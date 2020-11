Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

USA nepřátelskou půdou pro vše čínské

Překážky, které americký prezident Donald Trump postavil do cesty čínským podnikům usilujícím o investice či získání kapitálu ve Spojených státech, budou mít trvalé dopady, ať už se v příštím funkčním období ujme vedení USA on nebo Joe Biden. Myslí si to odborníci na akvizice a politiku, na které se odvolává agentura Reuters.

Hodnota čínských akvizic v USA loni činila pouze 1,86 miliardy dolarů (asi 43 mld. Kč). V době vrcholu v roce 2016, tedy bezprostředně před Trumpovým nástupem do úřadu, přitom dosáhla 61 mld. USD (1,6 bil. Kč). Hodnota přímých zahraničních investic z Číny do USA se pak letos zatím proti roku 2016 propadla o 90 procent na 4,7 mld. USD, vyplývá z údajů společnosti Rhodium Group.

Z velké části je to výsledek Trumpovy politiky. Spojené státy s odkazem na národní bezpečnost zablokovaly řadu čínských akvizic, zejména těch, jejichž cílem byly americké technologické podniky. Některým čínským firmám, například majitelům aplikací TikTok a Grindr, dokonce nařídily prodej amerických aktivit. Akciové burzy v USA zpřísnily podmínky pro registraci podniků. Číňané také zjistili, že se pro ně stalo obtížnějším získat v USA pracovní povolení.

Tento trend by mohl pokračovat i v případě, že poleví napětí mezi USA a Čínou související s vypjatými otázkami, jako jsou obchod či budoucnost Hongkongu. Strašení zneužíváním technologických dovedností a poskytováním zavádějících informací investorům čínskými podniky totiž v USA sdílejí republikánští i demokratičtí zákonodárci.

»Spojené státy už Čínu nepovažují za partnera, ale za nepřítele a hrozbu,« uvedl Fred Hu, předseda čínské společnosti Primavera Capital Group, která investuje do amerických podniků. »Amerika se stala velmi nepřátelskou půdou pro cokoliv čínského,« dodal. Zároveň označil za nepravděpodobné, že by se vztahy mezi USA a Čínou v blízké době zlepšily.

Americký Výbor pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS), který zkoumá akvizice z hlediska možného rizika pro národní bezpečnost, zpřísnil za Trumpova působení v Bílém domě svůj postoj k čínským podnikům. Prověrky CFIUS jsou důvěrné a výbor nezveřejňuje údaje o tom, kolik transakcí každým rokem zablokuje. Jeho výroční zpráva pro Kongres nicméně odhalila zvýšenou kontrolu dohod s čínskou účastí. Během prvních tří let Trumpovy vlády výbor přezkoumal 140 žádostí čínských podniků plánujících akvizice v USA, zatímco za první tři roky vlády Baracka Obamy to bylo jen 20 žádostí.

Mezi transakce, které výbor za Trumpovy administrativy zablokoval, patří například plán čínské finančně technologické společnosti Ant Group na převzetí amerického provozovatele převodů peněz MoneyGram International za 1,2 mld. USD nebo záměr čínského investičního fondu Unic Capital Management koupit za 580 milionů USD americké výrobce zařízení pro testování čipů Xcerra. Některé čínské firmy se navíc plánů na akvizice v USA vzdaly dříve, než je výbor stihl zablokovat.

»CFIUS vyvolal velké změny u zahraničních akvizicí čínských podniků, zejména v technologickém sektoru,« uvedl Peter Kuo z Čínou podporovaného investičního fondu Canyon Bridge, jehož plán na převzetí amerického výrobce čipů Lattice Semiconductor za 1,3 mld. USD Výbor zhatil v roce 2017. Fond se nyní soustředí na investice do čínských podniků.

Spojené státy v důsledku přísnějšího postupu tamních úřadů opustila v posledních letech řada čínských investičních fondů. Zároveň se někteří čínští investoři stáhli z amerických investičních společností.

»V našem fondu teď nemáme žádného čínského investora« uvedla Edith Yeungová ze společnosti RaceCapital, která sídlí v Silicon Valley. Tvrdí, že řadu investorů musela odmítnout kvůli regulačním rizikům.

Trump letos uvedl, že velmi intenzivně zkoumá i možnost vyřadit z amerických burz čínské podniky, které nedodržují americké účetní normy. Zatím však tento záměr nedotáhl do konce.

Celková hodnota čínských podniků, s jejichž akciemi se obchoduje v New Yorku, letos dosáhla 2,5 bilionu USD. Za poslední čtyři roky se téměř zdvojnásobila. Americký akciový trh Nasdaq ale upravil svá pravidla, aby zkomplikoval vstup malým čínským podnikům. V důsledku toho se letos v New Yorku uskutečnilo jen pět primárních emisí akcií čínských firem s hodnotou pod 25 mil. USD, zatímco loni jich bylo devět.

Experti na politiku se domnívají, že tento trend bude pokračovat, ať už bude u vesla Trump nebo Biden. »Domníváme se, že omezující postoj USA k Číně je vlastní oběma těmto politickým stranám,« uvedli minulý týden ekonomové společnosti Natixis.

(ici)