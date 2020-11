Ilustrační FOTO - Pixabay

Základní parametry rozpočtu výborem prošly

Sněmovní rozpočtáři doporučili plénu dolní komory schválit základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Nejde o schválení celého rozpočtu, ale jeho příjmů, výdajů, schodku a jeho vypořádání.

Vláda předkládá návrh se schodkem 320 miliard korun. Na příjmech má stát vybrat 1488 mld. Kč a na opačné straně vydat 1808 mld. Kč.

Rozpočet počítá s růstem ekonomiky o 3,9 procenta, zatímco pro letošek by se měla propadnout o 6,6 procenta. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslancům řekla, že rozpočet přináší rekordní objem investic do fyzické infrastruktury, rozvoje digitalizace, dorovnává platy ve školství a výrazně posiluje peníze do zdravotnictví.

Výbor odmítl návrh Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) vrátit návrh rozpočtu k přepracování. Vláda podle něj měla do 20 dnů vypracovat nový návrh a zohlednit daňové dopady změn v daňovém balíčku a změny v makroekonomické predikci vyvolané epidemií COVID-19.

Komunisté navrhované parametry státního rozpočtu na příští rok podpořili. »O situaci před prvním čtením státního rozpočtu jsme informovali VV ÚV KSČM, a ten akceptoval, že první čtení návrhu není místem pro nějaký zásadnější střet s vládou, protože už není čas. Neschválit usnesení v prvním čtení znamená vrátit rozpočet, a protože letos je rozpočet projednávaný v posunutém harmonogramu, tak už není příliš času na to, ho předělávat, a hlavně se nedá ani vládě říci v jakých parametrech,« řekl našemu listu člen výboru, stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš. Je podle něj pravdou, a poslanci si to uvědomují, že budou hlasovat o zcela virtuálních číslech. V pohybu jsou především čísla, která souvisejí s projednáváním daňového balíčku. Ten zdaleka není v legislativním finále. Zatím není jisté, kdy bude třetí čtení, a ve hře je také Senát. Do začátku prosince, jak to požadovali Piráti, podle Dolejše daňový balíček nebude mít ukončený celý legislativní proces. Druhá věc, na kterou Dolejš upozornil, je vývoj ekonomické situace a proměnlivost prognóz, které jsou východiskem základních čísel návrhu. Ministerstvo financí podle něj nemá k dispozici svou konsolidovanou prognózu, a do 1. prosince by stejně nebylo o co tu korekci opřít.

Člen výboru, stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš.

Chleba se bude lámat ve 3. čtení

»My v podstatě budeme hlasovat o virtuálních číslech, víme to, ale pro nás zůstává ta cesta otevřená v tom smyslu, že rozhodující bude hlasování ve třetím čtení. Buď rozpočet nebude přijat, a pak spadneme do rozpočtového provizoria, anebo bude přijat, ale stejně se zdá velmi pravděpodobné, že nejpozději do jara bude muset být předložena novela tohoto zákona. Takže chleba se bude lámat ve 3. čtení,« dodal Dolejš. Zároveň připomněl úkol, který dala Sněmovna vládě, aby předložila koncepci konsolidace veřejných financí. Poslanci kabinetu posunuli termín pro jeho splnění do 11. listopadu. »Tam by měla vláda vysvětlit své představy, jak to chce dělat dlouhodobě, protože samozřejmě horší situace znamená větší problémy, pokud jde o konsolidaci veřejných financí,« dodal Dolejš.

Opozice jako v předchozích letech rozpočet kritizovala. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) řekl, že na rozdíl od dřívějších let nebude tentokrát navrhovat vrácení rozpočtu vládě k přepracování, a bude pouze hlasovat proti němu. Rozpočet je podle něj mimo jakoukoli ekonomickou realitu a číslo na straně příjmů není pravdivé. Z jeho pohledu se takovýto rozpočet schválit nedá a není schopen navrhnout ani jeho nápravu.

SPD je připravena přiskočit Babišovi na pomoc

Rozpočtový výbor zaujal doporučující stanovisko k návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) na zrušení superhrubé mzdy. Místo ní by se měly hrubé mzdy zaměstnanců zdaňovat sazbou 15 procent a u příjmů asi nad 140 000 korun měsíčně sazbou 23 procent. Babiš chce tento návrh vložit do vládního daňového balíčku. Pro podporu Babišova návrhu hlasovalo devět přítomných poslanců ANO a jeden poslanec SPD. K návrhu vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka, který předkládá sazby 19 a 23 procent, zaujal výbor negativní stanovisko.

Poslanci KSČM Babišův návrh nepodpořili. »Vadí nám způsob, jakým se předkládá, že to není dohoda uvnitř koalice, že se perou mezi sebou premiér a vicepremiér, a také že tam je přílepek, který mění zákon o rozpočtové odpovědnosti, a tedy rozšiřuje prostor pro dluhy. To všechno je pro nás ukázkou toho, že vláda nemá v té koncepci jasno,« uvedl Dolejš. To, že Babišův návrh prošel díky hlasu zástupce hnutí SPD, podle něj ukázalo, že »v těchto situacích je SPD ta politická síla, která je připravena přiskočit Babišovi na pomoc«.

Výbor podpořil Ferjenčíkův návrh zvýšit základní daňovou slevu na poplatníka o 180 korun měsíčně, a také návrhy Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) na zvýšení zdanění hazardu. Sazba daně u živých her by se měla zvýšit na 25 procent, u loterií až na 55 procent.

