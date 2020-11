Maršál Žukov se vrátil do Oděsy

Ústřednímu bulváru ukrajinské Oděsy vrátila radnice název Prospekt maršála Žukova. Na Facebooku to napsal primátor města Gennadij Truchanov. Akt označil za vítězství.

V roce 2016 rozhodl tehdejší gubernátor Oděské oblasti Michail Saakašvili, že centrální ulice bude přejmenována na Prospekt nebeské setniny. Stalo se tak v rámci »dekomunizace«. Zákon o ní přijal parlament. V Oděse se týkala 51 názvů ulic, například básnířky Anny Achmatovové či spisovatele Arkadije Gajdara. Oba se v Oděse narodili či prožili část života. Gajdar dokonce zemřel v nedaleké Lipjave, když ji v roce 1941 bránil jako kulometčík partyzánského oddílu před útočícími fašisty. Obyvatelé protestovali, nejvíce oceňovali osobnost Žukova, který se podílel na osvobozování Oděsy.

Maršál Žukov. FOTO - Wikimedia commons

Na jednom z domů přejmenovaného prospektu zůstal basreliéf, sochařská deska s portrétem maršála. O tu se strhla několikaletá bitva. Dvakrát byla fašisty stržena, dvakrát znovu instalována, fašisté ji vícekrát poškodili či zalili barvou. Jeden čas obhájci Žukovova jména dokonce u basreliéfu hlídkovali. Požadavek na vrácení názvu prospektu se poprvé objevil na jaře 2017 krátce po »odstranění« Saakašliviho z funkce gubernátora. »Míša« kradl příliš i na kyjevské poměry, byl z Ukrajiny vyhnán, ve funkci vydržel rok. Jak však poznamenal ruský list Komsomolskaja Pravda, zanechal ale za sebou spoušť, která se bude napravovat léta. Vždyť například povedený gubernátor nechal přejmenovat i ulici, která nesla název Roalda Amundsena, také s odvoláním na zákon o dekomunizaci. Norský polárník přitom neměl ani s komunismem ani s Ukrajinou vůbec nic společného. Jen Saakašvili ukázal podle četných posměváčků »kvalitu« svého vzdělání.

Právní bitva

Úsilí o navrácení historických názvů se oděská radnice věnuje soustavně. O návratu pojmenování ústředního prospektu jménem Žukova rozhodla letos na jaře na základě dobrozdání odborné historické komise města. Ta rozhodla, že na maršálovo jméno se dekomunizační zákon nevztahuje, protože jmenovaný byl bojovníkem proti fašismu a osvobozoval i Oděsu. Stejný přístup zaujala komise k navrácení názvu jedné z městských ulic na 25. čapajevská divize. Tato známá divize také bojovala proti fašistům a významně se podílela na osvobození Ukrajiny. Primátor Truchanov doslova uvedl, že »ulici se vrací název legendární vojenské formace, která v letech války bránila město«.

Od jara, kdy radnice o navrácení historických názvů rozhodla, se vedla právní bitva. Místní prokuratura vyšetřovala, zda nebyl zákon o dekomunizaci porušen. Nebyl, i když prý to prokuratura přiznala jen neochotně, boj proti fašismu a jeho představitele však zpochybňovat nemůže, jak si nakonec uvědomili i vládní právníci v Kyjevě. To by si totiž uřízli ostudu po celém světě. Takže nyní mohl Truchanov potvrdit navrácení názvu. Napsal k tomu: »Před námi je ještě mnoho práce, ale to hlavní jsme udělali. Nadále budeme konat vše, abychom obnovili historickou spravedlnost.«

Poražen i symbol režimu

Bez ohledu na změnu jména v roce 2016 většina obyvatel Oděsy nadále nazývala prospekt »žukovským«, levicoví aktivisté se každý rok scházeli u basreliéfu k uctění památky maršála v den jeho narozenin. Nyní převezme patronát nad každoroční akcí radnice. Také eventuální další fašistické útoky na sochařské dílo s portrétem maršála by byly klasifikovány jako trestný čin.

Asi nejdůležitějším se jeví aspekt, o kterém se nehovoří. Na hlavu totiž byla poražena »Nebeská setnina«, symbol současné moci. Za nic nemůže, jen se prostě »připletla« do děje. Původně jde o starou pověst podobnou té české o blanických rytířích. Když prý bude nejhůř, spasí zemi Nebeská setnina. Současný režim jí využil k posílení radikálního nacionalismu, když nechal mrtvé z Majdanu vyznamenat tituly Hrdina Ukrajiny a nazval je Nebeskou setninou. Co na tom, že nešlo o stovku mrtvých, kteří navíc většinou zemřeli po střelách do zad, tedy od vlastních, symbol si Kyjev úporně drží. Teď dostal ránu, fašisty nejvíc rozběsňuje, že právě od Žukova.

Boj s fašismem nepředstavuje pro Ukrajince jen minulost, ale i současnost, probíhá právě od převratu na Majdanu. Každý úspěch v tomto boji se vysoce cení!

(jo)