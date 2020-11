Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi se bojí vakcíny proti COVID-19

Politici a ekonomové toužebně vyhlížejí jaro, kdy by i v ČR měla být k dispozici vakcína proti nemoci COVID-19. Mnozí očkování vidí jako jedinou šanci, jak se dostat znovu do normálních časů. Má to však zádrhel. Lidé se podle výzkumů očkovat nechtějí nechat.

Podle průzkumu National Pandemic Alarm, který provedla 30. října až 2. listopadu firma European National Panels, by se proti koronaviru nechalo očkovat v případě, že by byla vyvinuta účinná vakcína, jen 36 procent občanů ČR. Naopak 46 procent o tom neuvažuje a zhruba pětina není ještě rozhodnuta.

Ochota Čechů k očkování proti jejímu předchozímu zjištění navíc mírně klesla. V polovině října by se podle jednatele Jana Tučka nechaly očkovat dvě pětiny Čechů.

Menší ochotu nechat se očkovat mají podle průzkumu ženy, lidé na Moravě a obyvatelé větších měst. Vyšší míra rezervovaného přístupu k očkování stoupá i s vyšším vzděláním. Mezi respondenty s vyšším a vysokoškolským vzděláním 64 procent očkování odmítá nebo spíše odmítá, plyne ze zjištění průzkumu.

Naopak u většiny obyvatel panuje souhlas s novými vládními nařízeními, která mají zamezit šíření koronaviru a týkají se mimo jiné zavření maloobchodního prodeje, služeb nebo omezení volného pohybu. Se všemi nebo aspoň většinou těchto opatření souhlasilo 64 procent dotázaných. Pětapadesát procent lidí vyjádřilo souhlas i s rozšířením omezení o zákaz volného pohybu v noci. Nejméně s tím souhlasili mladší lidé a lidé z velkých měst.

V souvislosti s tím, jak koronavirová epidemie dopadá na společenský život, se Češi nejvíce obávají příchodu ekonomické či finanční krize. Velké obavy z toho má 35 procent občanů. Zhruba třetina lidí se velmi obává rovněž o vzdělávání žáků a studentů nebo nedostatku lékařů například kvůli jejich nakažení či nařízení karantény. Nejmenší obavy měli dotázaní ze zaplnění nemocničních lůžek nebo z velkého nárůstu nezaměstnanosti. Ve všech případech jsou mnohem skeptičtější ženy než muži, uvedli autoři průzkumu.

(ste)