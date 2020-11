Naše USA, náš vzor

V Americe je to doslova svátek. Vždy, když se volí prezident USA, je to oslava té pravé Demokracie, jediné skutečné Svobody a svátek opravdových lidských práv. Amerika je dlouhodobě nám dávána za vzor těchto jediných možných a »skutečných« hodnot. A nedávno ve zprávách Prima-CNN nám jeden Čechoameričan vše potvrdil. Řekl, že kdyby měl odznáček nebo čepici příznivce současného prezidenta Trumpa, mohl by ho někdo svobodně a demokraticky zbít do krve nebo mu zapálit dům.

Pojďme si to shrnout trošku více. Tak začneme zlým Ruskem. USA oficiálně přiznává, že Rusko se neustále vměšuje a dokonce »prokazatelně« ovlivňuje volby tohoto super státu. Ptám se, co je to za superstát, který nějakými ruskými hackery si nechá ovlivnit něco tak významného, jako jsou prezidentské volby.

Asi ta supervelmoc nebude úplně supervelmoc. Ale nakonec nikdo nejsme dokonalý. Ekonomika USA je velmoc, jenom už nějakou dobu nic moc vlastního příliš nevyrábí a špičkové technologie pomalu ztrácí. Nejvíc snad jen obchoduje, spekuluje a hlavně překupuje. Mimochodem, prý spotřebovává takměř 50 % světové energetiky a produkuje 40 % odpadu na světě. Nevěděl jsem, že součástí Demokracie je, že můžete zapálit někomu dům, protože chce volit Donalda Trumpa. A tohle nám je vzor. Děkuji, nechci!

A co se týče voleb amerického prezidenta... ať vyhraje ten či onen, kapitalismus to stejně neporazí. Vše vypadá, že občanská válka bude v USA tak jako tak. Protože ty rozpory jsou na takové úrovni, že tady nikdo svou porážku neuzná, i kdyby byly volby skutečně demokratické, jako že si to stejně nemyslím. Ti, co doklady nemají nebo jsou na ulici a měli problém se zákonem, prostě volit jednoduše »dobrovolně a svobodně« nejdou. Takže volí »demokraticky« většinou jen střední a vyšší třídy. A to vůbec nerozebírám samotný systém voleb. Četl jsem dvě vysokoškolské studie o manipulování voleb v USA. A jak se to týká nás? Jednak je nám vnucena podobná modifikace »demokratického« systému, a pak naše závislost na transatlantických vztazích se bude napříště zrcadlit ve vnitřní politice České republiky. Kdy už většina společnosti pochopí, že nežijeme v demokracii.

Roman BLAŠKO