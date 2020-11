Pár slov o »hroší kůži«

Bývalý prezident Václav Klaus v těchto dnech opět dvakrát dokázal svou aroganci a sebestřednost. Bylo to při příležitosti 28. října. V ten den za přítomnosti kamer České televize a několika dalších novinářů přišel položit květy k desce umístěné na pražském Obecním domě, jež připomíná vyhlášení republiky. Tady, v sálech »reprepaláce«, byla před 102 lety poprvé vyhlášena a odtud vyšel první zákon, kterým jsme se definitivně oddělili od Rakouska. Poté, s rouškou spuštěnou »na půl žerdi«, exprezident předstoupil před předem přizvané novináře a ostře zkritizoval rozhodnutí vlády omezující »demokratická práva« a zdůvodnění, kterými byl vyhlášen nouzový stav.

Později v rozhovoru pro Rádio Impuls šel ještě dál. Profesora Prymulu přirovnal k Mussolinimu, je podle něj údajně arogantní a není pravda, že jsme před kolapsem nemocnic. Ostatně tvrzení o kolapsu zdravotnictví pokládá za »hru s námi všemi«, což je »nezodpovědné vůči národu«. Doktor Kubek, předseda České Lékařské komory, je prý »hrůzostrašná figurka«. Ministryně Maláčová zase údajně by chtěla mít tiskárnu na peníze, »v níž by mohla mačkat ta tlačítka« a to, co prosadila, například oněch pět tisíc pro důchodce, je podle něj ekonomický nesmysl. Prostě vláda »selhala, jak selhávají jiné vlády na světě«. Kdyby on byl zřejmě postaven do čela světa, pak by vše nepochybně »vyřešil«.

Profesor Prymula i doktor Kubek útok exprezidenta odmítli. Konstatovali, že vlastně vybízí k občanské neposlušnosti, a nabídli, tedy doktor Kubek, aby přišel do nemocnic a vzal si na sebe uniformu sanitáře, a tak pomohl přetíženým zdravotníkům. Pochopitelně tam Václav Klaus nepřijde. Zlovolně kritizovat je přece jednodušší. Vlády celého světa reagovat pochopitelně nemohly.

Také já, jako důchodce, se cítím dotčen. Nezapomněl jsem totiž, že v devadesátých letech za jeho vedení byly doslova »za hubičku« rozprodány tisíce našich podniků a to často do rukou zahraničních majitelů, kteří je mnohdy brzy znehodnotili, stroje si odvezli anebo nechali sešrotovat jen proto, abychom museli odebírat výrobky z jejich zahraničních továren. To nemluvím o jeho »kamarádech«, lidech z jeho politického seskupení, kteří se doslova přes noc podvodně stali majiteli výrobních celků, vodovodů, kanalizací, rozvodů elektřiny, bank s krevní plasmou, mnohamiliard drahého obchodního loďstva, ap. Nezapomněl jsem ani na to, jak znehodnotil československou měnu, aby zahraniční společnosti za »levný peníz« si mohly rozebrat stát.

A ještě něco – kdybych já jako on rozbil republiku, styděl bych se dát květiny k památníku jejím zakladatelům. Exprezident Klaus to ovšem vidí jinak a slova o »hroší kůži« mu při jeho samolibosti vůbec nic neříkají.

Jan PEHE