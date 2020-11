Ilustrační FOTO - Pixabay

Přibyslav nechce dotovat zubaře

Čtyřtisícová Přibyslav na Havlíčkobrodsku je už asi tři roky bez zubaře, před lety tam přitom byly dvě stomatologické ordinace. Dotovat jeho ordinaci ale na rozdíl od některých jiných měst v kraji nechce.

»Poslední stomatoložka odešla na mateřskou dovolenou, vrátí se asi nejdřív za dva roky. Znovu aktivně inzerujeme to, že hledáme nějakého zubaře,« řekl starosta Martin Kamarád (ODS). Město je podle něj ochotné pomoci případnému zájemci s pronájmem městského bytu či ordinace nebo s dotací z krajského programu zaměřeného na zajištění dostupnosti stomatologické péče.

Radnice ale podle Kamaráda není ochotná vstupovat do této záležitosti finančně, například tím, že by novému stomatologovi sama kupovala vybavení ordinace. »To si myslím, že městu nepřísluší,« řekl.

Podle starosty by asi bylo obtížné vynutit si na novém lékaři, aby přijímal přednostně obyvatele Přibyslavi. Má také za to, že by město obtížně kontrolovalo případnou kvalitu jeho služby.

Zubaři chybějí na celé Vysočině. Někteří obyvatelé Přibyslavi jezdí k zubaři 15 kilometrů do Havlíčkova Brodu, další například až do Prahy nebo do Brna.

Krajský úřad letos nabídl ve svém dotačním programu na podporu zajištění stomatologické péče v kraji 1,5 milionu korun. Rozděleno z nich podle webu kraje zatím bylo 800 000 korun. Program je určený pro obce nebo jejich svazky. Město Světlá nad Sázavou od kraje dostalo 300 000 korun na vybavení stomatologické ordinace, stejnou částku dostalo město Ždírec nad Doubravou na novou stomatologickou ordinaci. Humpolecká radnice dostala na novou ordinaci stomatologa 200 000 korun.

(zku)