Ilustrační FOTO - Haló noviny

Volby do Kongresu. V Senátu zastoupeni LGBTQ

V USA se volilo i do Kongresu, ani tam ještě není hotovo. Jasno bylo do naší uzávěrky zatím jen ve Sněmovně reprezentantů, která zůstane v rukou demokratů, Senát asi těsně udrží republikáni. Mimochodem, od voleb, které jsou označovány za přelomové, si kromě dobrého pocitu odneslo při ohromné 67% účasti v úterý 90 000 lidí také koronavirus.

Za republikány se do dolní komory Kongresu dostala mj. kontroverzní podnikatelka Marjorie Taylorová Greeneová, která kandidovala v konzervativním venkovském okrsku státu Georgia a v minulosti několikrát podpořila internetovou konspirační teorii QAnon.

Do Senátu některého z amerických států se poprvé dostala zase otevřeně transgenderová politička. Do horní komory parlamentu státu Delaware se totiž probojovala demokratka Sarah McBrideová. »Doufám, že noc ukáže dětem z řad LGBTQ, že naše demokracie je dostatečně velká i pro ně,« radovala se na Twitteru. McBrideová získala 86 % hlasů a s jasným náskokem tak porazila republikána Stevea Washingtona. Politička dříve spolupracovala mj. se Beauem Bidenem, zesnulým synem demokratického kandidáta na amerického prezidenta Joe Bidena. Působila také v Bílém domě v době, když byl jeho šéfem Barack Obama.

V Senátu ale s přicházejícími výsledky ubývala demokratům naděje, že získají nad horní komorou kontrolu. Ačkoliv vítěz ještě nebyl jasný hned v několika státech, vypadalo to, že si republikáni v Senátu udrží svou křehkou většinu. Podle předběžných výsledků AP demokraté získali křesla v Coloradu, přišli naopak o místo v Alabamě. Republikáni obhájili velkou většinu křesel včetně Jižní Karolíny, Iowy, Texasu či Kansasu a dramaticky tak snížili počet míst, který mohl připadnout demokratům.

Na výsledky voleb se před naší uzávěrkou čekalo na Aljašce, v Maine, Michiganu, Severní Karolíně a ve státě Georgia, kde se hlasovalo o dvou křeslech. Minimálně o jednom z nich se však rozhodne až v dalším hlasování, protože podle odhadů ani jeden z kandidátů nyní nezíská požadovaných 50 %. Obě strany ve volbách bojovaly o 35 křesel.

Pro vítěze prezidentské volby je většina v Senátu zásadní. Hlava státu s jeho souhlasem jmenuje a odvolává ministry a vysoké státní úředníky a může zbrzdit nebo naopak urychlit agendu Bílého domu. V případě, že při hlasování v Senátu dojde k rovnosti hlasů, může o výsledku svým hlasem rozhodnout viceprezident.

Tým znovu vyhrál

Do Sněmovny reprezentantů se znovu probojovaly čtyři demokratické poslankyně kolem Alexandrie Ocasio-Cortezové (AOC), které patří k socialistickému křídlu strany a kvůli svému etnickému původu se vloni staly terčem nevybíravé trapné kritiky rasisticky smýšlejícího Donalda Trumpa. Političky patří do neformální skupiny The Squad (Tým) a za poslední léta se i díky aktivitám na sociálních sítích staly jedněmi z nejznámějších tváří Kongresu.

AOC (31) zastupuje v dolní komoře jeden z newyorských okrsků a v hlasování jasně porazila republikánského vyzyvatele Johna Cummingse, když získala téměř 70 % hlasů. Stejně výrazně zvítězila i Rašída Tlaibová ve státě Michigan, která v souboji s republikánem Davidem Dudenhoeferem dostala dokonce přes 76 % hlasů. Své soupeře jednoznačně porazily i Ilhan Omarová v Minnesotě a Ayanna Pressleyová v Massachusetts.

Omarová v reakci na Twitteru uvedla, že sesterství demokratických zákonodárkyň bude dál pevné. »Sloužit newyorskému 14. okrsku a bojovat v Kongresu za rodiny z dělnické třídy byla pro mě v životě ta největší pocta, výsada a odpovědnost. Děkuji Bronxu a Queensu, že mě do sněmovny znovu zvolily navzdory milionům, které se utratily za protikampaň.«

Plebiscity

Voliči v amerických státech New Jersey, Arizona a Jižní Dakota schválili v referendech užívání marihuany pro rekreační účely. Oregon se pak stal prvním státem, kde plebiscit povolil medicínské použití psilocybinu, což je psychotropní látka obsažená v lysohlávkách.

V Mississippi, kde konopí také asi projde, navíc schválili podobu nové vlajky bez konfederačního otrokářského symbolu. Na Rhode Islandu vyjmuli z názvu státu slovo, které otroctví evokovalo… Ve státech Nebraska a Utah se podle ČTK hlasovalo o návrhu na odstranění těch částí místních ústav, podle nichž je otroctví přípustné jako trest za zločin.

V různých státech USA se hlasovalo i o změnách volebních pravidel či zvýšení minimální mzdy. V Coloradu se rozhodovalo o zpřísnění pravidel interrupcí. Voliči se tam vyslovili jasnou většinu proti návrhu, který měl až na výjimky zakázat potraty po 22. týdnu těhotenství.

(rj)