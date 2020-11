Ilustrační FOTO - Haló noviny

V USA zatím remíza, Trump se ztrapnil

Spojené státy se po volební noci z úterý probudily do nového dne v situaci, kdy souboj mezi dosavadním kontroverzním prezidentem Donaldem Trumpem a jeho demokratickým rivalem Joe Bidenem zůstal otevřený.

Pozornost země se až do naší uzávěrky upírala (a podle všeho se upírá i nadále) k hrstce států, kde ještě pozorovatelé neměli (nemají) jasno o vítězi. Podobně jako v roce 2016 rozhoduje trojice států v tzv. rezavém pásu, tedy Pensylvánie, Michigan a Wisconsin.

Nejasné bylo vyústění souboje o Bílý dům také v Georgii nebo Severní Karolíně, kde předvolební průzkumy dávaly dvěma hlavním kandidátům relativně vyrovnané šance. Zpravodajský web BBC uvedl, že na jméno prezidenta pro další čtyři roky se možná bude čekat několik dní. Nic na tom nemění to, že Trump se už ráno našeho času předčasně označil za vítěze voleb, čímž se jen, jak se v následujících hodinách ukázalo, jen ztrapnil.

Podle posledních údajů agentury AP (před naší uzávěrkou) měl aktuálně bývalý viceprezident Biden jistých 238 hlasů volitelů, kteří ve finále volbu prezidenta rozhodují, zatímco Trump 213. AP ale Bidenovi na rozdíl od většiny předních televizních stanic již přisoudila 11 volitelských hlasů státu Arizona. Například podle stanice CNN byl poměr 224:213 pro Bidena. Analytici z webu FiveThirtyEight na konci volební noci uvedli, že pro Trumpa i Bidena stále existují různé varianty pro překonání hranice 270 volitelů, která zajišťuje celkové vítězství.

Kde nebylo hotovo

Na vyhlášení vítěze prezidentského klání se stále čekalo v šesti státech: Georgii, Michiganu, Nevadě, Wisconsinu, Pensylvánii a Severní Karolíně. Biden by podle agentury Reuters k celkovému vítězství musel získat alespoň tři z těchto států, Trump nejméně čtyři. O výsledku tak podle Reuters téměř s jistotou rozhodnou miliony hlasů odevzdané v předstihu, které často bývají započítány jako poslední, resp. hlasy, které byly odeslány poštou. To platí třeba o Pensylvánii, kde si po započtení zhruba 75 % hlasů Trump nad Bidenem udržoval zdánlivě jasný náskok 55:43 %. Lidnatá města jako například Philadelphia či Pittsburgh tou dobou ale sečetly jen zlomek hlasů a tradičně se tam voliči přiklánějí spíše k demokratům. I hlasy odeslané poštou podle místních úřadů letos častěji využívali demokraté. Soudy v Pensylvánii navíc rozhodly, že započítány mohou být i hlasy, jež dorazí po volebním dni, za předpokladu, že byly odeslány včas a budou doručeny do zítřka. Trump to kritizuje a podle Reuters není vyloučeno, že se otázkou bude opět zabývat soud.

Neznámou také zůstává osud některých korespondenčních hlasů, které sice pošta přijala, ale zatím nedoručila. Federální soudce nařídil, aby se tak neprodleně stalo. Spory o hlasy můžou zkomplikovat a prodloužit jejich sčítání, podle lidskoprávních aktivistů také hrozí, že některé nebudou započítané.

Bidenova nejpravděpodobnější cesta k vítězství naopak podle Reuters vede přes Nevadu a Wisconsin, kde si udržoval těsný náskok.

Pokud Biden tyto dva státy získá, stačilo by mu k celkovému vítězství ještě vyhrát v Georgii, Michiganu či Pensylvánii. Trump nejprve nad Bidenem v Michiganu vedl zhruba jen o půl procenta, ale stále zbývalo započíst mnoho korespondenčních hlasů z Detroitu a jeho předměstí, kde historicky převládají spíše demokraté. To se v následujících hodinách potvrdilo a do těsného vedení tam přešel Biden. Úřady v Nevadě, kde Biden po sečtení 86 % hlasů nad Trumpem vedl o 0,6 %, oznámily, že ve sčítání budou pokračovat až ráno místního času. Michiganští činitelé avizovali konec sčítání hlasů do středečního večera místního času.

Kde bylo jasno

Americká média zatím přisuzovala Trumpovi největší republikánskou baštu Texas, dále Jižní Karolínu, Oklahomu, Alabamu, Mississippi, Missouri, Tennessee, Západní Virginii, Kentucky, Indianu, Arkansas, Jižní a Severní Dakotu, Louisianu, Kansas, Wyoming, část Nebrasky, Utah a Idaho.

Jeho demokratický soupeř Biden pak zvítězí v Connecticutu, Delaware, Marylandu, New Jersey, na Rhode Islandu, v Massachusetts, Illinois, New Yorku, Novém Mexiku, Coloradu, New Hampshire, Minnesotě, Kalifornii, Oregonu a státu Washington. Za bývalým viceprezidentem putují i tři ze čtyř volitelů z Maine.

»Pro Donalda Trumpa mělo být všechno tak jednoduché. O volebním souboji snil jako o červené vlně (barva republikánů - pozn. ČTK), demokratům tak chtěl o volební noci ukázat, zač je toho loket. A nyní jeho prezidentství visí v nejistotě,« uvedl v hodnocení průběhu voleb německý Der Spiegel.

Tři měsíce soudů?

»Přinejmenším stejně tvrdé vystřízlivění mohou (ale) prožívat i Biden a jeho demokraté. Doufali, že Trumpovi udělí rychlý knockout v jižních státech Floridě, Georgii a Severní Karolíně,« uvedl magazín o očekáváních demokratů. To ale nevyšlo. »Jestli Biden ziská Arizonu, Nevadu, Michigan, Wisconsin a Maine, jak se to rýsuje, vyhraje s 271 voliteli. Tak to je o kalhotky. To se budou tři měsíce soudit,« komentoval reálný stav odpoledne na Facebooku Jiří Králíček žijící na Floridě.

Letošní volby tak přinesly další bezprecedentní situaci, když se nad ránem Trump ještě před potvrzením výsledků v krátkém projevu prohlásil za vítěze. Jeho projev přenášely živě všechny velké televizní stanice, některé ale přenos z Bílého domu přerušily ještě před koncem Trumpovy promluvy, aby divákům ihned připomněly skutečný stav volebního souboje. »Neradi do toho vstupujeme, ale povinnost nás nutí poznamenat, že když (Trump) říká ‚tyhle volby jsme vyhráli, už jsme vyhráli', tak se to ani trochu nezakládá na faktech,« řekl moderátor MSNBC Brian Williams.

Prezidenta nenechala domluvit ani režie NBC News, píše deník The New York Times. Moderátorka Savannah Guthrieová v reakci na prezidentova předčasná slova o vítězství uvedla, že vícero výroků od hlavy státu bylo »upřímně zkrátka nepravdivých«. Stanice CBS zase během Trumpovy promluvy do obrazu připojila vzkaz, že »CBS nemá předpověď vítěze prezidentského souboje«.

Pyroman

I několik hodin po Trumpově projevu stále analytici neměli jasno o vítězi v několika klíčových státech a žádná z předních zpravodajských organizací nepřisoudila Bílý dům tomu či onomu kandidátovi. Trump si při svém projevu na sílu účelově přisvojil prvenství ve státech jako Georgia, Severní Karolína a Pensylvánie, protože tam prý disponoval nedostižným náskokem. »On ty státy nevyhrál. Nikdo neříká, že je vyhrál. Ty státy neřekly, že vyhrál,« reagoval na prezidentovo prohlášení moderátor Chris Wallace ze stanice Fox News, která je přitom obecně Trumpovi poměrně nakloněná. »Tohle je extrémně výbušná situace a prezident na ni právě hodil sirku,« řekl Wallace.

Poté, co se neprávem prohlásil za vítěze voleb, kritizovali Trumpa američtí, ale i zahraniční komentátoři a politici. Výhrady vyjádřili i někteří republikáni, jako například bývalý guvernér státu New Jersey a občasný Trumpův poradce Chris Christie. »Je to špatné strategické rozhodnutí. Je to špatné politické rozhodnutí,« řekl ve vysílání televize ABC.

Trump ve svém projevu navíc pro jistotu zopakoval účelové fráze z předvolební kampaně, že pokud nevyhraje, tak jedině podvodem. To samé už bylo v jeho prvním povolebním tweetu, v němž napsal: »Obrovsky se nám daří, ale oni se nám snaží ukrást volby. Nikdy jim to nedovolíme.«

»Trump chce nechat zneplatnit hlasy, které byly přijaty včas? Ale no tak, chlape, tohle není Bělorusko, ale USA,« napsal na Twitteru německý socialistický europoslanec Udo Bullmann v narážce na prezidentovo vyjádření, že chce výsledky z dosud nerozhodnutých států napadnout u nejvyššího soudu. »Prezidentovo prohlášení o snaze zastavit počítání správně odevzdaných hlasovacích lístků bylo nehorázné, bezprecedentní a nepřesné,« uvedla v reakci na projev »hlavy státu« i šéfka Bidenovy kampaně Jen O'Malleyová. Trumpova slova považuje za jasnou snahu »odebrat demokratická práva americkým občanům«.

Spojené státy nervozity

A světové reakce? Zatímco z Ruska zněla slova o šílenství amerických voleb, íránská televize nadnesla téma hrozící občanské války. Tu očekává i keňský deník The Star. Šílenství amerických voleb a Spojené státy nervozity, jsou popisy povolební nálady, které se objevily v ruské televizi NTV či v indických novinách The Indian Express.

Podle zpravodajského webu BBC hlavní vzkaz ruské televize divákům se netýkal toho, zda by byl lepší Trump, nebo Biden, ale přináší tvrzení, že v USA selhává demokracie, země se ocitá v chaosu a není v pozici, aby kohokoli poučovala o tom, co je správné. Kanál Rossija-24 odvysílal bez komentáře dlouhá videa pranic a hádek v amerických ulicích. Také čínská státní a další asijská média poznamenala, že v USA mohou propuknout nepokoje.

»Je to matka všech bitev a Američané to pochopili,« stálo ve sloupku francouzského listu Le Monde. Ten tím narážel i na fakt, že k volbám přišlo kolem 160 milionů Američanů, což je asi 67 %, a to je nejlepší výsledek od roku 1900, kdy dorazilo 73,7 % voličů. Nejvíc jich tentokrát přišlo v Minnesotě, Wisconsinu a New Hampshire (nad 80 %), nejméně v Západní Virginii, Oklahomě a Tennessee (pod 60 %). Na historickou volební účast upozornily mj. i egyptské noviny.

Roman JANOUCH