Znovu otevřený problém

Posledních několik teroristických útoků charakterizovaných výkřikem »Allahu Akbar!« znovu otevřelo problém, s nímž si Evropská unie neví rady. Tři místa, kde došlo ke krveprolití ve Francii, jedno ve frankofonní Kanadě, další dvě se k nám přiblížila až »na dostřel« v rakouské Vídni, i když první z nich, napadení kostela skupinou muslimských mladíků, byl prost obětí, jsou opět připomenutím problému a selhání nejen koncepce kancléřky Merkelové, ale celé EU. »Malé« akce zfanatizovaných muslimských radikálů, například v berlínské čtvrti Neuköln, se přitom vůbec nezaznamenávají, i když policie údajně do této a dalších lokalit s muslimskou většinou se už odvažuje málo.

Na počátku současné »nové vlny radikalismu« (není nová, jen dostala nový podnět) byla karikatura a následné zavraždění učitele, jenž se pokoušel svérázně vysvětlit žákům, co znamená svoboda slova. Asi bych na toto téma v tomto rozbouřeném světě volil jiný příměr než karikatury Proroka. Pak vystoupil prezident Macron. Postavil se za učitele, jenž svůj přístup k tématu zaplatil životem. Následovalo vzedmutí vlny odporu v muslimských zemích oproti nejen všemu francouzskému, ale vlastně i proti jinověrcům nebo nevěřícím vůbec. Důsledky ostatně hledejme ve vídeňských útocích, kdy v mešitách zradikalizovaní muslimové později zaútočili na cíle »nevěřících«. Je jen otázkou času, kdy jiný radikál, jiní fanatici, jiní důsledně věřící v muslimské postuláty, začnou svou »pravdu« stejně prosazovat i v jiných evropských zemích.

Zatím je na našem kontinentu muslimských přistěhovalců méně než původního obyvatelstva, zatím. A přitom Evropa si už neví rady, jak dál, protože původní záměr paní Merkelové, jež má lví podíl na migrační vlně, byl velmi prozaický, ale nenaplnil se. Němci, myslila si, mají méně dětí, je třeba je nahradit, aby ekonomika nestagnovala, proto »přijďte k nám, a postavte se ke strojům, převezměte roli gastarbeiterů«. Jenže údajně z až šedesáti procent přistěhovalci nejeví zájem o práci a ženy nadále drží v podřízenosti, což je navenek vyjádřeno i nošením šátku. Ke slušnému životu, zvláště v Německu, jim stačí dávky spočítané i podle počtu dětí. Proto počet muslimů roste dokonce geometrickou řadou a vytváří nebezpečí, že za dvě tři generace v některých zemích oproti původnímu obyvatelstvu převládnou. A původní cíl, aby v konečném stadiu se z migrantů stali »Němci« se rozplynul jako mlha. Přitom zmíněný cíl nebyl výmyslem jen Angely Merkelové, ale i jejích kancléřských předchůdců, kteří do Německa přivedli dávno před ní několik generací muslimů, především Turků, a ti se, bohužel z nemalé míry »nestali Němci«, nepřizpůsobili se životu v hostitelské zemi a dokonce jejich potomci narození už v Německu patří mezi ty nejvíce radikální. Podobně tomu bylo i ve Francii a Rakousku. Teď se jen sklízí dávno nevyřešený problém.

Týká se to i nás? Zatím nejsme tak velkorysí, abychom migrantům platili takové dávky a nabídli jim tak rozsáhlé výhody, i když nepracují. Jen havlisté typu Karla Schwarzenberga, jak vyjádřil zcela nedávno, by otevřeli naši zem také migrantům z muslimského světa, protože přece se »musí pomoci těm, kteří jsou potřební« a přesunout odpovědnost z těch, kteří jsou »v první linii«, i na nás, kteří jsme migrační vlnu nevyvolali, ani nepatřili k bývalým kolonizátorům, kteří mají opravdu co vracet. Chválím naše státní orgány, že nepřistoupily na tuto hru, že hájí stanovisko »pomoci ano, ale v zemi původu«. Pokud by tento postoj zaujímala celá Evropa, tedy Evropská unie, pak by nemuselo dojít ke zmíněným útokům a fundamentální islám by své problémy řešil doma.

Otakar ZMÍTKO