Ilustrační FOTO - Pixabay

Náhradní výživné asi beze změn

Za neplatiče alimentů možná bude poskytovat výživné na děti stát. Počítá s tím vládní předloha o náhradním výživném, kterou doporučil Sněmovně schválit beze změn její sociální výbor. Nepodpořil snahu ODS na zamítnutí předlohy ani pozměňovací návrhy, které se týkaly délky nároku na státní výživné a jeho výpočtu.

Podle předlohy by úřad práce vyplácel až 3000 korun měsíčně, pohledávky by po neplatiči vymáhal. Novou dávku by stát dával nejvýše dva roky. »Stát pomáhá tam, kde selhává vymahatelnost práva,« uvedla při projednávání novely na plénu Sněmovny ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Rozpočtové dopady se odhadují skoro na miliardu korun ročně.

Komunisté návrh kritizují, označují ho za nepovedený. V předloze postrádají především zastropování. »To znamená, že o náhradní výživné si může žádat kdokoli, i když má příjmy vysoké, i když má příjmy nízké. Jsme přesvědčeni, že je potřeba pomáhat, ale je potřeba pomáhat tam, kde se opravdu potřebuje pomoci,« uvedla před časem stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Na státní alimenty by podle ní měli dosáhnout především chudší samoživitelé a samoživitelky. Podle vládního návrhu by o dávku mohl žádat i rodič s měsíčním příjmem 50 000 korun, a to není podle Aulické zcela v pořádku. Návrh o náhradním výživném, který KSČM předložila již téměř před třemi lety, počítá s 2,9 násobkem životního minima.

Stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Sněmovní výbor nepodpořil pirátský návrh, aby nárok na náhradní výživné trval po celou dobu nezaopatřenosti dítěte. Piráti neuspěli ani s odvozováním náhradního výživného od životního minima.

Podmínkou poskytnutí náhradního výživného by bylo podle předlohy to, že rodič už začal peníze vymáhat po dlužníkovi v exekuci nebo u soudu. O státní alimenty by žádal krajský úřad práce. Úřad by vyplácel měsíčně soudem stanovenou částku. Pokud druhý rodič poslal na výživném jen část peněz, stát by doplatil zbytek. Nejvýš by ale poskytl 3000 korun.

Příjemce by každé čtyři měsíce dokládal, že má na pomoc dál nárok a partner či partnerka mu na děti neplatí. Případné přeplatky by bylo nutné vrátit.

Ministerstvo práce uvedlo, že by úřady mohly ročně dostat asi 24 000 žádostí o náhradní výživné a vyplatit by na něm mohly asi 861,3 milionu korun. Vymoci zpět by se mohla asi desetina částky. Administrativní náklady by v prvním roce činily přes 115 milionů korun, v dalších letech by byly o deset milionů nižší.

(jad)