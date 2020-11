Svatými se stávají hlavně boháči

Přes tři čtvrtiny lidí, které do roku 1955 svatořečila katolická církev, byli příslušníci vysokých společenských vrstev. Napsal to minulý týden španělský deník El País, který se odvolává na výsledky studie historiků Katherine a Charlese Georgeových otištěné v odborném časopise The Journal of Religion.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Studie vzala v potaz asi 2500 ze 7000 osob uvedených v oficiálním seznamu svatých uznávaných katolickou církví, v tzv. římském martyrologiu. Jde o osoby, o kterých je dostatek historických informací. Podle studie bylo 78 % světců příslušníky vysoké společenské vrstvy, 17 % střední vrstvy a jen pět procent pocházelo z nejnižší vrstvy společnosti, z řad nejpronásledovanějších. »Výběr svatých je přesným odrazem mocenských vztahů ve společnosti v jakémkoli historickém období,« uvádějí historici. Podle nich vysoký podíl lidí z vyšších vrstev mezi svatými lze vysvětlit i tím, že se katolictví snažilo proniknout do vyšších pater společnosti a vybudovat si v nich postavení! Takže svatořečilo de facto za úplatu.

Ostatně i řada českých světců, například svatý Václav či svatý Vojtěch, pocházela ze šlechtických či vladařských rodů, připomíná ČTK.

Je to pořád stejné

A podle deníku El País se sociální skladba výrazně neproměnila ani po roce 1955, tedy v období, kterému se studie nevěnuje. Deník uvádí příklad 15letého Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 na leukémii a kterého i jinak sociálně vůči všem výrazně orientovaný papež František letos v říjnu blahoslavil. Acutis, kterého katolická církev vydává za příklad pobožnosti dospívajících v 21. století, pocházel z bohaté milánské rodiny, jež v Itálii vlastní významnou pojišťovací společnost. »Jeho blahořečení společně s tisíci svatými z bohatých poměrů vyvrací tvrzení, které bible přisuzuje Ježíši Nazaretskému: Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království,« shrnul španělský list.

(rom)