Nedivte se, že se ptám...

Česká republika obdržela z krizových zdravotnických zásob EU větší množství plicních ventilátorů s tím, že hradí 10 procent z celkové ceny. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení, které svým charakterem podléhá notifikaci ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je na místě otázka, zda zmíněné ventilátory onou notifikací disponují. Jinak řečeno, zda jejich parametry garantují maximální účinnost a spolehlivost při záchraně lidských životů. To není nic divného, vždyť si všichni pamatujeme obstrukce, které provázejí obdobná zařízení vyvinutá a vyrobená na našich vysokých školách. Mnozí občané se přirozeně zajímají i o tyto zásadní informace. Důvod je prostý - negativní zkušenosti s mnoha druhy zboží, dováženého do České republiky ze zemí Evropské unie v podstatě jako něco, co by se ve starých zemích EU15 už neprodalo.

Rozhodně není mým úmyslem snižovat význam poskytnuté pomoci, děkuji za ni, ovšem ptát se musím, a ptát se musíme všichni. Je to nejen naše výsostné právo, ale především povinnost. Obavy z toho, že by se mohlo jednat o marketingový tah u nás ne příliš oblíbené byrokratické EU, nejsou neopodstatněné. Vojenské lékaře z USA většina poslanců a senátorů schválila, lékaře např. ze Švýcarska, Izraele nebo Kuby či ČLR a Ruské federace, které navrhovala Komunistická strana Čech a Moravy, už nikoli.

Přitom kvalita zdravotnického systému USA a dalších jmenovaných států je nesrovnatelná, například ten kubánský na rozdíl od toho amerického patří mezi nejlepší na světě. Jenomže shora jmenované státy nejsou členy NATO a EU, čili z tohoto, žel, rozhodujícího ideologického pohledu není přítomnost takových lékařů u nás asi žádoucí. Proto se nedivte, že se ptám...

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM