 nelze ani přehlasovat, uzavřít proti němu koalici, postavit mimo zákon či ho nelze podplatit, s čímž se dosud nikdy nesetkali.

Bohužel kvůli tomu všemu je pak naše veřejnost zmatená a nezřídka v mnoha ohledech uváděná v omyl. Naprostá hloupost se tváří jako pravda. Mám pocit, že čím dál víc lidí věří blábolům o tom, že nás chce někdo »očipovat«, záměrně ožebračit, zbavit svéprávnosti, ukrást nám »náš způsob života«. Loupeží »našeho způsobu života« je myšlena snaha zamezit šíření viru z důvodu ochrany zdraví nás všech. Ptám se, pokud by nás chtěl někdo »čipovat«, proč už jsme nedostali vakcínu v jídle nebo pití, v lécích proti bolesti či vitamínech?

Zvykli jsme si na pohodlí, a tak už nepatrná nepříjemnost nás dokáže pořádně rozčílit. Včera jsem šel na procházku se psem. Na úzké cestě se za mnou z ničeho nic ozvalo hlasité nadávání cyklisty, kterému jsem bránil v plynulé jízdě. Tím, že musel přibrzdit, jsem narušil »jeho způsob života«, a to je nepřípustné, všichni jsou přece individualitami, které nemají být omezovány. Jistému zpěvákovi už z »omezení jeho způsobu života« přeskočilo, a tak začal rapovat o »neschopnejch šméčkách«. Ale dovolím si tvrdit, že ani raper nemá zázračný recept na rychlé společenské uzdravení.

O COVID-19 stále nevíme mnoho, i když o něm vyšly už desetitisíce odborných článků (právě jsem zadal heslo COVID-19 do databáze PubMed a objevilo se 68 299 záznamů). Co je ale jisté: fungují roušky a omezení sociálních kontaktů. Nemělo by smysl se na jasně určený čas zavřít doma, zcela se vzdát »našeho způsobu života«, a o to dřív se pak vrátit ke stavu blížícímu se tomu před pandemií (i když úplně stejné to už podle mě nikdy nebude)? Oblíbená floskule praví, že za naše činy nesmí platit naše děti. Zkusme se tedy bez vytáček omezit, aby se naše děti vrátily co nejdřív do škol. Nestojí nám to za to?

Ze současné situace můžeme stále vyjít posíleni. Snad nyní zvoní hrana starým politikům, kšeftařům a mluvkům, snad nastává čas, kdy se ukáže, kdo je odborník a kdo ne. A komu jde o druhé, a ne o jeho vlastní pochybné zájmy či ambice.

A co levice? I jí dává dnešní situace prostor, aby se změnila. Aby konečně ukázala akceschopnost a přestala se vymlouvat na lockdown. Ten má koneckonců už opravdu dlouho.

Michael DOUBEK, lékař