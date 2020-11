Ilustrační FOTO - Pixabay

ISS slouží vědě a lidstvu už dvacet let

Na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) před 20 lety, 2. listopadu 2000, vkročili první lidé, od té doby je trvale obydlena.

ISS je v současné době jediná trvale obydlená vesmírná stanice. Před ní fungovala v letech 1986-2001 (15 let) první trvale obydlená stanice ve vesmíru - ruská stanice Mir. Sovětský svaz vyslal svou první vesmírnou stanici Saljut-1 v dubnu 1971, Američané reagovali Skylabem o dva roky později. Saljut-1 byl záměrně naveden do atmosféry a zanikl v říjnu 1971, Skylab shořel v zemské atmosféře v červenci 1979.

Současná ISS navazuje na stanici, kterou chtěly vybudovat různé západní země spolu s USA, v roce 1993 se pak přidalo Rusko. Projekt Freedom se pak přejmenoval na Alpha, aby nakonec skončil u Mezinárodní kosmické stanice. Původní stanice poskytovala jen tři »místnosti«, postupně byla rozšiřována, dnes disponuje deseti, toho je šest ložnic. Posádkám jsou také k dispozici tři toalety, jedna supermoderní byla instalována letos.

Po podepsání smlouvy o zřízení ISS ve Washingtonu v lednu 1998 představiteli 14 zemí a agentur pro kosmické lety se stanice zrodila v listopadu 1998 vynesením ruského modulu Zarja (Úsvit) na oběžnou dráhu. Dosud bylo vyneseno k ISS necelých 40 modulů, dosud posledním byl v dubnu 2016 nafukovací obytný modul BEAM (Bigelow Expandable Activity Module).

Životnost prodlužována

Životnost ISS se původně předpokládala do roku 2016, postupně byla prodloužena nejprve do roku 2020 a naposledy do roku 2024.

Do projektu jsou zapojeny USA (NASA), Rusko (Roskomos), Evropská vesmírná agentura (ESA), japonská vesmírná agentura JAXA a Kanadská kosmická agentura (CCA). Z ESA se na projektu podílí 11 členských zemí, zvláštní smlouvy mají také kosmické agentury z Brazílie a Itálie. Hodnota ISS je odhadována na 100 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč).

Od 2. listopadu 2000 na stanici trvale pobývá stálá posádka, která je dvou až šestičlenná a pravidelně se střídá po půl roce. Dosud stanici navštívilo 240 osob (včetně vesmírných turistů) z 19 zemí. Někteří z astronautů či kosmonautů tam byli vícekrát (až pětkrát - dva z nich). Nejvíce z návštěvníků ISS byli Američané (151), druzí v pořadí jsou Rusové (49). Současnou posádku tvoří od minulého měsíce Američanka Kate Rubinsová a ruští kosmonauti Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Svěrčkov.

Stanice je umístěna na oběžné dráze ve výšce kolem 400 kilometrů, Zemi oběhne za necelých 93 minut rychlostí zhruba 28 000 kilometrů v hodině. Váží asi 420 000 kilogramů, je široká 108 metrů, vysoká kolem 20 metrů a dlouhá 73 metrů. Základní obytný objem stanice je 388 metrů krychlových.

Po konci amerického programu raketoplánů v roce 2011 vynášely americké astronauty na ISS jen ruské kosmické lodě Sojuz. Závislost Spojených států na ruských kosmických plavidlech skončila letos v květnu, kdy dva americké astronauty dopravila do vesmíru poprvé loď Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX.

Zásobování stanice zajišťují nákladní kosmické lodě - ruské Progressy (jeden se v prosinci 2016 zřítil), soukromá nákladní loď Dragon společnosti SpaceX, nákladní loď Cygnus soukromé společnosti Orbital ATK a japonská nákladní loď HTV-6. V letech 2008 až 2015 na stanici létaly také lodě ATV Evropské kosmické agentury (ESA).

Několik rekordů

Rekordmany ISS v nepřetržitém pobytu jsou Američan Scott Kelly a Rus Michail Kornijenko, kteří na ISS strávili 340 dní. Rekordmankou mezi ženami v nepřetržitém pobytu na ISS je americká astronautka Christina Kochová, která na oběžné dráze strávila 328 dnů. Do dějin se zapsala také tím, že spolu se svou americkou kolegyní Jessikou Meirovou zvládla tři několikahodinové pracovní výstupy prvního čistě ženského týmu do otevřeného kosmu. Rekordman v celkové počtu dní strávených na stanici, Rus Fjodor Jurčichin, strávil na ISS během pěti misí 673 dní, na druhém místě je americká rekordmanka Peggy Whitsonová (665 dní). Světový rekord v době pobytu ve vesmíru připadá Rusovi Gennadiji Padalkovi, který vyrazil do vesmíru pětkrát a v kosmu strávil na Miru i ISS celkem 878 dní.

V květnu 2017 ISS zaznamenala významný milník, když absolvovala oblet Země s pořadovým číslem 100 000.

Roskosmos letos oznámil, že chystá novou vesmírnou stanici a to na rok 2024, kdy program ISS možná skončí. Stanici vyprší životnost a její modernizace by prý byla nákladnější, než stavba nové. Zatím není rozhodnuto, zda nová stanice bude mezinárodní. Pravděpodobně ano, náklady na její provoz jsou značné a zúčastněné státy se o ně nejspíš budou muset podělit.

(čtk)