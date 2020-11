Jaká hra se to s námi hraje?

Přešlap profesora Prymuly znamenal příchod nového muže na ministerstvo zdravotnictví. Prý člověka, který má mezinárodní zkušenosti a je odborník. Tak nám to alespoň od prvopočátku říkal premiér Babiš. Tedy člověka, který se takového faux pas nedopustí. Přitom premiér se tehdy především měl zabývat »svým člověkem«, jenž všechno způsobil. Ten sice nebude už místopředsedou jeho hnutí, ale funkci předsedy klubu ANO si zachová. Takže zbývá se jen zeptat, co za hru se to s námi vlastně hraje?

Dostali jsme tedy odborníka? Hned v prvních veřejných vystoupeních se nový ministr několikrát spletl a pomotal nuly v údajích, které uváděl. To odborník by ovšem neměl udělat. Pak najednou se zjistilo, že podepsal petici za odchod Babiše, kterou šířilo hnutí Milion chvilek. Napřed to popřel, prý to udělal někdo jiný bez jeho souhlasu, když se však našel jeho vlastní e-mail potvrzující jeho podpis, najednou se mu vrátila paměť. Ano, podepsal. Co na tom?

Jemu však dnes už nejde o Babiše. Premiér v tomto případě není důležitý. Jde mu přece »o nás o všechny«. Proto, když totiž onu nabídku dostal, pak prý vůbec neváhal ji přijmout, protože, jak zdůraznil, je odborník. Jenže neřekl na co. Na problémy krve u dětí, a nikoli na epidemie. K onomu podpisu se vyjádřil později i premiér. Prý neřešil jeho postoj vůči své osobě, ale šlo mu o rychlé vyřešení stávající situace a potřeboval, aby na ministerské křeslo dosedl skutečný odborník. Jenže tím neodpověděl, proč si vybral právě tuto osobu, když k odbornosti, jíž je nyní třeba, má přece jen daleko. Podivná hra s odborností, k níž nový ministr nemá o nic blíž než jistý zubař a jistý kardiolog, nota bene známější než docent »přes krev« u dětí.

A tak nezbývá se znovu zeptat: Jaká hra se to s námi hraje?

Jaroslav KOJZAR