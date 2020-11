Buďte vidět!

S podzimem přišly nejen pochmurné informace a nařízení, ale také pochmurné dny. To s sebou přináší opětovná doporučení, která ale tentokrát téměř nikdo nedodržuje.

Nemluvím o vycházení po deváté hodině. Tak pozdě ani já, pejskař, nechodím. Vloni touto dobou v médiích probíhala silná kampaň »Buďte vidět«. Letos se na jakékoliv kampaně kvůli zprávám přesyceným jinými problémy vůbec nedostává. A mnoho lidí na doporučení z minulých let absolutně zapomnělo.

O to víc mám strach, když musím v podvečer autem z práce, do obchodu či k babičce. Sice na ulicích ve městech není tolik pěších, ale ti, co se na chodnících i u silnic pohybují, v devadesáti devíti případech ze sta nemají absolutně žádné reflexní prvky. A věřte, fakt nejsou vidět. Mnoho lidí také chodí v tmavých barvách, možná je to dáno dobou a všeobecnou náladou… Ale i když si myslí, že pod lampami v ulicích měst jsou vidět, ne vždy tomu tak opravdu je. Moderní LED lampy svítí většinou chladným světlem a to černé oblečení doslova pohltí. Navíc lampy mnohdy nedosvítí po ploše celého chodníku…

Pamatujete na doporučení či nařízení nosit reflexní pásky, světla, či v nouzi chodit se zapnutým mobilem? Prosím, vzpomeňte si na to i letos, jde o životy!

Často vidím psy s blikajícími obojky, aby je nedej bože nesrazilo auto. Lidé ale na svou bezpečnost nehledí. Ne, že by potřebovali blikající obojky. Pro bezpečnost chodců je mnohem účinnější, když mají upevněné reflexní pásky na nohavicích. Řidiči tak, jak sledují vozovku, si rychleji všimnou nezvyklého odrazu zhruba 30 až 50 centimetrů nad zemí – stejně jako třeba očí zvěře, na kterou se také soustředí, než odrazu v metrové výšce a výše.

A nejde jen o podvečery. Letos jsme i v říjnu zažili dny, kdy bylo kvůli nízkým mrakům, mlhám a mizerným povětrnostním podmínkám šero, a tedy velmi špatná viditelnost po celý den. A takové počasí nás letos pravděpodobně čeká většinu zimních dní. Reflexní pásek nacvaknutý pod kolenem nepřekáží, neškrtí, ale může zachránit. A nemáte-li reflexní pásky, mějte alespoň v ruce aktivovaný telefon. Nemá-li baterku, kterou byste si svítili na cestu, i chabé světlo displeje může být tím varovným signálem o vašem pohybu. Je zbytečné riskovat, zvlášť dnes…

Helena KOČOVÁ