Rozhovor Haló novin s Richardem Knotem, politikem, publicistou a malířem

Havel byl vždy namydlený

Pane doktore, nedávno jste psal, že jste byl na misi v bývalé Jugoslávii 16krát. Dnes takměř nediskutované téma. Jak byste popsal tehdejší situaci této operace po bombardování Sarajeva?

Bylo to depresivní, přistát na vojenském letišti řízeném vojsky s nášivkami SFOR. Sama cesta vojenským letadlem z pražského letiště Kbely je »romantická«. Při nastupování do AK-62 a vystupování byli příslušníci armády ověšeni zbraněmi jako v nevkusných amerických filmech. Od letadla byla naše cesta ve vozidlech asi osmkrát kontrolována, než se přijelo do kasáren. A jako ve filmu jsme míjeli v centru města domy v troskách, zasažené bombardováním, které s humbukem schvaloval i náš tehdejší prezident, »humanista« Václav Havel. Hanba mu!

Po roce 1989 se nám nějak ty lokální horké válečné konflikty rozbujely, myslím tím občanskou válku na Ukrajině, střety v Gruzii, v Náhorním Karabachu a další. Je zde podle vás spojitost? Vidíte podobnost s Jugoslávií?

Samozřejmě že vše se vším souvisí, to zná každý marxista-leninista, ale samotné procesy jsou různého charakteru.

Ale naprosto vážně, u Jugoslávie šlo především o to, zničit svorník balkánského světa Srbsko, protože hrozilo, že zůstane historicky propojená vazba s Ruskem. A to by mohlo paktu NATO křížit cestu směrem na východ, což se dneska potvrzuje. Také si vyzkoušeli nové vojenské technologie, včetně těch mezinárodně zakázaných. Navíc potřebovali rozbít samotný jednotný Balkán, a to se povedlo. Jen tím utrpěli nevinní lidé, jako ve všech válkách. Byl jsem na všech misích v bývalé Jugoslávii ze strany západních mocností, ale mé mise byly výhradně osvětové. Jen ta hrůzná místa a to utrpení obyčejných lidí bylo nepřehlédnutelné.

Měla by na to Evropa v nejbližší budoucnosti zareagovat?

Rozhodně. Doufám, že to jednou společně jako Evropa odčiníme, omluvíme se a celou křivdu proti bývalé Jugoslávii konečně napravíme, tedy těch, co po válce ukořistili strategickou sféru bývalé Jugoslávie, jako třeba »krvavá řeznice« Madeleine Albrightová, která se velmi angažovala a později se stala skrytým vlastníkem určité části strategické sféry. Američanům se skutečně povedlo zrevidovat výsledky druhé světové války. Rozdmýchali a využili všeho, co vedlo k destabilizaci celého světa, konce světové socialistické soustavy.

Co se týká Ukrajiny, o té bych mohl vyprávět velmi obsáhle. Byli jsme plné dva měsíce na Ukrajině a udělali jsme tam neuvěřitelně intenzivní práce na různých úrovních.

A co aktuální situace v Náhorním Karabachu?

Náhorní Karabach je také proces, kde má opět prsty Západ, i když, jak je jeho zvykem, tradičně se schovává pod cizí vlajkou. Nepadá na něj tudíž žádná odpovědnost jak za utrpěné škody (naopak rád vydělá na dodávce vojenských technologií), tak nemá odpovědnost za mrtvé vojáky i civilisty a neodpovědné znepřátelení dvou národů, které spolu předtím dokázaly žít v naprostém pokoji a míru.

Věřme, že se i tento konflikt brzy urovná a nerozdmýchá ještě víc, protože jak jsem zmínil na začátku, vše se vším souvisí a tento konflikt, jak bude probíhat v Náhorním Karabachu - ať už se to většině lidem nezdá - se bude zrcadlit i v Evropě.

Přesuňme se k jiné válce, válce s koronavirem. Jak vidíte současnou situaci a zároveň jak situaci vidíte celkově?

Je to velký průšvih. Po skončení tzv. první vlny nikdo nepředpokládal, že přijde vlna další. Teď to ale vypadá, že buď se celé lidstvo postupně promoří koronavirem a bude imunní, nebo bude vynalezena a aplikována účinná vakcína. Avšak ani když koronavirus dostanou postupně všichni, nemáme zatím žádnou jistotu, že po určité době nepřijde do zdánlivě již imunních organismů vlna další. Tak je tomu například u chřipky. Každoročně musí být vakcína nová na zmutovaný vir. Jenže u koronaviru, který k nám přivlekli Američané, je úmrtnost přesně desetkrát větší než u té chřipky.

Jak hodnotíte současnou Babišovu vládu a její opatření, kdy při první vlně jsme byli vzorem, a teď jsme statisticky téměř nejhorší?

Zdá se, že v posledních týdnech nás Evropa v té druhé vlně pěkně svižně dohání. Na začátku pandemie jsme byli čtvrtí nejlepší, a teď při druhé vlně suverénně nejhorší. Evropa nás ale začíná postupně dohánět a premiér Andrej Babiš v tom hodnocení nakonec dopadne dobře. Jeho zaváhání v modifikované podobě totiž potkalo a potkává postupně všechny ostatní, ať se nám před časem pošklebovali sebevíc.

Zasáhla nějak vás osobně koronavirová krize?

Dcera Rudolfína vstoupila na dušičky do devátého měsíce těhotenství. To už měli za sebou koronavirus rodiče manžela i manžel sám. Ovšem i dcera v tom devátém měsíci ležela nemohoucně devět dnů v posteli. Včera vylezla ven a byla po deseti dnech s dětmi na dvoře. Zatímco její bratr, syn Ronald, je hokejista v Liberci. V mužstvu a v celém realizačním týmu neměli nemoc už jen tři, slovy tři lidé.

Podobně tomu je i ve všech ostatních týmech. Samozřejmě, že i s manželkami! To znamená, že naši hokejisté ve své extralize klidně mohou začít znovu hrát, protože tam není už téměř nikdo, kdo by mohl onemocnět.

Děti s jejich partnery máte už imunní, ale co vy s manželkou?

Manželka je o čtyři roky mladší a různě nemocná, jak už to v tomto věku často bývá. Mně je 68 pryč, takže jsem v poměrně kritickém období. Zejména však mám úplně všechny choroby, které patří k těžkým přitěžujícím okolnostem v případě vzplanutí smrtelné choroby. Ráno beru prášků osm, v poledne jeden, večer čtyři, na noc jeden. Až já dostanu ten proklatý koronavirus, bude jen otázkou času, kdy skončím na kyslíku. V tom lepším případě.

Máme zde listopadové dny a v kritické době v roce 1989 jste pracoval na Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Můžete nám popsat, jak a co probíhalo v oněch inkriminovaných dnech? Pokud můžete mluvit, ovšem...

Bylo to nesmírně zajímavé. Vodil jsem ty kriminálnické živly nejdřív k předsedovi vlády Adamcovi, posléze k Mariánu Čalfovi. To byl nejmladší ministr Adamcovy vlády, jak často a rád zdůrazňoval. Já jsem měl nastoupit na místo vedoucího tiskového oddělení Ing. Miroslava Pavla, který zaujal strategický post generálního ředitele Československé televize. Všechno se to ale posléze vyvíjelo úplně jiným směrem. Ani ti největší přisluhovači netušili, jak s nimi později nová disidentská garnitura zamete.

Podle svých slov jste tehdejším nejvyšším představitelům naší země vodil disidenty. Jak to na vás celé působilo?

Tak třeba ten Havel nesmrděl. Byl vždy vymydlený a v čistém oblečení. Jen byl pořád takový divně nervní, roztěkaný. Řada ostatních byla ale nejen nemytá, opilecká, ale i přihlouplá skvadra. Takoví ti nadšení aktivisté, připravení dávat hned přes držku. Sympatický mi byl opravdový disidentský aktivista John Bok, který přes všechny výhrady byl svým způsobem poctivý.

To se tedy divím, že zrovna John Bok, jelikož to je podle mne jeden z nejagresivnějších rádoby disidentů.

No, protože on má velice hezkou dceru Jenovéfu. Je to houslistka, která taky hraje v celovečerních filmech. Je výborná, miluji ji a nejen proto, že je hezká, ale protože má výborné kádrové předpoklady. Má totiž čtverky, a to se mi moc libí!

Jak se chovali noví členové Čalfovy vlády?

Když byli v zasedačce v předvečer jmenování, tedy 9. prosince 1989, představováni, byli to nesmírně sympatičtí hoši, kterým zářilo z očí nadšení a odhodlání budovat novou vlast, bez všech těch nedostatků, kterým trpělo předchozí vedení země. Komunisté Čalfa, Dlouhý a další i po přísaze u prezidenta dr. Gustáva Husáka v neděli 10. prosince byli skromní hoši. Předčil je jenom hyperaktivní inženýr Václav Klaus, který sice nebyl členem KSČ, ale byl prostě nejlepší. Do dvou měsíců se ze všech těchto skromných disidentských sympaťáků vyklubala arogantní šlechta, která daleko předčila papaláše z dob socialismu. Jen ten Klaus byl pořád konstantní jako na začátku.

Jak to hodnotíte?

Nejsem historik a dnes nemám náladu ani na prezentování svých osobních soudů. Promiňte, pane redaktore.

Jste také malíř. Co nového mohou čekat vaši fanouškové a sběratelé umění ve vaší tvorbě? Bude také o dámských půvabech, nebo jste se dal na vážnější témata?

Přiznám se, že malování dámského libového mě přestalo v poslední době nějak bavit. Asi to bude tím, že se ze mě stal impotent. Na někoho to přijde v pětapadesáti, někdo klidně souloží v osmdesátce. Na mě přišel konec tužeb v šestašedesáti. Organismus dospěl do finiše. Abych si vrznul, musím si vzít pilulku. Než mně ji ale lékař, sexuolog MUDr. Luděk Daneš, CSc., předepsal, musel jsem absolvovat velmi dlouhou a náročnou řadu odborných vyšetření, aby to se mnou při souloži nešvihlo. Ale nevzdal jsem to.

Co byste vzkázal čtenářům Haló novin?

Dřív jsem se tomu smál, ale dnes se připojuji k těm, kteří přejí svým přátelům pevné zdraví. Starci nad hrobem to mají takhle jednoduché.

Roman BLAŠKO