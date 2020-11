Rozpouštění koalice

»Rebe, poraď, slepice mi chcípaj,« stěžuje si sedlák. Povzdech a rada se střídají s povzdechy a radami. Když se rabín dozví, že slepice vychcípaly, praví: »Škoda, měl jsem pro tebe ještě tolik dobrých rad.«

Dosaďte do staré židovské anekdoty lidi místo slepic, politiky za rabína a jste v Česku: Všude spousta rad, ale vir si dělá, co chce.

Opozice by se dala označit některým ze šťavnatých řeporyjismů, protože COVID-19 je pro ni pouhým odrazovým můstkem k moci. Babišova vláda může najít a prosadit opatření, která druhou vlnu epidemie potlačí. Pokud se tak stane, premiér přenechá Hamáčkovi část slávy. Jenže ta se obratem promění v polní trávu, protože opozice bude na vládu dál vytrvale házet bláto a do omrzení opakovat: »Vláda selhala, protože se nechtěla řídit našimi radami, jednala chaoticky, nebyla dostatečně pokorná (nabízí se stupňování pokora - faleš - marketing), postrádala sebereflexi a bla bla bla.«

Pokud vláda druhou vlnu koronaviru nezvládne, bude hůř nejen pro ANO 2011, ale hlavně pro ČSSD.

Hamáček tedy začal preventivně podkopávat koalici. Přistoupil na záměr opozice poukázat na vše, co vláda zpackala. Co na tom, že komise bude pouhou předvolební platformou, na níž opozice »vycizeluje« hesla pro další boj.

Nápad možná pochází od stratégů, kteří před pěti lety navrhli naivnímu Sobotkovi, jak jít po krku Babišovi. Jestliže ČSSD tenkrát měla polštář 15 % hlasů, který ji odděloval od volitelnosti, dnes takový luxus postrádá.

Je tedy takměř jisté, že Hamáček dopadne podobně jako Sobotka: Vše, co hodí na Babiše, se jako bumerang vrátí na jeho hlavu.

Součástí honu na Babiše je útok na Prymulu. Je jistě možné, že jeho cesta na Vyšehrad vstoupila do hry zcela náhodně. Kdosi se dozvěděl, že tam pojede. Mohlo, ale nemuselo z toho něco být. Byla to příležitost a je zcela jedno, jestli echo dostal Blesk, nebo kdo čekal s foťákem. Pokud tam Prymula dojel, stačilo čekat, až se objeví ve dveřích restaurace. Zavřená-nezavřená, to je přece jedno. To, že neměl roušku, byl vítaný bonus.

Téměř jistě nešlo o práci Faltýnka. Ten chtěl cosi projednat a navrhl prostředí, kde nebude tolik štěnic jako na ministerstvu nebo ve Sněmovně. Mohl Prymulu pozvat do svého bytu v Podolí, ale to mu asi zatrhla jeho partnerka.

Obsah schůzky by se dal odhadnout podle toho, co muselo být během několika dní urgentně rozhodnuto. Jenže to nikoho nezajímá. Dokonce ani naše výkonné investigativní novináře.

Lze spekulovat, že se Prymula stal nebezpečným tím, že trval, aby policie tvrdě vynucovala vládou navrhovaná opatření. Policii má v referátu Hamáček, který ví, že zákroky policie jsou v rozvlněné Evropě vošajstlich. Na Staromáku je »jeho chlapci« předvedli v malém, ale i tak to vypadalo blbě.

Babiš zareagoval tak jako vždy: Nepřátelům sebral munici odsunutím Prymuly do pozadí a »vyřídil« si to s Faltýnkem. Tím smetl celou věc ze stolu, aby ji neměl pořád na talíři.

Babiš nešel do politiky prohrávat. Pokud ve volbách neuspěje, vyzvedne Agrofert z úložny a bude pobírat dotace EU. Jakmile pomine frustrace z hrůz, které našel v politice, bude vysmátý a bude si žít po svém. Pokud Hamáček »podělá« volby, bude muset hledat trafiku a těch ČSSD na rozdávání nemá. V tom je mezi nimi rozdíl. Babiš mu možná odpustí a něco mu šoupne do kapsičky.

Jiří JÍROVEC