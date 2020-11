Ilustrační FOTO - Pixabay

Zmrazení platů politiků blíže

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit beze změny poslanecký návrh na zmrazení platů ústavních činitelů včetně soudců v příštím roce na letošní úrovni. S návrhem přišla skupina poslanců Pirátů, KDU-ČSL a Starostů.

Do konce roku už ji zřejmě Parlament schválit nestihne. Podle dřívějšího vyjádření předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka začne změna zákona platit zřejmě až k 1. březnu příštího roku.

Projednávaný návrh počítá se i se zmrazením platů soudců. Ušetřit by měl asi půl miliardy korun. Platy všech ústavních činitelů, kterých se návrh týká, by měly zůstat i v příštím roce na letošní úrovni. Základní měsíční plat poslance a senátora by tak zůstal na letošní úrovni 90 800 korun, základní plat prezidenta by i nadále činil 302 700 korun hrubého a premiéra 243 800 korun. Podepsaní poslanci argumentují například tím, že vláda avizuje snížení daní z příjmů fyzických osob, takže čisté příjmy ústavních činitelů stejně vzrostou.

Na platy soudců a ústavních činitelů je v návrhu státního rozpočtu na příští rok vyčleněno 5,78 miliardy korun, zhruba o 83 milionů méně než letos. Vláda v návrhu rozpočtu uvádí, že s ohledem na poslanecké návrhy na zmrazení růstu platů ústavních činitelů nezapracovala do rozpočtu nárůst peněz na jejich platy. Peníze na ně jsou v rozpočtové rezervě, která je o jednu miliardu vyšší, než je její úroveň ze zákona. V případě potřeby by je vláda uvolnila.

(jad)