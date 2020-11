Věk hospitalizovaných stoupá

Věk pacientů nakažených koronavirem, kteří jsou přijímáni do nemocnic, stoupl z průměrných 65 na zhruba 70 let. Na tiskové konferenci po mimořádné schůzi vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

»Velmi zásadní je informace o tom, že věk přijímaných pacientů do nemocnic v poslední době výrazně stoupl z průměrných 65 na zhruba 70 let. Je to jinými slovy důkaz toho, že opravdu máme co do činění s velkým problémem v oblasti seniorní populace,« řekl Blatný. V nemocnicích podle něj leží zhruba 8000 osob s koronavirem, denně nemocnice obslouží asi 700 až 800 příjmů.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Aktuálně je v ČR nakažených 176 634 lidí, většina má lehký průběh nemoci. V nemocnicích se podle posledních údajů z neděle léčí 7486 pacientů s nemocí COVID-19, z nich 1163 je v těžkém stavu. Hospitalizovaných začalo výrazně přibývat v říjnu, intenzivní péči potřebuje už pátý den více než 1000 lidí. Tempo růstu nakažených zvolňuje, v pondělí testy potvrdily 9241 nových případů nákazy – o tisícovku méně než před týdnem. Přibývá ale zemřelých, v pondělí jich bylo 108, za posledních sedm dní pak 1153.

I když se tempo růstu zvolňuje, stále bude počet hospitalizovaných v nejbližší době stoupat. »Protože to, co teď zažíváme, je odraz toho, co se stalo před dvěma týdny. Jestli se situace začne lepšit, neuvidíme to dřív než za 10 až 14 dní,« dodal ministr.

Od tohoto týdne funguje centrální dispečink lůžkové péče, který umožňuje mimo jiné v případě potřeby přesouvat pacienty mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Kapacita lůžek v ČR je podle Blatného v současnosti dostatečná, existuje ještě rezerva, ale nemusí to tak být ve všech nemocnicích.

Nemocnice v posledním měsíci výrazně omezily naplánovanou a odložitelnou péči o pacienty a uvolněné kapacity mění na oddělení pro nakažené koronavirem. Díky tomu klesají volné kapacity mírněji, než roste počet hospitalizací. Pořizují se také nové přístroje. Plicních ventilátorů bylo na konci října o 253 více než na začátku. Jejich volné kapacity ale navzdory tomu klesly, zatímco 1. října bylo volných 54 procent, na konci měsíce to bylo asi o deset procent méně.

Rozdíly v naplněnosti jsou i regionální. Nejméně volných kapacit lůžek s kyslíkem měly na konci října Královéhradecký (19,5 procenta) a Karlovarský kraj (21,5 procenta). Volných postelí na oddělení JIP a ARO byla jen pětina v Praze a Plzeňském kraji. Neobsazených plicních ventilátorů bylo nejméně v Pardubickém, Zlínském a Libereckém kraji. Také v absolutních počtech je nejméně přístrojů umělé plicní ventilace v krajích, kde není fakultní nemocnice.

Blatný také apeloval na seniory, kteří žijí sami doma nebo s rodinou, aby omezili sociální kontakty, vycházení, případně i nákupy na nezbytně nutnou dobu. »Není to nějaké strašení. Je to prosba, protože jestliže se tak stane, tak můžeme věřit, že se situace začne zlepšovat dřív,« poznamenal ministr.

Vláda rovněž schválila uvolnění tří milionů respirátorů ze státních rezerv pro personál v sociálních službách pro příští měsíc. Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních by měli mít k dispozici jeden či dva respirátory na směnu. Materiál do krajů rozvezou hasiči. Ochranné pomůcky dostane 539 domovů pro seniory, 210 domovů pro postižené a 377 domovů se zvláštním režimem.

V domovech pro seniory či postižené a v dalších zařízeních se budou klientům i personálu dělat pravidelně antigenní testy na koronavirus. Nařízení o testování začne platit od středy. První vyšetření by se mělo uskutečnit do sedmi dnů, tedy do 11. listopadu. Poté by se mělo opakovat vždy po pěti dnech. Podle Blatného budou test provádět zdravotníci ze zařízení či dohodnutí lékaři. Odbory a asociace poskytovatelů péče nicméně upozornily, že v sociálních službách zdravotníci chybějí.

(ste)